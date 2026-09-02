Du lịch Hà Tĩnh thu hút khoảng 110.000 lượt khách dịp lễ Quốc khánh

(Baohatinh.vn) - Diễn ra trong thời tiết khá bất lợi nhưng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các điểm đến tại Hà Tĩnh đã đón lượng khách tăng so với cùng kỳ năm 2025.
Theo tổng hợp của Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 29/8 - 2/9/2026), các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón khoảng 110.000 lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 33.140 lượt khách lưu trú nội địa, 640 lượt khách lưu trú quốc tế.
Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2025, lượt khách lưu trú có sự tăng trưởng mạnh. Cụ thể, khách lưu trú nội địa tăng 25.640 lượt, tăng 341% (cùng kỳ năm 2025 đạt 7.500 lượt), khách quốc tế tăng 502 lượt.
Một số điểm đến thu hút lượng khách khá như: KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền) ước đạt 20.000 lượt, KDL Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) khoảng 41.200 lượt, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc) hơn 17.000 lượt, Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân) đạt hơn 5.000 lượt…
Hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trên toàn tỉnh diễn ra ổn định, các cơ sở kinh doanh có ý thức giữ gìn vệ sinh, duy trì môi trường ứng xử văn minh, minh bạch trong niêm yết giá dịch vụ và bán đúng giá niêm yết.
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Dù thời tiết nghỉ lễ 2/9 khá bất lợi, du lịch Hà Tĩnh vẫn đón hơn 110.000 lượt khách, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh sức hút thực tế của điểm đến nhờ hạ tầng giao thông kết nối tốt, cùng sự chủ động làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.
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