Ấn tượng Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên tại Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định tham quan hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2026. Ảnh Ngọc Loan

Tổng doanh thu hàng hóa tiêu thụ ước đạt 12 tỷ đồng

Tối 26/8, khi nhiều gian hàng tập trung thu dọn hàng hóa, nhân viên Công ty TNHH Sản xuất thương mại tổng hợp Cô Út (tỉnh Tây Ninh) vẫn tất bật phục vụ khách hàng mua sắm tại hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 diễn ra tại Hà Tĩnh. Đây là lần đầu doanh nghiệp đưa bánh tráng trộn đến Hà Tĩnh và kết quả vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Anh Mai Thanh Nghiệp - nhân viên Công ty TNHH Sản xuất thương mại tổng hợp Cô Út cho biết: “Sản phẩm của chúng tôi được khách hàng đón nhận rất tốt với sản lượng bán ra gần 2 tạ bánh tráng trộn các loại trong 6 ngày. Ngoài ra, một số đối tác đã tìm hiểu và đặt vấn đề hợp tác trong thời gian tới”.

Công ty TNHH Sản xuất thương mại tổng hợp Cô Út bán ra gần 2 tạ bánh tráng trộn trong 6 ngày.

Tại nhiều gian hàng, sức mua duy trì ổn định trong suốt quá trình diễn ra hội chợ. Không chỉ khách hàng nội tỉnh, các sản phẩm trưng bày tại hội chợ còn thu hút sự quan tâm của các nhà phân phối, đối tác đến từ nhiều tỉnh, thành.

Bà Lê Thị Khương - Giám đốc HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân) cho hay: “Sản phẩm nước mắm Phú Khương đã được chứng nhận OCOP 5 sao quốc gia, tạo cơ hội thuận lợi để quảng bá, tiếp thị, mở rộng thị trường. 6 ngày qua, HTX tiêu thụ gần 1.000 lít nước mắm và khoảng 3 tạ thủy hải sản khô, doanh thu hơn 300 triệu đồng. Hiệu quả của hội chợ không chỉ nằm ở doanh thu bán hàng tại chỗ mà đây còn là dịp để các sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh tiếp cận hệ thống phân phối, tìm kiếm đối tác mới và tạo dư địa mở rộng thị trường sau khi hội chợ khép lại”.

Sản phẩm nước mắm truyền thống Hà Tĩnh thu hút sự chú ý của khách hàng.

Hội chợ triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 quy tụ hơn 300 gian hàng của hơn 180 doanh nghiệp, HTX và cơ sở đến từ 25 tỉnh, thành phố cùng các địa phương của Hà Tĩnh. Riêng Hà Tĩnh có 60 gian hàng với sự tham gia của hơn 56 doanh nghiệp, HTX, cơ sở, quy tụ 190 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực và quốc gia; 268 sản phẩm OCOP.

Nhìn chung, các gian hàng đã tạo nên một "bức tranh" đa dạng về sản phẩm CNNT và đặc sản vùng miền, từ nông sản, thực phẩm chế biến đến hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề và máy móc phục vụ sản xuất. Sức hút của hội chợ được thể hiện qua lượng khách đến tham quan, mua sắm (trung bình mỗi ngày đón khoảng 8.000 lượt người) với tổng doanh thu hàng hóa tiêu thụ sau 6 ngày ước đạt 12 tỷ đồng.

Tổng doanh thu hàng hóa tiêu thụ tại hội chợ ước đạt 12 tỷ đồng.

Ông Trương Văn Thuận – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Hội chợ đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu dùng, góp phần quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và lan tỏa thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Từ sự quan tâm, lựa chọn của người tiêu dùng, hội chợ đã khẳng định chất lượng, sức hút của các sản phẩm CNNT, OCOP và đặc sản vùng miền. Đây cũng là động lực để các doanh nghiệp, HTX ở Hà Tĩnh và các địa phương trong cả nước tiếp tục nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường".

Chuyên nghiệp, đổi mới trong cách thức tổ chức hội chợ

Hội chợ triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên diễn ra thành công khẳng định tính chuyên nghiệp, nỗ lực đổi mới trong cách thức tổ chức của ban tổ chức.

Các gian hàng ẩm thực giúp kéo dài thời gian du khách lưu lại tại hội chợ.

Bên cạnh khu vực trưng bày, mua sắm, ban tổ chức bố trí các tuyến phố ẩm thực, khu vực trải nghiệm, check-in và chương trình nghệ thuật vào buổi tối. Những món ăn đặc trưng như: thắng cố Lai Châu, xôi ngũ sắc - thịt xiên - lạp xưởng Sơn La, nem chua Thanh Hóa, bánh trái miền Tây... tạo thêm điểm nhấn, giúp kéo dài thời gian khách lưu lại tại hội chợ.

Gian hàng trưng bày hàng thật - hàng giả của Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh giúp người tiêu dùng hạn chế nguy cơ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng...

Chị Trần Khánh Ly (phường Trần Phú) cho rằng: "Các gian hàng tại hội chợ được bố trí khá khoa học, sản phẩm đa dạng và có sự chọn lọc. Đặc biệt, khu vực tuyên truyền, hướng dẫn nhận biết hàng thật - hàng giả của Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh giúp người tiêu dùng có thêm kiến thức khi lựa chọn sản phẩm, hạn chế nguy cơ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng... Từ đây cho thấy sự đổi mới, chuyên nghiệp trong cách thức tổ chức hội chợ của Hà Tĩnh".

Các doanh nghiệp, HTX... được chuyên gia "cầm tay chỉ việc" đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Một điểm mới đáng chú ý của hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại được mở rộng sang môi trường số. Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh (Sở Công Thương) phối hợp với các chuyên gia tổ chức chương trình đào tạo về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, kinh doanh, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và phát triển kênh phân phối trực tuyến. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ được quảng bá trong những ngày diễn ra hội chợ mà còn có thể tiếp tục tiếp cận khách hàng ở nhiều thị trường sau khi sự kiện khép lại. Đây cũng là cơ hội để các cơ sở sản xuất đổi mới cách quảng bá, xây dựng thương hiệu và giữ kết nối với khách hàng lâu dài.

Cơ sở bánh ram Anh Thu (phường Hà Huy Tập) livestream bán hàng tại hội chợ.

Theo ông Lê Trung Phước – Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh: Hội chợ triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 là hoạt động quan trọng trong chương trình khuyến công quốc gia của Bộ Công Thương, có ý nghĩa thiết thực trong thúc đẩy phát triển CNNT, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường. Hội chợ đã mở ra không gian để các địa phương, doanh nghiệp, HTX... kết nối cung - cầu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, liên kết sản xuất, chuyển giao công nghệ và hình thành các chuỗi giá trị mới.

Với Hà Tĩnh, việc trở thành điểm hội tụ sản phẩm của nhiều tỉnh, thành cũng mở thêm cơ hội để đặc sản, sản phẩm CNNT và OCOP của địa phương tiếp cận các đối tác, hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngoại tỉnh.