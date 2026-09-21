Hà Tĩnh thả 9.000 khối rạn nhân tạo góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản

Sáng 21/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thả các khối rạn nhân tạo thuộc Dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tỉnh Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham dự và chứng kiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo dõi vị trí thả các khối rạn nhân tạo.

Trong khuôn khổ chương trình, 25 khối rạn nhân tạo đầu tiên thuộc Dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã được vận chuyển, thả xuống vùng biển ven bờ xã Kỳ Xuân.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện được sử dụng từ khoản bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 1007/QĐ-TTg ngày 19/9/2024. Dự án được triển khai thực hiện đến ngày 31/12/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành trao đổi một số nội dung liên quan đến quá trình thả rạn nhân tạo góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng 4 khu vực khoanh vùng thả rạn nhân tạo với tổng diện tích khoảng 8 km² tại vùng biển ven bờ xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh với tổng số 9.000 khối rạn. Theo đó, mỗi khu vực rộng khoảng 2 km², vị trí thả cách bờ trung bình 4,5 km, ở độ sâu từ 15 - 22 m; tại mỗi khu vực khoanh vùng sẽ bố trí 90 cụm rạn, mỗi cụm gồm 25 khối rạn.

Các khối rạn gồm 2 dạng chính là hình chỏm cầu và hình lập phương rỗng, được làm bằng bê tông cốt thép đặc chủng, thiết kế nhiều khoảng trống để tạo nơi trú ẩn, sinh trưởng và phát triển cho các loài thủy sản. Mỗi khối rạn có thể tích rỗng khoảng 7,5 m³, trọng lượng từ 2,5 - 8 tấn tùy loại cấu kiện.

Sau khi được thả xuống đáy biển, các khối rạn sẽ từng bước tạo nơi trú ẩn, sinh trưởng và sinh sản cho các loài thủy sản.

Việc thả rạn nhân tạo lần đầu tiên tại Hà Tĩnh đánh dấu bước đi mới trong công tác tái tạo hệ sinh thái, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Sau khi được thả xuống đáy biển, các khối rạn sẽ từng bước tạo nơi trú ẩn, sinh trưởng và sinh sản cho các loài thủy sản; góp phần hạn chế tác động của hoạt động khai thác bằng lưới kéo đáy đối với bãi sinh sản, khu vực tập trung thủy sản còn non, tạo điều kiện để nguồn lợi tự nhiên được bảo vệ và tái tạo.

Cùng với ý nghĩa về mặt sinh thái, dự án còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cộng đồng trong bảo vệ hệ sinh thái, nguồn lợi biển; chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Khối rạn nhân tạo là các cấu kiện được chế tạo bằng bê tông hoặc vật liệu phù hợp và tiến hành thả xuống đáy biển tại vị trí xác định.