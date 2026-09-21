Ông Vương Quốc Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định cho ông Vương Quốc Tuấn (trái) - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sáng 21-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và bày tỏ tin tưởng ông Vương Quốc Tuấn cùng tập thể lãnh đạo, nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh sẽ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trước đó, chiều 19-9, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên với ông Tuấn.

Người tiền nhiệm của ông Tuấn là ông Nguyễn Văn Phương. Vào chiều 18-9, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ vị trí Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Quá trình công tác của ông Vương Quốc Tuấn Ông Vương Quốc Tuấn 49 tuổi, quê quán phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Ông có trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. - Trước tháng 5-2015, ông Vương Quốc Tuấn là Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. - Từ tháng 5-2015 đến tháng 6-2020, ông Tuấn giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. - Từ tháng 7-2020 đến tháng 7-2024, ông giữ chức Phó chủ tịch, rồi Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh. - Ngày 31-7-2024, ông Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Đến ngày 1-7-2025, ông Vương Quốc Tuấn là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Tháng 11-2025 đến tháng 9-2026, ông Tuấn giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026.