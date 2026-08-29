Doanh nghiệp tăng khuyến mại, kích cầu sức mua dịp Quốc khánh 2/9

Nhằm tạo không khí rộn ràng trong dịp lễ, nhiều điểm mua sắm đã đầu tư trang trí không gian bắt mắt với sắc cờ đỏ sao vàng.

Tại siêu thị WinMart Hà Tĩnh, nhiều chương trình ưu đãi được triển khai trên các nhóm hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ gia dụng, đồ uống và trái cây. Bên cạnh các sản phẩm giảm giá tới 50%, siêu thị còn áp dụng hình thức mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, tặng quà theo giá trị hóa đơn và quay số trúng thưởng, nhằm thu hút khách hàng trong những ngày nghỉ lễ.

Theo đại diện siêu thị WinMart Hà Tĩnh, đơn vị dự kiến lượng khách đến mua sắm trong kỳ nghỉ lễ có thể tăng 4 - 5 lần so với ngày thường. Để chủ động đáp ứng nhu cầu, siêu thị đã tăng khoảng 40% lượng hàng dự trữ nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định trong suốt kỳ nghỉ.

Nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tại siêu thị WinMart Hà Tĩnh được áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá trong dịp Quốc khánh.

Hòa chung không khí chào mừng Quốc khánh 2/9, siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng. Nổi bật là chương trình “Mega điểm thưởng - Mừng Quốc khánh” diễn ra từ ngày 31/8 - 2/9. Khách hàng thành viên có hóa đơn từ 200.000 đồng được cộng 29 điểm thưởng vào tài khoản; mỗi ngày 29 khách hàng đầu tiên có hóa đơn từ 1 triệu đồng sẽ được tặng thêm 1.000 điểm thưởng. Cùng với đó, chương trình “30 năm Tự hào siêu thị Việt” diễn ra từ ngày 20/8 đến 9/9 cũng mang đến nhiều ưu đãi và hoạt động chăm sóc khách hàng thành viên. Nhiều mặt hàng thiết yếu được giảm giá đến 50%, giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn mua sắm tiết kiệm trong dịp lễ.

Chị Nguyễn Thị Hà - Tổ trưởng Marketing, siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết: “Siêu thị đẩy mạnh các chương trình ưu đãi đối với hàng Việt, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý. Đây cũng là cách đơn vị đồng hành cùng doanh nghiệp Việt và đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng”.

Chị Nguyễn Thị Hà (người áo xanh trên cùng) cho biết đây là dịp khuyến mại lớn nhất trong năm của siêu thị Coop mart Hà Tĩnh.

Sức nóng của mùa khuyến mại dịp Quốc khánh không chỉ lan tỏa ở nhóm hàng tiêu dùng mà còn sôi động tại thị trường thời trang Hà Tĩnh. Các thương hiệu như Savani, IVY moda, Giovani, Adam Store, Owen, Yody, Valentino… đồng loạt triển khai nhiều chương trình kích cầu, từ giảm giá theo sản phẩm, nhóm hàng đến các gói ưu đãi dành cho khách hàng. Các cửa hàng làm mới không gian mua sắm với cách bài trí mang sắc màu Quốc khánh, đồng thời tăng cường thông tin khuyến mại trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều cửa hàng "tung" các khuyến mại như khuyến mại 50%, mua 1 tặng 1, tặng quà 0 đồng... nhằm kích cầu mua sắm của khách hàng.

Tại cửa hàng Savani Cẩm Xuyên (xã Cẩm Xuyên), không khí mua sắm những ngày này trở nên sôi động hơn khi nhiều nhóm sản phẩm dành cho nam, nữ và trẻ em được áp dụng các mức ưu đãi khác nhau. Bên cạnh giảm giá, cửa hàng còn tổ chức bốc thăm, tặng quà, diễn ra từ ngày 28/8 đến 2/9.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm - Quản lý cửa hàng Savani Cẩm Xuyên cho biết: “Với áo sơ mi, cửa hàng áp dụng combo 2 sản phẩm, mức giảm khoảng 40-50%. Một số mẫu áo khoác và thời trang trẻ em giảm 40%; riêng một số mẫu áo polo nam, nữ và trẻ em có giá ưu đãi chỉ từ 29.000 đồng. Qua đó, khách hàng có thêm nhiều lựa chọn với mức giá phù hợp”.

Những mức giá ưu đãi cũng là yếu tố thu hút người tiêu dùng đến mua sắm trong dịp này. Anh Trần Hữu Thái (xã Cẩm Xuyên) cho biết: “Tôi thường lựa chọn thời điểm các cửa hàng giảm giá để mua những sản phẩm cần thiết. Dịp lễ nhu cầu mua sắm của gia đình tăng, nên nếu săn được hàng phù hợp với giá tốt sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí".

Anh Trần Hữu Thái (xã Cẩm Xuyên) bốc thăm và trúng phiếu mua áo polo với giá ưu đãi 29.000 đồng tại cửa hàng Savani Cẩm Xuyên.

Thị trường điện máy, điện lạnh và điện tử đang bước vào giai đoạn sôi động khi các nhà bán lẻ đồng loạt triển khai chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Tại các cửa hàng Điện máy Xanh trên địa bàn Hà Tĩnh, chương trình ưu đãi được triển khai từ ngày 28/8 đến 2/9, với mức giảm lên tới 39% đối với nhóm hàng điện tử - điện lạnh, 50% đối với đồ gia dụng và máy lọc nước, và 12% đối với điện thoại, laptop. Ông Lê Duy Phong - Quản lý cửa hàng Điện máy Xanh 87 Trần Phú (phường Thành Sen) cho biết, nhu cầu mua sắm các mặt hàng điện máy, điện lạnh thường tăng trong dịp lễ, do đó cửa hàng tập trung ưu đãi vào những sản phẩm có giá trị cao, tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Đặc biệt, trong ngày 2/9, một số sản phẩm tiếp tục được giảm thêm từ 290.000 đồng đến 2,9 triệu đồng trên mức giá đã khuyến mại.

Tại cửa hàng Điện máy xanh 87 Trần Phú, bên cạnh mặt hàng gia dụng, nhiều mặt hàng có giá trị cao như tivi, tủ lạnh, máy giặt, laptop... cũng được giảm giá.

Với các chương trình ưu đãi của ngành bán lẻ, đây là cơ hội để người dân mua sắm với mức giá phù hợp hơn. Chị Phan Thị Anh Thư (xã Xuân Lộc) chia sẻ: “Dịp lễ các cửa hàng thường có nhiều chương trình khuyến mại nên tôi thường tranh thủ mua những mặt hàng gia đình sử dụng thường xuyên. Với những sản phẩm quen thuộc, bảo đảm chất lượng và có thời hạn sử dụng dài, tôi có thể mua số lượng nhiều hơn để được giá tốt, tiết kiệm chi phí. Còn những sản phẩm chưa sử dụng bao giờ thì tôi thường cân nhắc kỹ trước khi mua”.

Chị Phan Thị Anh Thư (xã Xuân Lộc) lựa chọn sản phẩm bột giặt quen dùng đang được giảm giá để tiết kiệm chi phí mua sắm.

Từ hàng tiêu dùng thiết yếu, thời trang đến điện máy, các chương trình kích cầu đang tạo không khí mua sắm sôi động trên thị trường bán lẻ Hà Tĩnh. Việc đa dạng hình thức giảm giá, tặng quà, cộng điểm và chăm sóc khách hàng thành viên cho thấy các nhà bán lẻ đang tận dụng hiệu quả kỳ nghỉ lễ để gia tăng sức hút, kích thích nhu cầu tiêu dùng và cải thiện doanh số. Cùng với nỗ lực từ doanh nghiệp, Sở Công Thương Hà Tĩnh đang triển khai các giải pháp bình ổn thị trường, tăng cường kết nối giữa hệ thống phân phối với các nguồn hàng trong và ngoài tỉnh, góp phần bảo đảm nguồn cung, cân đối hàng hóa và hạn chế biến động giá trong dịp lễ cũng như những tháng cuối năm.