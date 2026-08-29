Thu mua, sấy lúa giúp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch hè thu

Sạt lở ở Hà Tĩnh và những cảnh báo từ thực tế 11/09/2026 14:42 Mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu, nhưng thời gian qua trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra không ít vụ sạt lở, gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, buộc nhiều hộ dân phải di dời.

Hồng vuông lên giá, nông dân Đồng Lộc tính chuyện làm lớn 11/09/2026 13:50 Hồng vuông là loại cây phù hợp với điều kiện đất vườn đồi và cho giá trị kinh tế khá cao, đang được người dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) từng bước phát triển theo hướng sản xuất hữu cơ.

Để mỗi cảng cá, âu thuyền là điểm tựa an toàn của ngư dân 11/09/2026 05:16 Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh đang triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn cho ngư dân, tàu thuyền trong mùa mưa bão.

Nông dân Hà Tĩnh gia cố nhà màng, chủ động ứng phó thiên tai 10/09/2026 14:13 Hà Tĩnh có khoảng 140.000 m² nhà màng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các chủ cơ sở đang khẩn trương gia cố công trình để hạn chế thiệt hại khi mùa mưa bão đang đến gần.

Vườn lan lớn nhất Hà Tĩnh thử nghiệm giống mới phục vụ khách hàng 10/09/2026 13:32 Những ngày này, hơn 60.000 gốc lan hồ điệp tại Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh (xã Thạch Khê) đang được chăm sóc, chuẩn bị cho vụ hoa phục vụ thị trường tết Nguyên đán.

Hà Tĩnh chủ động phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc 10/09/2026 09:46 Trong bối cảnh bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan, các địa phương và người chăn nuôi tại Hà Tĩnh cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ động mùa vụ, nâng giá trị hạt lúa Hà Tĩnh 08/09/2026 15:00 Nhờ giành thế chủ động trong sản xuất, vụ lúa hè thu 2026 ở Hà Tĩnh đã được thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão. Cùng với đó, sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, gắn với chuỗi giá trị, mở rộng các phương thức canh tác “xanh”, góp phần nâng cao hiệu quả và giá trị nông sản.

Hà Tĩnh sẵn sàng kích hoạt “bốn tại chỗ” ứng phó với thiên tai 07/09/2026 05:03 Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Hà Tĩnh xác định sự chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, ứng phó và phản ứng nhanh của lực lượng theo phương châm “bốn tại chỗ” là yếu tố mang tính quyết định.

Người dân Hà Tĩnh chủ động bảo vệ sinh kế trước mùa mưa bão 06/09/2026 15:15 Từ các cánh đồng lúa hè thu, vùng nuôi trồng thủy sản đến những vườn cam trĩu quả, người dân Hà Tĩnh đang thực hiện các giải pháp bảo vệ thành quả sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Phát hiện ổ dịch lở mồm long móng trên đàn bò ở phường Trần Phú 06/09/2026 05:03 Ngay sau khi phát hiện ổ dịch lở mồm long móng trên đàn bò, UBND phường Trần Phú (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống.

Vì sao không nên nuôi tôm thẻ chân trắng trong môi trường nước ngọt? 05/09/2026 15:39 Từ khuyến cáo, định hướng của cơ quan quản lý nhà nước đến thực tiễn sản xuất ở Hà Tĩnh đều cho thấy không nên nuôi tôm thẻ chân trắng trong môi trường nước ngọt.

Hà Tĩnh thu hoạch hơn 98% diện tích lúa hè thu 05/09/2026 13:51 Đến nay, các địa phương ở Hà Tĩnh đã thu hoạch khoảng 42.600 ha/43.400 ha lúa hè thu, đạt hơn 98% diện tích; cơ bản bảo đảm tiến độ theo khung lịch thời vụ của tỉnh.

Sóng lớn cuốn hàng tấn vỏ ngao tím dạt vào bờ biển Hà Tĩnh 03/09/2026 17:27 Những ngày qua, tại bãi biển xã Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện lượng lớn vỏ ngao tím bị sóng đánh dạt vào bờ, xếp thành từng lớp dọc bờ biển.

Nuôi ếch trong bể, nhiều hộ dân thu hàng chục triệu đồng mỗi lứa 03/09/2026 17:00 Nuôi ếch thương phẩm đang được nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh lựa chọn nhờ dễ nuôi, không cần diện tích lớn, thời gian nuôi ngắn.

Những cây hồng trăm tuổi ở Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch 03/09/2026 13:10 Hồng Yên Du là cây đặc sản bản địa của thôn Đức Lĩnh (Mai Hoa, Hà Tĩnh), trong đó có những cây đã hơn 100 năm nhưng vẫn xanh tốt, sai quả, làm nên nét riêng vùng quê này.

Lúa hữu cơ theo quy trình Quế Lâm mở hướng sản xuất "xanh" tại Hà Tĩnh 03/09/2026 09:08 Các mô hình sản xuất lúa hữu cơ theo quy trình của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm triển khai tại Hà Tĩnh đang cho thấy hiệu quả rõ nét; góp phần thúc đẩy sản xuất theo hướng “xanh”, bền vững.

Lúa hữu cơ được giá, nông dân Gia Hanh phấn khởi 01/09/2026 14:14 Năng suất đạt khá, giá thu mua cao gấp đôi lúa sản xuất thông thường, người dân tham gia Tổ hợp tác sản xuất lúa hữu cơ thôn Hồng Phong (xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) đang đón niềm vui được mùa, được giá.

Nâng cao giá trị hồng giòn Yên Du 31/08/2026 05:00 Những năm gần đây, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) luôn chú trọng quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm hồng giòn Yên Du, từng bước mở rộng thị trường, nâng cao giá trị kinh tế và tạo đầu ra ổn định cho người dân.

Máy kéo tự chế – “trợ thủ” đắc lực của ngư dân vùng biển Hà Tĩnh 30/08/2026 15:35 Từ vật liệu, động cơ đơn giản, nhiều ngư dân ở các vùng biển Hà Tĩnh đã cải tiến, chế tạo ra máy kéo thuyền, giúp đưa tàu thuyền lên, xuống bờ thuận tiện, giảm công sức và đặc biệt phát huy hiệu quả trong mùa mưa bão.

Chỉnh trang nông thôn, chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 29/08/2026 18:10 Hướng tới ngày Quốc khánh 2/9, các địa phương ở Hà Tĩnh tích cực chỉnh trang nông thôn, góp phần tạo diện mạo từng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Các địa phương tập trung chỉnh trang khu dân cư chào mừng Quốc khánh 29/08/2026 14:47 Chào mừng dịp lễ Quốc khánh 2/9, người dân ở nhiều địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân chỉnh trang đường làng, khu dân cư, chung tay tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp, góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Mai Hoa chuyển mình từ những mô hình kinh tế hiệu quả 29/08/2026 09:00 Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nông dân xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao.

Triển vọng từ giống lúa mới TĐ25 trên đồng ruộng Hà Tĩnh 28/08/2026 18:13 Với khả năng sinh trưởng tốt, chống đổ và năng suất khá, giống lúa mới TĐ25 được kỳ vọng bổ sung vào cơ cấu giống trong sản xuất nông nghiệp tại Hà Tĩnh.

Rực vàng những vườn dưa lưới vào vụ thu hoạch ở Hà Tĩnh 27/08/2026 14:28 Mùa dưa lưới về cũng là lúc những nhà màng ở Hà Tĩnh rộn ràng thu hái. Những quả dưa được chọn lựa kỹ càng để kịp phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão 26/08/2026 05:00 Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa 25/08/2026 14:08 Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Hà Tĩnh triển khai cao điểm chống khai thác IUU, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" trong năm 2026 24/08/2026 15:53 Cùng với cả nước, Hà Tĩnh đang triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU đến ngày 15/9 nhằm tập trung rà soát, quản lý chặt đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản, quyết liệt khắc phục các tồn tại theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).

Trồng dưa lưới trong nhà màng, nông dân xã miền núi Hà Tĩnh thu lãi lớn 24/08/2026 15:06 Trồng dưa lưới trong nhà màng đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cho người dân xã Mai Hoa (Hà Tĩnh), góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, nâng cao thu nhập.