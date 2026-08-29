Thu mua, sấy lúa giúp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch hè thu

(Baohatinh.vn) - Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, các cơ sở thu mua, sấy lúa ở Hà Tĩnh đã hoạt động hết công suất, qua đó giúp người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.
Gia đình bà Nguyễn Thị Lục, thôn Hồng Thái, xã Thạch Lạc có gần 2 mẫu lúa thu hoạch cùng thời điểm. Mưa, nắng đan xen khiến việc phơi lúa gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, bà đã chủ động liên hệ với cơ sở sấy trên địa bàn, vừa bán một phần lúa tươi, vừa sấy số còn lại để bảo đảm chất lượng lúa sau thu hoạch.
Người dân đưa lúa tươi đến điểm thu mua của bà Tám để bán và vận chuyển đi sấy.
Nhu cầu bán lúa tươi và sấy lúa tăng cao nên hơn một tuần qua, lò sấy Cúc Thông của Công ty TNHH Hoàng Huy HT, xã Đông Kinh hoạt động liên tục với công suất khoảng 150 tấn lúa/ ngày đêm. Cùng với dịch vụ sấy, vụ hè thu năm nay, công ty dự kiến thu mua khoảng 2.000 tấn lúa tươi, góp phần giải quyết đầu ra cho nông dân trong khâu tiêu thụ.
Người dân đưa lúa đến sấy tại lò sấy Cúc Thông của Công ty TNHH Hoàng Huy HT, xã Đông Kinh.
Vụ hè thu năm 2026, toàn tỉnh sản xuất hơn 43.400 ha lúa, tập trung thu hoạch từ cuối tháng 8 và phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 5/9. Lượng lúa thu hoạch lớn trong thời gian ngắn, trong khi thời tiết không thuận lợi, khiến khâu phơi, bảo quản sau thu hoạch gặp nhiều khó khăn.
Việc chủ động kết nối từ thu mua, sấy đến tiêu thụ đang góp phần giải quyết nhanh lượng lúa sau thu hoạch, giảm áp lực phơi, bảo quản cho người dân. Qua đó, tạo thêm điều kiện để nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, đưa vụ hè thu về đích đúng kế hoạch.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 20 cơ sở sấy lúa đang hoạt động. Để tránh tình trạng lúa ẩm mốc, giảm chất lượng sau thu hoạch do không được phơi khô kịp thời, ngành chuyên môn đã đề nghị các địa phương rà soát năng lực thu mua, sấy lúa trên địa bàn, chủ động kết nối, điều phối giữa những nơi có nhu cầu lớn với các cơ sở còn khả năng tiếp nhận. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp, thương lái tăng cường thu mua lúa tươi. Việc tổ chức tốt khâu tiêu thụ và xử lý lúa sau thu hoạch sẽ giảm áp lực cho người dân, tạo điều kiện tập trung máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.
Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh
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