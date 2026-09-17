Giá xăng, dầu cùng tăng theo đà biến động thế giới

Từ 15h hôm nay (17/9), mỗi lít xăng, dầu cùng tăng 1.040 - 1.460 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E10 RON 95-III tăng 1.400 đồng lên 25.630 đồng một lít; giá E5 RON 92 thêm 1.390 đồng, ở mức 25.130 đồng một lít.
Tương tự, các mặt hàng dầu diesel tăng 1.040-1.460 đồng, có giá mới 29.940 đồng, mazut là 19.190 đồng một kg.
Tại kỳ này, nhà điều hành ngừng trích Quỹ bình ổn với các mặt hàng xăng, dầu. Đồng thời, mức chi quỹ cho xăng sinh học và mazut ở mức 1.250 đồng một lít, diesel 2.000 đồng một lít, kg.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua chịu tác động từ thông tin xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.
Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng so với kỳ trước. Cụ thể, mỗi thùng RON 95 dùng để pha chế E10 RON 95 tăng 10,6% lên 146,2 USD, dầu diesel thêm 13,4% ở mức 182,6 USD. Mazut lên mức 696,4 USD một tấn.
Tính tới đầu năm nay, cả nước có 33 thương nhân đầu mối xăng dầu, gồm 5 đơn vị chỉ kinh doanh nhiên liệu bay và 2 doanh nghiệp sản xuất là Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Lọc hóa dầu Bình Sơn (đơn vị quản lý, vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất).
Hệ thống còn 250 thương nhân phân phối, giảm đáng kể so với khoảng 330 đơn vị vào năm 2023, do nhiều doanh nghiệp tự trả giấy chứng nhận hoặc bị thu hồi sau thanh tra, kiểm tra.
Giá xăng, dầu thay đổi như sau:
Tại cuộc họp ngày 11/9 về sửa Nghị định kinh doanh xăng dầu, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Công Thương rà soát, thiết kế lại hệ thống phân phối theo hướng cắt giảm các tầng nấc trung gian, phân định rõ chức năng giữa khâu tạo nguồn với phân phối, bán lẻ. Hệ thống mới cần khắc phục tình trạng mua bán lòng vòng giữa các thương nhân làm tăng chi phí và khó xác định trách nhiệm khi xảy ra thiếu hụt nguồn cung. Việc này nhằm tổ chức lại và đảm bảo hệ thống phân phối, bán lẻ có năng lực.
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