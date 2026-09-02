Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và lãnh đạo Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đảng viên Hoàng Thị Tứ tại buổi lễ.

Trong không khí trang trọng, phấn khởi kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 2/9, tại xã Đức Quang, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm, 65 năm đợt 2/9. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cùng các đồng chí thành viên Đoàn Công tác của Chính phủ. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chính quyền xã Đức Quang.

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đảng viên Hoàng Thị Tứ tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Như Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông qua Quyết định của Ban Bí thư về tặng Huy hiệu Đảng 80 năm cho đồng chí Hoàng Thị Tứ và các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tặng Huy hiệu Đảng 65 năm cho 4 đảng viên.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Như Dũng thông qua các quyết định.

Đồng chí Hoàng Thị Tứ, sinh ngày 13/3/1929; vào Đảng ngày 2/8/1948, chính thức ngày 2/2/1949; sinh hoạt tại Chi bộ thôn Triều Đông, Đảng bộ xã Đức Quang, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Trong quá trình công tác, đồng chí đã từng giữ các chức vụ: Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bùi Xá; Ủy viên quản trị HTX Nông nghiệp xã Bùi Xá; Thủ quỹ HTX Đại Tiến; Tổ trưởng tổ Đảng kiêm đội phó đội sản xuất HTX Đại Tiến; Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 5, xã Bùi Xá.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến, ﻿Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm, 65 năm tuổi Đảng.

Từ tháng 12/1974 đến nay, đồng chí sinh hoạt tại Chi bộ 5, xã Bùi Xá; Chi bộ Hạ Tứ, xã Bùi La Nhân và Chi bộ Triều Đông, xã Đức Quang hiện nay. Quá trình sinh hoạt, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư, gương mẫu trong đời sống, gần gũi, chân thành, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin yêu, quý trọng.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tặng hoa chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm, 65 năm tuổi Đảng.

4 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng 65 năm có các đồng chí: Bùi Hữu Tiến, Nguyễn Văn Đại, Bùi Uy, Thái Minh Hoạt.

4 đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Trong đó, đồng chí Bùi Hữu Tiến, sinh ngày 10/10/1934, vào Đảng ngày 2/3/1962, chính thức ngày 3/3/1963, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Đức La, Đảng bộ xã Đức Quang; đồng chí Nguyễn Văn Đại, sinh ngày 10/10/1940, vào Đảng ngày 31/7/1962, chính thức ngày 31/7/1963, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Tiến Hòa, Đảng bộ xã Đức Quang; đồng chí Bùi Uy, sinh ngày 20/2/1941, vào Đảng ngày 30/8/1962, chính thức ngày 30/5/1963, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Thượng Tứ, Đảng bộ xã Đức Quang; đồng chí Thái Minh Hoạt, sinh ngày 21/5/1939, vào Đảng ngày 25/7/1961, chính thức ngày 21/9/1962, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Triều Đông, Đảng bộ xã Đức Quang.

Đồng chí Thái Minh Hoạt - đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Thái Minh Hoạt, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đức Thọ (cũ) bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi đón nhận phần thưởng cao quý.

Bồi hồi nhớ lại ngày kết nạp Đảng, đồng chí Thái Minh Hoạt cho biết: "65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là một quá trình rèn luyện, tu dưỡng. Chúng tôi xin hứa luôn tin tưởng và tuyệt đối trung thành với Đảng; giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống; hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong mọi hoàn cảnh để xứng đáng với lòng tin của đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp và Nhân dân đã gửi gắm”.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, phần thưởng cao quý và vinh dự này sẽ là động lực để bản thân và các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện, học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành cách mạng vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định: Quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Những thành công đó có sự đóng góp, cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ, trong đó có các đồng chí có mặt trong buổi lễ hôm nay. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, các đồng chí luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, luôn chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phạm Gia Túc khẳng định: Mỗi tấm huy hiệu Đảng đều gắn với một câu chuyện về cuộc đời, về những năm tháng cách mạng, về những nhiệm vụ được giao, những khó khăn, thử thách đã vượt qua và những đóng góp thầm lặng cho Đảng, cho Nhà nước và cho Nhân dân. Vì vậy, việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với cá nhân người đảng viên mà còn dịp để chúng ta tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để đất nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.

Nhấn mạnh việc xét tặng và trao tặng Huy hiệu Đảng là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, được thực hiện theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp của Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới với tinh thần trách nhiệm, chính xác, kịp thời, chặt chẽ và nhân văn. Phải thường xuyên rà soát, quản lý chắc hồ sơ, dữ liệu đảng viên; chủ động phát hiện những trường hợp đủ điều kiện; thực hiện đầy đủ quy trình xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng; bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian và thẩm quyền. Đặc biệt, đối với các đồng chí tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, cấp ủy cần chủ động nắm tình hình để việc trao tặng được thực hiện kịp thời, trang trọng, chu đáo, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự chăm lo của Đảng đối với những đồng chí đã có nhiều năm cống hiến.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dành thời gian về dự, trực tiếp trao tặng Huy hiệu Đảng và phát biểu tại buổi lễ. Đây là niềm vinh dự, nguồn động viên đối với Đảng bộ tỉnh và các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu của đồng chí Phạm Gia Túc đã nhấn mạnh ý nghĩa cao quý của Huy hiệu Đảng, là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của mỗi đảng viên; đồng thời nhắc nhở trách nhiệm giữ gìn phẩm chất, nêu gương và đóng góp cho Đảng, quê hương, đất nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, chu đáo các quy định về xét tặng, trao tặng Huy hiệu Đảng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với đảng viên lão thành; tăng cường giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Với truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Trung ương và các thế hệ đi trước.