Hà Tĩnh tổ chức lễ giỗ lần thứ 206 của Đại thi hào Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Lễ giỗ lần thứ 206 của Đại thi hào Nguyễn Du không chỉ là nghi thức tri ân công lao bậc danh nhân văn hóa thế giới, mà còn là dịp quê hương Hà Tĩnh khơi dậy niềm tự hào, tiếp nối và lan tỏa tinh hoa ngôn ngữ cùng mạch nguồn giá trị nhân văn cao đẹp của dân tộc cho muôn đời sau.
Sáng 20/9 (tức ngày 10/8 năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền tổ chức lễ giỗ lần thứ 206 của Đại thi hào Nguyễn Du (1820 - 2026).
Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt; đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo Nhân dân.
Các đại biểu và Nhân dân đã tiến hành nghi lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại thi hào Nguyễn Du tại khu mộ ở thôn Thanh Minh, xã Tiên Điền. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Đại thi hào Nguyễn Du đối với nền văn học dân tộc và văn hóa nhân loại.
Ngay sau lễ dâng hương tại phần mộ, các đại biểu cùng du khách tiếp tục di chuyển về Nhà thờ Đại thi hào Nguyễn Du trong khu lưu niệm để thực hiện các nghi thức chính của buổi lễ. Tại đây, Ban tổ chức đã thông qua chương trình lễ giỗ, nhấn mạnh tầm vóc di sản đồ sộ của Đại thi hào Nguyễn Du – người đã đưa tiếng Việt lên tầm cao nghệ thuật qua kiệt tác Truyện Kiều cùng kho tàng thơ ca phong phú.
Tiếp đó, Ban tế lễ dòng họ Nguyễn Tiên Điền đã tiến hành nghi thức tế lễ truyền thống theo đúng phong tục cổ truyền, thể hiện lòng thành kính vàbiết ơn của hậu thế đối với Đại thi hào dân tộc.
Nghi thức tế lễ truyền thống diễn ra trang trọng.
Một trong những hoạt động ý nghĩa tại lễ giỗ năm nay là lễ trao tặng tranh của các họa sĩ tỉnh Nghệ An cho Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du. Các họa sĩ gồm Nguyễn Đình Truyền, Tạ Tâm, Bá Siếu, Trần Bá Hải, Phan Ngọc, Nguyễn Tô Cảnh đã trao tặng các bức tranh nghệ thuật phác họa chân dung Đại thi hào Nguyễn Du, các nhân vật trong Truyện Kiều và vẻ đẹp cảnh sắc quê hương Tiên Điền.
Lễ giỗ lần thứ 206 là dịp tri ân sâu sắc những đóng góp của Nguyễn Du – Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh hoa văn hóa dân tộc đến các thế hệ mai sau.Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục hun đúc lý tưởng sống cao đẹp, phát huy truyền thống hiếu học, yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương ngày càng phát triển.
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