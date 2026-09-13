Tăng tốc đo đạc, “làm sạch” từng thửa đất để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 1.157.364 thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) hoặc dữ liệu đã xây dựng nhưng chưa sử dụng được, cần tiếp tục đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hoàn thiện hồ sơ. Để hoàn thiện CSDL đất đai đối với số thửa đất này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai là đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ đối với những thửa đất chưa có hoặc chưa đầy đủ dữ liệu không gian.

Từ yêu cầu đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai “Dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính và hoàn thiện hồ sơ địa chính tại 11 xã, phường trên địa bàn tỉnh”. Trong đó, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện tại 9 xã, phường gồm: Vũng Áng, Sông Trí, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Toàn Lưu, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm và Vũ Quang; Trung tâm Kỹ thuật địa chính và Điều tra nông nghiệp thực hiện tại phường Hoành Sơn và xã Kỳ Văn.

Cán bộ đo đạc xác định ranh giới thửa đất nông nghiệp tại khu vực xứ Bờ Mậu và Đồng Hủng, thuộc thôn Bắc Tiến, xã Đồng Tiến.

Tại xã Đồng Tiến, những ngày này, tổ đo đạc thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đang triển khai đo đạc đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ do UBND xã quản lý để lập bản đồ địa chính. Nhằm bảo đảm tiến độ và độ chính xác, tổ công tác đã phối hợp với chính quyền địa phương, cán bộ thôn tuyên truyền để người dân nắm rõ kế hoạch và phối hợp thực hiện.

Anh Trần Đình Dũng - Trưởng thôn Bắc Tiến, xã Đồng Tiến cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp với đơn vị đo đạc để cung cấp hồ sơ, xác định ranh giới, mốc giới; đồng thời kiểm tra, xác nhận thông tin từng thửa đất tại thực địa. Đến nay, thôn Bắc Tiến đã hoàn thành hơn 85% kế hoạch, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/9/2026".

Quá trình đo đạc có sự giám sát của cán bộ thôn, người dân nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan.

Theo anh Nguyễn Duy Hào - cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, số thửa đất cần đo đạc để lập bản đồ địa chính là khá lớn, trong khi công việc cần đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn đảm bảo chính xác. “Trong quá trình thực hiện, chúng tôi phải hết sức cẩn trọng, bởi chỉ một sai lệch nhỏ nếu không được phát hiện, xử lý từ đầu có thể tiếp tục phát sinh vướng mắc trong quá trình quản lý, giao dịch và thực hiện thủ tục hành chính sau này” - anh Hào chia sẻ.

Sau khi đo vẽ, thông tin về các thửa đất tiếp tục được tổng hợp, kiểm tra, những trường hợp chưa thống nhất hoặc cần làm rõ thì sẽ tiếp tục được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và người sử dụng đất để xác minh, chỉnh lý trước khi cập nhật vào hệ thống.

Việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai là cần thiết, giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Không riêng tại xã Đồng Tiến, thời điểm này, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Trung tâm Kỹ thuật địa chính và Điều tra nông nghiệp cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng lưới địa chính, xác định ranh giới, mốc giới thửa đất đồng loạt tại 11 xã, phường. Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, đối với đất nông nghiệp, đến nay đã đo vẽ đạt khoảng 40% đối với những diện tích cần đo vẽ, các loại đất còn lại đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ.

Cùng với đẩy nhanh công tác đo đạc để lập bản đồ địa chính, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh cũng đang tập trung cao rà soát, thu thập, kiểm tra hồ sơ; thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định đối với những trường hợp đủ điều kiện. Đồng thời, số hóa hồ sơ, cập nhật vào CSDL đối với các thửa đất đã có dữ liệu không gian nhưng còn thiếu thông tin thuộc tính hoặc hồ sơ quét.

Phòng Kinh tế, UBND xã Can Lộc họp để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện CSDL đất đai.

Tại xã Can Lộc, địa phương đã thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc, phân công cán bộ phối hợp với 17 thôn để rà soát, phân loại, lập danh sách các thửa đất cần bổ sung thông tin. Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, sau khi thu thập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ định danh và các thông tin liên quan thì hồ sơ sẽ được chuyển về UBND xã để kiểm tra, đối chiếu, trước khi chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Đến nay, xã Can Lộc đã hoàn thành rà soát 23.603/23.603 thửa đất; trong đó, 10.061 thửa đã được bàn giao cho các thôn thu thập thông tin và 9.980 thửa đã chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiếp tục xử lý.

Cán bộ địa phương về tận thôn, xóm rà soát, cập nhật thông tin để hoàn thiện CSDL đất đai, kể cả trong ngày nghỉ.

Không chỉ làm việc trong giờ hành chính, nhiều địa phương linh hoạt triển khai ngoài giờ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương chung. Qua đó, vừa góp phần giải quyết khối lượng công việc lớn, vừa nâng cao sự chủ động, đồng thuận của người dân trong quá trình hoàn thiện CSDL đất đai.

Cán bộ phòng Kinh tế, UBND xã Sơn Giang hỗ trợ người dân trực tiếp thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc hoàn thiện CSDL đất đai. Ảnh: Bích Liên

Cùng với việc rà soát, bổ sung hồ sơ từ cơ sở, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh cũng tập trung hoàn thiện các phần việc từ dữ liệu không gian, hồ sơ quét đến thông tin thuộc tính; đồng thời phối hợp đối khớp thông tin người sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ông Đặng Quốc Thành - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Cẩm Xuyên cho biết: “Chúng tôi phân công các bộ phận xử lý theo từng nhóm công việc cụ thể. Đến nay, đơn vị đã hoàn thiện khoảng 92% số thửa đất có dữ liệu thuộc tính. Với phần còn lại, chúng tôi tiếp tục tăng cường nhân lực, phối hợp chính quyền và công an cấp xã để đẩy nhanh tiến độ".

Các cán bộ, nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Cẩm Xuyên tăng cường kiểm tra, đối chiếu kết quả để hạn chế sai sót, bảo đảm chất lượng dữ liệu trước khi cập nhật lên hệ thống.

Trong quá trình thực hiện, đối với các trường hợp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương để rà soát, xác minh; đối với những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo để xem xét, chỉ đạo xử lý.

Các phần việc đang được các đơn vị gấp rút triển khai, vận hành theo một quy trình thống nhất để xây dựng CSDL đất đai đầy đủ, chính xác và có giá trị sử dụng lâu dài.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, đến ngày 28/8/2026, tổng số thửa đất trên địa bàn tỉnh là 2.773.918 thửa. Trong đó: - Nhóm 1: 1.403.118 thửa đã bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống”, cần tiếp tục quản trị, duy trì, cập nhật và vận hành theo thời gian thực. - Nhóm 2: 213.436 thửa đã được xây dựng dữ liệu nhưng chưa bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống”, cần phải làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp và bổ sung thông tin. - Nhóm 3: 1.157.364 thửa thuộc khu vực chưa xây dựng cơ sở dữ liệu hoặc dữ liệu đã xây dựng nhưng chưa sử dụng được; cần phải đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Chặng cuối của quá trình xây dựng CSDL đất đai đang đặt ra yêu cầu kép: tăng tốc về tiến độ nhưng phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng. Bên cạnh sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành và đơn vị liên quan thì cũng cần sự phối hợp tích cực của người dân trong quá trình thực hiện. Đây là nền tảng để Hà Tĩnh hình thành CSDL đất đai hiện đại, phục vụ quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch trong quản lý, sử dụng đất và đem lại thuận lợi thiết thực hơn cho người dân, doanh nghiệp.