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Thu mua, sấy lúa giúp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch hè thu

Nguyễn Tâm
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(Baohatinh.vn) - Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, các cơ sở thu mua, sấy lúa ở Hà Tĩnh đã hoạt động hết công suất, qua đó giúp người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

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Gia đình bà Nguyễn Thị Lục, thôn Hồng Thái, xã Thạch Lạc có gần 2 mẫu lúa thu hoạch cùng thời điểm. Mưa, nắng đan xen khiến việc phơi lúa gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, bà đã chủ động liên hệ với cơ sở sấy trên địa bàn, vừa bán một phần lúa tươi, vừa sấy số còn lại để bảo đảm chất lượng lúa sau thu hoạch.
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“Thời tiết không ủng hộ nên thu hoạch xong, gia đình bán một phần lúa tươi, phần còn lại đưa đi sấy. 1 tấn lúa đưa đi sấy cũng chỉ từ 500 đến 650 ngàn đồng tiền công nên cũng thuận lợi” - bà Lục chia sẻ.
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Gần một tuần nay, khi người dân thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng bước vào cao điểm thu hoạch lúa hè thu, nhu cầu bán lúa tươi và sấy lúa tăng cao. Nắm bắt nhu cầu này, bà Hà Thị Tám (thứ 2, từ phải sang) - hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn, đã tổ chức thu mua lúa tươi, đồng thời nhận vận chuyển lúa đến các cơ sở sấy cho những hộ có nhu cầu.
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Người dân đưa lúa tươi đến điểm thu mua của bà Tám để bán và vận chuyển đi sấy.
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Bà Tám cho biết: “Lúa đang chín rộ nhưng thời tiết không thuận lợi, nhiều gia đình thu hoạch về không có điều kiện phơi. Vì vậy, chúng tôi cố gắng thu mua nhanh lúa tươi và hỗ trợ đưa lúa đi sấy, giúp bà con giảm áp lực sau thu hoạch”.
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Nhu cầu bán lúa tươi và sấy lúa tăng cao nên hơn một tuần qua, lò sấy Cúc Thông của Công ty TNHH Hoàng Huy HT, xã Đông Kinh hoạt động liên tục với công suất khoảng 150 tấn lúa/ ngày đêm. Cùng với dịch vụ sấy, vụ hè thu năm nay, công ty dự kiến thu mua khoảng 2.000 tấn lúa tươi, góp phần giải quyết đầu ra cho nông dân trong khâu tiêu thụ.
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Người dân đưa lúa đến sấy tại lò sấy Cúc Thông của Công ty TNHH Hoàng Huy HT, xã Đông Kinh.
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“Thời điểm này lượng lúa đưa về rất lớn nên cả 6 lò sấy của công ty đều vận hành liên tục ngày đêm. Chúng tôi bố trí tiếp nhận, sấy luân phiên để lúa không phải lưu lại lâu; đồng thời, thu mua lúa tươi đối với những hộ có nhu cầu bán. Qua sấy, độ ẩm của hạt được kiểm soát tốt hơn, thuận lợi cho việc bảo quản lâu dài” – bà Nguyễn Thị Cúc (người trong ảnh), chủ lò sấy Cúc Thông cho biết.
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Người dân đưa lúa đến HTX Dịch vụ tổng hợp Giáp Trâm, xã Cẩm Bình để sấy.
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Vụ hè thu năm 2026, toàn tỉnh sản xuất hơn 43.400 ha lúa, tập trung thu hoạch từ cuối tháng 8 và phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 5/9. Lượng lúa thu hoạch lớn trong thời gian ngắn, trong khi thời tiết không thuận lợi, khiến khâu phơi, bảo quản sau thu hoạch gặp nhiều khó khăn.
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Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải tổ chức tốt việc thu mua, sấy và tiêu thụ lúa, tạo thuận lợi để người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.
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Việc chủ động kết nối từ thu mua, sấy đến tiêu thụ đang góp phần giải quyết nhanh lượng lúa sau thu hoạch, giảm áp lực phơi, bảo quản cho người dân. Qua đó, tạo thêm điều kiện để nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, đưa vụ hè thu về đích đúng kế hoạch.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 20 cơ sở sấy lúa đang hoạt động. Để tránh tình trạng lúa ẩm mốc, giảm chất lượng sau thu hoạch do không được phơi khô kịp thời, ngành chuyên môn đã đề nghị các địa phương rà soát năng lực thu mua, sấy lúa trên địa bàn, chủ động kết nối, điều phối giữa những nơi có nhu cầu lớn với các cơ sở còn khả năng tiếp nhận. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp, thương lái tăng cường thu mua lúa tươi. Việc tổ chức tốt khâu tiêu thụ và xử lý lúa sau thu hoạch sẽ giảm áp lực cho người dân, tạo điều kiện tập trung máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh

Video: Thu mua, sấy lúa giúp nông dân tăng tốc thu hoạch

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Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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