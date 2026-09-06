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Đoàn Famtrip TP Hồ Chí Minh khảo sát các điểm đến ở Hà Tĩnh

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Chuyến khảo sát của Đoàn Famtrip TP Hồ Chí Minh tại Hà Tĩnh góp phần quảng bá các điểm đến, tạo cơ hội liên kết tour, tuyến và phát triển sản phẩm du lịch.

Chiều 6/9, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức đoàn Famtrip khảo sát một số điểm đến tiêu biểu tại Hà Tĩnh. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Bắc, Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023 - 2025 tại tỉnh Nghệ An.

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Đoàn Famtrip TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Đại thi hào Nguyễn Du.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền), các thành viên trong đoàn tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới; đồng thời khảo sát các giá trị di sản, sản phẩm và hoạt động phục vụ khách tham quan.

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Đoàn tham quan, tìm hiểu về các hiện vật lịch sử tại bảo tàng khu lưu niệm
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... đồng thời tìm hiểu về các di tích liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du trong khuôn viên di tích.

Đoàn cũng đã đến Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc) dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm, Khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong và Khu trưng bày tư liệu, hiện vật lịch sử; tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa và hoạt động phục vụ khách du lịch.

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Đoàn đến dâng hương, hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc (Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc).

Theo chương trình, sau khi khảo sát tại Hà Tĩnh, đoàn sẽ tham dự tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ” tại Nghệ An vào chiều 8/9.

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Đoàn Famtrip dâng hương tưởng niệm và nghe thuyết minh về sự hy sinh anh dũng của 10 nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc, tại khu mộ của các chị.

Qua khảo sát thực tế, các doanh nghiệp du lịch TP Hồ Chí Minh có thêm trải nghiệm về điểm đến, từ đó trao đổi, kết nối phát triển sản phẩm, tour, tuyến và thị trường khách; mở rộng cơ hội đưa du khách từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đến Hà Tĩnh trong thời gian tới.

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