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Hà Tĩnh rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Đình Nhất - Tiến Dũng
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(Baohatinh.vn) - Từ trung tâm đô thị đến những miền quê, vùng biển, sắc đỏ cờ Tổ quốc rực rỡ khắp nơi, tạo nên không khí phấn khởi, tự hào trong mỗi người dân Hà Tĩnh chào mừng Quốc khánh 2/9.

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Những ngày này, người dân phường Thành Sen rộn ràng trang hoàng đường phố, treo cờ Tổ quốc, chào đón Quốc khánh 2/9 với niềm vui, niềm tự hào.
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Sắc đỏ cờ Tổ quốc cùng pano, áp phích rực rỡ phủ khắp các tuyến phố, làm nên diện mạo trang trọng, tươi mới cho đô thị trung tâm tỉnh trong những ngày lễ lớn.
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Hình ảnh Bác Hồ cùng những nội dung tuyên truyền về Đảng, đất nước và Quốc khánh 2/9 được trang trọng giới thiệu trên các tuyến phố, góp phần bồi đắp niềm tự hào, nhắc nhớ truyền thống của dân tộc.
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Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh trong những ngày thu lịch sử.
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Cờ hoa được trang hoàng từ các tuyến phố đến khu dân cư, tạo nên sắc màu tươi mới.
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Hướng về Quốc khánh, những ngư dân ở Tiên Điền thay mới cờ Tổ quốc trên tàu, chuẩn bị cho những chuyến vươn khơi. Lá cờ đỏ sao vàng theo ngư dân ra biển, mang theo niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Ảnh: Hồng Quang.
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Những con tàu được chỉnh trang, thay cờ mới, sẵn sàng cho hành trình bám biển, lao động sản xuất và góp phần giữ gìn chủ quyền biển, đảo quê hương. Ảnh: Hồng Quang.
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Giữa cánh đồng vàng ươm mùa gặt, lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, tạo nên hình ảnh bình dị mà giàu sức gợi về quê hương Hà Tĩnh trong những ngày tháng Tám lịch sử.
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Ông Trần Viết Hiện (thôn Tân Trường, xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Cứ mỗi dịp Quốc khánh, gia đình tôi đều treo cờ Tổ quốc trước nhà. Nhìn khắp đường làng, ngõ xóm cờ đỏ tung bay, ai cũng thấy phấn khởi, tự hào. Đây cũng là cách để mỗi người dân thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và cùng hòa chung không khí chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc".
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Cờ Tổ quốc, cờ Đảng rực rỡ chào mừng ngày lễ lớn tại thôn Tân Trung, xã Hồng Lộc.
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Đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, dọn dẹp môi trường… tạo nên sắc đỏ rực rỡ trên những trục đường khang trang, sạch đẹp.
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Sắc màu biên cương ở bản Giàng 2 (xã Hương Xuân) hôm nay được hiện hữu trong tình quân dân thắm thiết, những mái nhà sàn khang trang và cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng đủ đầy.
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Đồng bào dân tộc Lào ở bản biên giới Hà Trai (xã Sơn Kim 1) mặc quần áo truyền thống, vui chơi, giao lưu văn hóa, văn nghệ nhân ngày lễ lớn.
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Những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, nối dài theo bước chân người lính biên phòng trên cầu cảng Cửa Sót. Trong ngày Tết Độc lập, những người lính vẫn lặng thầm tuần tra, giữ bình yên vùng biển quê hương.
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Người dân phường Hải Ninh treo cờ Tổ quốc, góp phần làm đẹp cảnh quan khu dân cư, chào mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: FB phường Hải Ninh.
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Cùng với trang trí tuyên truyền, địa phương chú trọng chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường trên các tuyến phố, khu dân cư. Ảnh: FB phường Hải Ninh.
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Không chỉ làm đẹp cảnh quan, những lá cờ đỏ sao vàng còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và không khí phấn khởi của Nhân dân Hà Tĩnh hướng về Quốc khánh 2/9.

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Tags:

#cờ hoa #tự hào dân tộc #Chào mừng Quốc khánh #Người dân đón quốc khánh #đại lễ quốc khánh

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

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