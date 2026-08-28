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Xăng Việt Nam vẫn rẻ hơn Thái Lan, Campuchia, Lào và Trung Quốc

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Giá xăng dầu trong nước tiếp tục thấp hơn mặt bằng các nước trong khu vực, dù giá thế giới diễn biến trái chiều. Trong đó, xăng và dầu diesel cùng giảm, còn dầu mazut tiếp tục tăng giá.

Từ 15h ngày 27/8, giá xăng E5 RON 92 giảm 70 đồng/lít về 21.760 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III được điều chỉnh giảm 60 đồng/lít còn 22.600 đồng/lít. Dầu diesel giảm 460 đồng/lít còn 28.080 đồng/lít, tuy nhiên dầu mazut được điều chỉnh tăng tiếp 460 đồng/lít lên mức 18.140 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân giá xăng dầu giảm, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Trong đó, chủ yếu là Mỹ gây sức ép kinh tế đối với Iran; Iran và Oman trao đổi, thảo luận chi tiết các thỏa thuận liên quan đến kiểm soát eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu...

Theo cơ quan điều hành, các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường. Nguồn: Bộ Công Thương
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường. Nguồn: Bộ Công Thương

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 20/8 và kỳ điều hành ngày 27/8 là 112,398 USD/thùng đối với xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (giảm 0,27 USD/thùng, tương đương 0,24%).

Đối với xăng RON 95 dùng để pha chế xăng E10 RON 95-III, giá bình quân ở mức 116,32 USD/thùng (giảm 0,27 USD/thùng, tương đương 0,23%). Trong khi đó, dầu diesel 0,05S ở mức 156,49 USD/thùng (giảm 3,8 USD/thùng, tương đương 2,39%); dầu mazut 180CST 3,5S ở mức 611,51 USD/tấn (tăng 17,91 USD/tấn, tương đương 3,02%).

Bộ Công Thương cho biết đến ngày 27/8, giá xăng tại các nước lân cận Việt Nam tiếp tục cao hơn trong nước, gồm Thái Lan khoảng 29.533 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 28.337 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Lào 44.856 đồng/lít và Trung Quốc 31.657 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), trong khi Việt Nam ở mức 22.600 đồng/lít.

Đối với dầu diesel, Thái Lan ở mức 30.081 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 33.811 đồng/lít, Lào 38.184 đồng/lít, Trung Quốc 28.640 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), còn Việt Nam là 28.084 đồng/lít. Nhìn chung, giá xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp so với các nước trong khu vực.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không chi hay trích sử dụng quỹ bình ổn giá đối với xăng, dầu diesel và dầu mazut.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

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#giá xăng #Việt Nam #Thái Lan #Campuchia #Lào #Trung Quốc #giá dầu

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