Lúa hữu cơ theo quy trình Quế Lâm mở hướng sản xuất "xanh" tại Hà Tĩnh

Xã Can Lộc phối hợp với Công ty TNHH MTV Quế Lâm (thuộc Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm) triển khai mô hình liên kết sản xuất lúa DT39 hữu cơ theo chuỗi giá trị Quế Lâm.

Vụ hè thu năm 2026, xã Can Lộc phối hợp với Công ty TNHH MTV Quế Lâm (thuộc Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm) triển khai mô hình liên kết sản xuất lúa DT39 hữu cơ theo chuỗi giá trị Quế Lâm.

Mô hình được triển khai trên diện tích hơn 11 ha, áp dụng phương pháp mạ khay - máy cấy, sử dụng phân bón hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm, không dùng thuốc trừ cỏ và hóa chất bảo vệ thực vật.

Lúa tươi được thu mua ngay tại chân ruộng với giá 8.500 đồng/kg.

Ông Đặng Phúc Tùng (thôn Phú Minh, xã Can Lộc) cho biết: “Trong vụ vừa qua có thời điểm xảy ra giông lốc nhưng lúa vẫn đứng vững, không bị đổ ngã. Năng suất đạt khoảng 2,8 tạ/sào. Lúa vừa đạt năng suất khá, vừa được doanh nghiệp thu mua ngay tại chân ruộng nên chúng tôi cũng yên tâm sản xuất”.

Theo ông Nguyễn Thanh Cảnh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Can Lộc, lúa tươi sau thu hoạch được doanh nghiệp ký kết bao tiêu với giá 8.500 đồng/kg, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Kết quả của mô hình cũng tiếp tục khẳng định hiệu quả của phương thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần đảm bảo đầu ra, nâng cao thu nhập, từng bước thay đổi tư duy của người dân từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững.

36 hộ trong tổ hợp tác của xã Gia Hanh tiếp tục duy trì gần 10 ha lúa hữu cơ theo quy trình Quế Lâm, năng suất bình quân đạt khoảng 2,7 tạ/sào.

Vụ hè thu 2026 đánh dấu năm thứ 4 bà con nông dân thôn Hồng Phong (xã Gia Hanh) duy trì sản xuất lúa hữu cơ theo chuỗi giá trị Quế Lâm. Qua thực tế triển khai, điều khiến bà con phấn khởi không chỉ là hiệu quả kinh tế được nâng lên mà còn là môi trường canh tác ngày càng an toàn khi toàn bộ quy trình sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học góp phần hướng tới nền nông nghiệp “xanh”, bền vững.

Ông Thái Văn Tình - thành viên Tổ hợp tác sản xuất lúa hữu cơ thôn Hồng Phong (xã Gia Hanh) cho biết: “Vùng này đã được chuyển đổi ruộng đất nên việc tổ chức sản xuất khá thuận lợi. Giống lúa DT39 phát triển đồng đều, thân khỏe, bông dài, hạt chắc. Toàn bộ lúa sau thu hoạch được Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm thu mua ngay tại ruộng với giá 8.500 đồng/kg, cao gần gấp đôi so với lúa sản xuất theo phương thức thông thường. Bà con chúng tôi rất phấn khởi".

Nông dân vùng sản xuất của xã Gia Hanh tập trung thu hoạch.

Vụ hè thu năm nay, 36 hộ trong tổ hợp tác của xã Gia Hanh tiếp tục duy trì gần 10 ha lúa hữu cơ, năng suất bình quân đạt khoảng 2,7 tạ/sào. Từ thực tế sản xuất, mô hình không chỉ tạo ra sản phẩm có giá trị cao mà còn từng bước hình thành phương thức sản xuất tập trung, gắn người nông dân với doanh nghiệp trong chuỗi liên kết ổn định. Với những kết quả đạt được, xã Gia Hanh đang dự kiến mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ liên kết với công ty lên 20 ha trong vụ xuân 2027.

Mô hình “Ứng dụng một số kỹ thuật trong hệ thống thâm canh tổng hợp (SRI) để sản xuất lúa, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm với Tập đoàn Quế Lâm” do Sở NN&MT Hà Tĩnh triển khai tại xã Kỳ Xuân.

Trên cánh đồng lớn được lựa chọn triển khai mô hình “Ứng dụng một số kỹ thuật trong hệ thống thâm canh tổng hợp (SRI) để sản xuất lúa, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” của Sở NN&MT Hà Tĩnh tại xã Kỳ Xuân, người dân được tiếp cận các kỹ thuật canh tác hiện đại.

Đến nay, diện tích lúa đã cho thu hoạch với năng suất đạt khá cao. Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm được liên kết tiêu thụ thông qua hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, góp phần đảm bảo đầu ra và nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân.

Mô hình SRI được đánh giá là một trong những giải pháp phù hợp, góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh, mô hình SRI được đánh giá là một trong những giải pháp phù hợp, góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa. Qua quá trình triển khai, mô hình đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của bà con nông dân.

Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân; thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ; hỗ trợ các tổ hợp tác, HTX nâng cao năng lực tổ chức sản xuất; chú trọng đánh giá đầy đủ hiệu quả để từng bước nhân rộng mô hình tại các vùng sản xuất tập trung của tỉnh.

Riêng vụ hè thu năm 2026, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gần 60 ha lúa DT39 tại Hà Tĩnh.

Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2030 và Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, các địa phương đang từng bước mở rộng các mô hình sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, hướng tới nâng cao giá trị và phát triển sản xuất bền vững.

Đồng hành với quá trình này, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục tham gia tập huấn cho bà con nông dân, cán bộ quản lý; tổ chức sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Riêng vụ hè thu năm 2026, doanh nghiệp ký kết sản xuất gần 60 ha lúa DT39 theo quy trình hữu cơ, gắn với liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị Quế Lâm.

Phối cảnh 3D Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Fanpage Tập đoàn Quế Lâm.

Đáng chú ý, hiện nay, Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm đang được triển khai trên diện tích 47 ha, trong đó có xây dựng hệ thống nhà máy chế biến lúa gạo công suất 100.000 tấn/năm. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng tạo thêm dư địa để mở rộng liên kết sản xuất, hình thành các vùng nguyên liệu lúa gạo tập trung, ổn định phục vụ chế biến tại các địa phương.

Ông Nguyễn Trí Hà - cán bộ Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương mở rộng diện tích sản xuất theo quy trình hữu cơ Quế Lâm, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Qua đó, từng bước xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân. Việc duy trì liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người dân cũng sẽ tạo nền tảng để mở rộng sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững”.