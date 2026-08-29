Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Núi Hồng - Sông La

Văn hóa dòng họ ở Hà Tĩnh: Trọn đạo cội nguồn, vẹn tình quê hương

Mỹ Dung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Văn hóa dòng họ là điểm tựa tâm linh, bồi đắp gia phong và đạo lý cội nguồn của người Hà Tĩnh. Giá trị ấy tiếp tục lan tỏa nhiều giá trị thiết thực cho đời sống hôm nay.

Văn hóa dòng họ từ lâu đã trở thành một mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng đạo hiếu, truyền thống hiếu học và sức mạnh đoàn kết ở Hà Tĩnh. Không chỉ là nơi thờ tự tổ tiên, mỗi từ đường, gia phả hay tộc ước còn là không gian lưu giữ ký ức lịch sử, giáo dục con cháu và kết nối những người con quê hương, dù ở bất cứ nơi đâu.

bqbht_br_5m6a0072.jpg
Những giá trị văn hóa dòng họ được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần bồi đắp đạo hiếu và gắn kết cộng đồng.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong tổng số 704 di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, có gần 2/3 là đền thờ, nhà thờ danh nhân lịch sử của các dòng họ. Cùng với việc sưu tầm, dịch thuật gia phả Hán - Nôm sang Quốc ngữ, lập tông đồ thế thứ, xây dựng quỹ khuyến học và hoàn thiện tộc ước, nhiều họ tộc đã biến nhà thờ họ thành nơi gìn giữ gia phong, lễ nghĩa và bồi đắp nhân cách cho thế hệ trẻ.

bqbht_br_223.jpg
bqbht_br_1787645699296-2603752921317383195-2603752921317383195-9002a6942f1e6767f3ec3c55346c4690.jpg
Hai cuốn gia phả là minh chứng lịch sử vô giá, khẳng định truyền thống lâu đời của dòng họ Nguyễn Văn

Một trong những minh chứng tiêu biểu cho sức sống ấy là dòng họ Nguyễn Văn ở Tổ dân phố 35, phường Thành Sen. Trải qua hơn 5 thế kỷ hình thành từ vùng đất Đông Lỗ xưa, dòng họ hiện phát triển với gần 2.500 đinh và 60 chi nhánh, gắn liền với nhiều dấu ấn trong lịch sử quê hương Hà Tĩnh.

Hai cuốn gia phả Hán - Nôm được lưu giữ từ năm 1811 và 1921 ghi lại bề dày truyền thống của dòng họ với 18 vị đỗ Tam trường, 19 vị tướng lĩnh cầm quân đánh trận và 7 vị được triều đình phong tước Hầu, tước Bá, Quận công. Không chỉ nổi bật bởi truyền thống khoa bảng và công trạng, dòng họ còn lưu giữ những giá trị nhân văn sâu sắc qua câu chuyện của hai người phụ nữ thủ tiết thờ chồng là bà Nguyễn Thị Đã và bà Nguyễn Thị Năng, được triều đình phong tặng danh hiệu "Tiết phụ môn".

Đến nay, ngôi am cổ hơn 400 năm tuổi vẫn là nơi thờ tự trang nghiêm, nhắc nhớ con cháu về những chuẩn mực đạo đức được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

bqbht_br_21.jpg
Ngôi am cổ hơn 400 năm tuổi vẫn là nơi thờ tự trang nghiêm, nhắc nhớ con cháu về những chuẩn mực đạo đức được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Từng là kho vũ khí chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ, nhà thờ họ Nguyễn Văn hôm nay đã được con cháu chung sức phục dựng khang trang trên diện tích hơn 722 m². Quần thể di tích còn lưu giữ giếng cổ hơn 300 năm tuổi và nhà bia tưởng niệm 72 liệt sĩ của dòng họ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Việc đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2026 không chỉ ghi nhận giá trị của một công trình mà còn khẳng định vai trò của nhà thờ họ như một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống và bồi đắp niềm tự hào cội nguồn.

bqbht_br_20-1.jpg
Nhà thờ họ Nguyễn Văn đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Từ câu chuyện của dòng họ Nguyễn Văn có thể thấy, truyền thống hiếu học và lòng tự hào dòng tộc đã trở thành nét đẹp được nhiều dòng họ trên địa bàn tỉnh gìn giữ và phát huy bằng những cách làm thiết thực. Tại xã Đức Thọ, điểm sáng nổi bật là phong trào khuyến học, khuyến tài. Những phần thưởng trao cho con cháu không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự ghi nhận, động viên kịp thời để các em tiếp tục nỗ lực học tập. Chính từ mái nhà dòng họ, tinh thần hiếu học được trao truyền qua từng thế hệ, góp phần xây dựng xã hội học tập ngay từ cơ sở.

Không chỉ gìn giữ truyền thống hiếu học, các dòng họ còn là lực lượng quan trọng trong việc huy động nguồn lực bảo tồn di sản và gắn kết cộng đồng. Ở xã Mai Phụ, nhiều công trình như nhà thờ họ Lê, họ Phan hay sự kiện dòng họ Nguyễn Trọng đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Nguyễn Tôn Tây... là minh chứng rõ nét cho tinh thần hướng về cội nguồn.

bqbht_br_56.png
bqbht_br_78.png
bqbht_br_5m6a9101.jpg
Xã Đức Thọ nổi tiếng với làng khoa bảng và các dòng họ làm tốt công tác khuyến học khuyến tài

Cùng với việc gìn giữ các giá trị vật thể, đạo hiếu và gia phong vẫn được nuôi dưỡng trong đời sống thường ngày. Mỗi dịp lễ, Tết, rằm tháng Giêng hay rằm tháng Bảy, con cháu các dòng họ ở Hà Tĩnh lại trở về dưới mái từ đường để thắp nén hương tri ân tổ tiên. Sự trở về ấy không chỉ là một nghi lễ mà còn là dịp gắn kết các thế hệ, gìn giữ nền nếp tôn ti và tình nghĩa trong mỗi dòng tộc.

bqbht_br_dsc-8392.jpg
Xã Mai Phụ có nhiều nhà thờ dòng họ lâu đời và được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Quan trọng hơn, những giá trị được vun đắp trong mỗi dòng họ đã lan tỏa thành sức mạnh của cộng đồng. Việc thực hiện tộc ước, gia huấn, giáo dục con cháu sống thượng tôn pháp luật, hòa thuận và nghĩa tình đã bổ trợ hiệu quả cho hương ước, quy ước làng xã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

bqbht_br_1787907786101-4024235468385973729-4024235468385973729-991b28928fe164b7ce174fb088be0428.jpg
bqbht_br_1787907792202-4024235468385973729-4024235468385973729-c9c9df513efbc21c971dcb4f6b574330.jpg
bqbht_br_1787907753320-4024235468385973729-4024235468385973729-81d427e1cd2698ea2b86d23b85460d78.jpg
bqbht_br_1787907755113-4024235468385973729-4024235468385973729-d281553afdb553dce4b8b4ff627730c7.jpg
Các trò chơi dân gian được tổ chức trong dịp đại lễ tế tổ của dòng họ Đặng Đình, xã Hồng Lộc tạo sự đoàn kết cho con cháu.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, chính tinh thần đoàn kết và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đã giữ cho dòng chảy văn hóa dòng họ ở Hà Tĩnh luôn bền bỉ. Từ những giá trị được trao truyền trong mỗi mái nhà, văn hóa dòng họ tiếp tục bồi đắp tình yêu quê hương, khơi dậy trách nhiệm với cộng đồng và trở thành nguồn lực tinh thần quan trọng góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin liên quan

Tags:

#Văn hóa dòng họ #Dòng họ #Truyền thống dòng họ #Gia tộc #Uống nước nhớ nguồn

Chủ đề Đời sống văn hóa

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hà Tĩnh rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Hà Tĩnh rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Từ trung tâm đô thị đến những miền quê, vùng biển, sắc đỏ cờ Tổ quốc rực rỡ khắp nơi, tạo nên không khí phấn khởi, tự hào trong mỗi người dân Hà Tĩnh chào mừng Quốc khánh 2/9.
Đằm sâu nguồn cội từ lễ rằm tháng Bảy

Đằm sâu nguồn cội từ lễ rằm tháng Bảy

Rằm tháng Bảy không chỉ là dịp đoàn tụ gia tộc, tri ân tổ tiên mà còn là điểm tựa tinh thần bền vững, tiếp thêm niềm tự hào để con cháu mỗi dòng họ ở Hà Tĩnh vững bước cống hiến trên hành trình dựng xây quê hương, đất nước.
Vui như đi chợ quê ngày Rằm tháng Bảy

Vui như đi chợ quê ngày Rằm tháng Bảy

Nhộn nhịp, rộn ràng tiếng nói cười từ tinh mơ, chợ quê Hà Tĩnh phiên Rằm tháng Bảy rực rỡ sắc màu sản vật vườn nhà. Người mua, người bán trao tay từng buồng cau, nải chuối gửi gắm lòng thành kính dâng lên tổ tiên; làm sống lại nét sinh hoạt ấm áp, đậm đà tình quê.
Bản Rào Tre vui Tết Lấp lỗ năm 2026

Bản Rào Tre vui Tết Lấp lỗ năm 2026

Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hà Tĩnh) được tổ chức vào ngày 7/7 âm lịch hằng năm để cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, no đủ.
Sức sống di sản từ Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Sức sống di sản từ Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Những đêm diễn khán giả “kín” khán phòng, sự thăng hoa của nghệ nhân, diễn viên Hà Tĩnh trong những tiết mục được dàn dựng công phu, tất cả làm nên một Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026 đầy cảm xúc và lan tỏa di sản quê hương.
Từ dấu tích Hà Tĩnh xưa đến diện mạo hôm nay

Từ dấu tích Hà Tĩnh xưa đến diện mạo hôm nay

Từ cuộc cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mạng, lần đầu tiên trong lịch sử, danh xưng Hà Tĩnh trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc triều đình. Gần hai thế kỷ qua, những di sản vẫn "kể" câu chuyện về một vùng quê giàu bản sắc.
Đền thiêng trên dãy Trà Sơn

Đền thiêng trên dãy Trà Sơn

Nằm trên đỉnh núi Nàng Tiên, đền Tam Lang là địa chỉ văn hóa tâm linh giàu giá trị ở vùng đất Trà Sơn, huyện Can Lộc (cũ), tỉnh Hà Tĩnh.
Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Thành Sen (Hà Tĩnh) vào đêm khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và hiện đại. Từ tuyến phố tấp nập, công viên đông vui đến người lao động cần mẫn mưu sinh; mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên bức tranh phố đêm sống động.
Chùa Kim Dung – Hồn thiêng giữa Bằng Sơn

Chùa Kim Dung – Hồn thiêng giữa Bằng Sơn

Ẩn mình giữa màu xanh của núi Bằng Sơn, chùa Kim Dung không chỉ là một chốn thiền môn thanh tịnh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lộc Hà (Hà Tinh).
Chiến thắng Đồng Lộc - sức sống từ những giá trị lịch sử

Chiến thắng Đồng Lộc - sức sống từ những giá trị lịch sử

58 năm sau Ngày Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), những giá trị lịch sử được bồi đắp trên "tọa độ lửa" năm xưa vẫn vẹn nguyên sức sống. Từ ký ức về một thời oanh liệt, Đồng Lộc hôm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và khát vọng dựng xây quê hương trong các thế hệ.
Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.
Di sản Truyện Kiều và khát vọng định vị tọa độ văn hóa quốc gia

Di sản Truyện Kiều và khát vọng định vị tọa độ văn hóa quốc gia

Hà Tĩnh không chỉ là vùng đất học mà còn là nơi lưu giữ một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc - Truyện Kiều và cuộc đời Đại thi hào Nguyễn Du. Làm thế nào để chuyển hóa nguồn tài nguyên ấy thành động lực phát triển kinh tế, đưa Hà Tĩnh trở thành một tọa độ văn hóa trên bản đồ công nghiệp văn hóa quốc gia? Đó là bài toán đang được đặt ra từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!