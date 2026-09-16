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Sau áp thấp, ngư dân Hà Tĩnh trúng nhiều hải sản giá trị

Hồng Việt
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(Baohatinh.vn) - Sau áp thấp nhiệt đới, nhiều chuyến biển gần bờ của ngư dân Hà Tĩnh trở về với khoang thuyền đầy ắp những mẻ hải sản có giá trị như cá chim vây vàng, ghẹ, tôm.

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Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ

Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ

Tại các giao lộ ở Hà Tĩnh, tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, chen lấn, không nhường đường vẫn diễn ra, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế.
Thôn Ân Phú trên hành trình mới

Thôn Ân Phú trên hành trình mới

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Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

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Đền Tam Giang cần sớm được tu bổ, gìn giữ

Đền Tam Giang cần sớm được tu bổ, gìn giữ

Trải qua hơn 200 năm, đền Tam Giang (thôn Tượng Sơn, xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh) - một di tích mang nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng đang xuống cấp, hư hỏng và cần sớm được tu bổ, gìn giữ.
Về Rôộc Cồn nghe lại chuyện xưa

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Trong dòng chảy lịch sử cách mạng của quê hương Hà Tĩnh, Di tích Rôộc Cồn tại xã Hương Khê là "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931.
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Khẩn trương bố trí nguồn lực, hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung và hệ thống điều hành thông minh

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Phúc Trạch rộn ràng mùa quả ngọt

Phúc Trạch rộn ràng mùa quả ngọt

Cây bưởi đang trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh). Những ngày này, các vườn bưởi bước vào vụ thu hoạch, mang lại niềm vui và kỳ vọng về một mùa quả ngọt.

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