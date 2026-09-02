Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Điểm đến

Du lịch Hà Tĩnh thu hút khoảng 110.000 lượt khách dịp lễ Quốc khánh

Thiên Vỹ
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Diễn ra trong thời tiết khá bất lợi nhưng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các điểm đến tại Hà Tĩnh đã đón lượng khách tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Theo tổng hợp của Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 29/8 - 2/9/2026), các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón khoảng 110.000 lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 33.140 lượt khách lưu trú nội địa, 640 lượt khách lưu trú quốc tế.

bqbht_br_a3a.jpg
Du khách chụp ảnh trên bãi biển Thiên Cầm trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2025, lượt khách lưu trú có sự tăng trưởng mạnh. Cụ thể, khách lưu trú nội địa tăng 25.640 lượt, tăng 341% (cùng kỳ năm 2025 đạt 7.500 lượt), khách quốc tế tăng 502 lượt.

bqbht_br_a11.jpg
Khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân) thu hút hơn 5.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ.

Một số điểm đến thu hút lượng khách khá như: KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền) ước đạt 20.000 lượt, KDL Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) khoảng 41.200 lượt, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc) hơn 17.000 lượt, Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân) đạt hơn 5.000 lượt…

bqbht_br_b.jpg
Ngã ba Đồng Lộc tiếp tục là điểm đến thu hút du khách về dâng hương.
a4-3886ggg.jpg
Dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhiều du khách vẫn chọn Hà Tĩnh làm điểm đến trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trên toàn tỉnh diễn ra ổn định, các cơ sở kinh doanh có ý thức giữ gìn vệ sinh, duy trì môi trường ứng xử văn minh, minh bạch trong niêm yết giá dịch vụ và bán đúng giá niêm yết.

Tin liên quan

Tags:

#Du lịch Hà Tĩnh #Du lịch Hà Tĩnh kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 #Du lịch Hà Tĩnh tăng mạnh #Những điểm đến hấp dẫn ở Hà Tĩnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Duy trì sức hút, du lịch Hà Tĩnh bứt phá trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Duy trì sức hút, du lịch Hà Tĩnh bứt phá trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Dù thời tiết nghỉ lễ 2/9 khá bất lợi, du lịch Hà Tĩnh vẫn đón hơn 110.000 lượt khách, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh sức hút thực tế của điểm đến nhờ hạ tầng giao thông kết nối tốt, cùng sự chủ động làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Đặc sản ba miền hội tụ tại hội chợ lớn nhất Hà Tĩnh

Đặc sản ba miền hội tụ tại hội chợ lớn nhất Hà Tĩnh

Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2026 tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) quy tụ hàng trăm sản phẩm đặc sản, nông sản tiêu biểu từ ba miền, mang đến không gian trải nghiệm đa dạng về ẩm thực, văn hóa và sản vật vùng miền, thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm.
Tân Sơn - Đổi thay trên miền quê sơn cước

Tân Sơn - Đổi thay trên miền quê sơn cước

Giữa núi rừng Vũ Quang (Hà Tĩnh), thôn Tân Sơn hiện lên với dáng vẻ thanh bình. Những con đường sạch đẹp, những vườn trĩu quả. Tất cả đều được tạo dựng từ sự chung sức của người dân nơi đây.
Nhịp sống mới ở miền quê Đồng Xuân

Nhịp sống mới ở miền quê Đồng Xuân

Từ những tuyến đường khang trang đến các mô hình sản xuất hiệu quả, thôn Đồng Xuân (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) đang đổi thay mạnh mẽ, khoác lên mình diện mạo nông thôn mới khang trang, trù phú.
Gìn giữ hồn xưa nơi miếu cổ Biên Sơn

Gìn giữ hồn xưa nơi miếu cổ Biên Sơn

Trải qua hàng trăm năm cùng bao biến thiên của thời gian, miếu Biên Sơn ở thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vẫn giữ được nét cổ kính và giá trị tâm linh và điểm tựa tinh thần cho người dân địa phương.
Gần 3 thập kỷ giữ vững thương hiệu lưu trú giữa lòng Thành Sen

Gần 3 thập kỷ giữ vững thương hiệu lưu trú giữa lòng Thành Sen

Trải qua gần 3 thập kỷ, giữa sự phát triển ngày càng sôi động của hệ thống lưu trú tại Hà Tĩnh, Khách sạn Ngân Hà vẫn giữ được vị thế của một thương hiệu tiên phong. Điều làm nên sức sống ấy không chỉ là lợi thế "đi trước", mà còn ở tư duy đổi mới để thích ứng với những yêu cầu của khách hàng, lấy chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách làm thước đo hàng đầu.
Đền Cả - Dấu thiêng giữa miền di sản

Đền Cả - Dấu thiêng giữa miền di sản

Nép mình dưới chân núi Mồng Gà, đền Cả ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) không chỉ được biết đến là một ngôi đền cổ linh thiêng, mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử qua các thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước.
Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc

Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc

Mỗi hiện vật tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ là chứng tích, mà còn là những trang sử sống động giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay.
Đi chợ Đạo "săn" mực nháy bãi ngang

Đi chợ Đạo "săn" mực nháy bãi ngang

Chợ Đạo ở xã Đồng Tiến là điểm giao thương quen thuộc của ngư dân vùng biển bãi ngang Hà Tĩnh. Mùa mực, chợ Đạo trở nên nhộn nhịp hơn với những gian hàng ngập tràn mực nháy.
Theo chân Tráng A Chu khám phá làng biển Hà Tĩnh

Theo chân Tráng A Chu khám phá làng biển Hà Tĩnh

Là người xây dựng mô hình du lịch cộng đồng đạt Giải thưởng Homestay ASEAN, Tráng A Chu đã có chuyến trải nghiệm tại CBT biển Thịnh Lộc (xã Lộc Hà). Những cảm nhận của anh mở ra góc nhìn mới về tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở Hà Tĩnh.
Trải nghiệm đồi chè Hương Đô

Trải nghiệm đồi chè Hương Đô

Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho người dân, những đồi chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) còn là điểm hẹn của nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Check in đồi chè xanh mát ở phía tây Hà Tĩnh

Check in đồi chè xanh mát ở phía tây Hà Tĩnh

Những đồi chè xanh mát tại xã Hương Đô (Hà Tĩnh) không chỉ là vùng sản xuất mang lại thu nhập cho hàng trăm hộ dân mà còn trở thành điểm check in hấp dẫn, góp phần khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm của địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!