Du lịch Hà Tĩnh thu hút khoảng 110.000 lượt khách dịp lễ Quốc khánh

Theo tổng hợp của Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 29/8 - 2/9/2026), các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón khoảng 110.000 lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 33.140 lượt khách lưu trú nội địa, 640 lượt khách lưu trú quốc tế.

Du khách chụp ảnh trên bãi biển Thiên Cầm trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2025, lượt khách lưu trú có sự tăng trưởng mạnh. Cụ thể, khách lưu trú nội địa tăng 25.640 lượt, tăng 341% (cùng kỳ năm 2025 đạt 7.500 lượt), khách quốc tế tăng 502 lượt.

Khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân) thu hút hơn 5.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ.

Một số điểm đến thu hút lượng khách khá như: KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền) ước đạt 20.000 lượt, KDL Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) khoảng 41.200 lượt, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc) hơn 17.000 lượt, Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân) đạt hơn 5.000 lượt…

Ngã ba Đồng Lộc tiếp tục là điểm đến thu hút du khách về dâng hương.

Dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhiều du khách vẫn chọn Hà Tĩnh làm điểm đến trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trên toàn tỉnh diễn ra ổn định, các cơ sở kinh doanh có ý thức giữ gìn vệ sinh, duy trì môi trường ứng xử văn minh, minh bạch trong niêm yết giá dịch vụ và bán đúng giá niêm yết.