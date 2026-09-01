Lúa hữu cơ được giá, nông dân Gia Hanh phấn khởi

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, bà con nông dân thôn Hồng Phong, xã Gia Hanh khẩn trương thu hoạch lúa hữu cơ trên cánh đồng Nhà Tai. Sau nhiều tháng chăm sóc, những bông lúa chín vàng, trĩu hạt lần lượt được máy gặt đưa lên xe vận chuyển. Niềm vui của người dân còn nhân lên khi lúa thu hoạch đến đâu, doanh nghiệp thu mua ngay đến đó, không còn nỗi lo tìm đầu ra như những vụ mùa trước.

Vụ hè thu năm nay, cánh đồng Nhà Tai ở thôn Hồng Phong có gần 10 ha lúa hữu cơ.

Sau 4 năm liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, người dân thôn Hồng Phong đã dần quen với phương thức sản xuất lúa hữu cơ gắn với giảm phát thải. Từ làm đất, sử dụng mạ khay, máy cấy đến chăm sóc, bón phân hữu cơ, phân vi sinh..., các công đoạn đều được thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật. Trên những thửa ruộng sản xuất tập trung, giống lúa DT39 phát triển đồng đều, thân khỏe, bông dài, hạt chắc. Việc đẩy mạnh cơ giới hóa ở nhiều khâu không chỉ giảm công sức, chi phí mà còn giúp các hộ thực hiện thống nhất lịch thời vụ, kỹ thuật chăm sóc, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Thái Văn Tình, thành viên Tổ hợp tác sản xuất lúa hữu cơ thôn Hồng Phong chia sẻ: “Mô hình đã triển khai 8 vụ trong 4 năm, nhưng đây là lần đầu tiên công ty về tận ruộng thu mua. Trước đây, sau mỗi vụ sản xuất, bà con vẫn lo đầu ra, nay lúa thu hoạch đến đâu được thu mua đến đó nên ai cũng yên tâm. Qua từng vụ, chúng tôi vừa làm vừa rút kinh nghiệm, ngày càng nắm chắc kỹ thuật và quy trình. Vụ này lúa phát triển tốt, năng suất khá, lại được bao tiêu với giá tốt nên bà con rất phấn khởi”.

Địa phương đã chủ động điều tiết máy gặt, tạo điều kiện cho bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Chung niềm vui mùa gặt, bà Nguyễn Thị Châu cho biết: “Năm nay, gia đình tôi sản xuất hơn 2 sào lúa hữu cơ. Những ngày cuối vụ, mưa lớn kéo dài khiến tôi lo lúa bị đổ, ảnh hưởng đến năng suất. May mắn là ruộng lúa vẫn đứng tốt, năng suất đạt khoảng 3 tạ/sào. Với vụ hè thu, kết quả như vậy khiến gia đình tôi rất phấn khởi. Lúa vừa đạt năng suất khá, lại được doanh nghiệp thu mua nên chúng tôi càng yên tâm sản xuất”.

Không chỉ phấn khởi vì năng suất, điều người dân mong đợi hơn cả chính là đầu ra ổn định cho hạt lúa. Vụ này, toàn bộ lúa hữu cơ được Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm thu mua ngay tại ruộng với giá 8.500 đồng/kg, cao gấp đôi so với lúa sản xuất theo phương thức thông thường. Doanh nghiệp về tận chân ruộng thu mua không chỉ giúp nâng giá trị hạt lúa mà còn gỡ bỏ nhiều nỗi trăn trở của người nông dân sau mỗi vụ mùa.

Bà Thái Thị Liên chia sẻ: “Với chúng tôi, doanh nghiệp thu mua ngay tại ruộng đã giúp tháo gỡ nỗi lo sau thu hoạch, đó là được mùa mất giá, là thiếu sân phơi, máy sấy nên những ngày mưa, việc bảo quản lúa rất vất vả. Nay lúa thu hoạch đến đâu được thu mua đến đó, vừa giảm công sức, chi phí, vừa yên tâm về đầu ra. Đây cũng là động lực để bà con thêm gắn bó với mô hình”.

Năm nay, lúa được doanh nghiệp thu mua ngay tại ruộng với giá cao gấp đôi lúa sản xuất theo phương thức thông thường nên người dân hết sức phấn khởi.

Không chỉ tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn, mô hình còn cho thấy hiệu quả bước đầu của việc tổ chức sản xuất tập trung, gắn nông dân với doanh nghiệp trong một chuỗi liên kết. Bà Nguyễn Thị Hiếu - Chủ tịch Hội LHPN xã Gia Hanh, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất lúa hữu cơ thôn Hồng Phong thông tin: “Năm nay, 36 hộ trong tổ hợp tác duy trì gần 10 ha lúa hữu cơ, năng suất bình quân đạt khoảng 2,7 tạ/sào. Qua 8 vụ sản xuất, bà con ngày càng quen với quy trình, kỹ thuật canh tác. Vụ này lúa đạt năng suất khá, lại được doanh nghiệp thu mua ngay tại ruộng với giá tốt nên người dân rất phấn khởi. Kết quả này tạo thêm niềm tin để tổ hợp tác mở rộng diện tích”.

Trên cánh đồng Nhà Tai, những chuyến xe lần lượt chở lúa rời ruộng. Mùa gặt năm nay khép lại bằng niềm vui được mùa, được giá và sự yên tâm của người nông dân. Mục tiêu mở rộng sản xuất lên 20 ha trong vụ tới mang lại kỳ vọng về một vùng lúa hữu cơ được tổ chức bài bản, nơi giá trị của hạt lúa không chỉ được tính bằng năng suất mà còn bằng chất lượng, đầu ra và sự bền vững của đồng ruộng.