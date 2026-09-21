Ông Vương Quốc Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

(Baohatinh.vn) - Ông Vương Quốc Tuấn được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sáng 21-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy Quảng Trị.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và bày tỏ tin tưởng ông Vương Quốc Tuấn cùng tập thể lãnh đạo, nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh sẽ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Trước đó, chiều 19-9, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên với ông Tuấn.
Người tiền nhiệm của ông Tuấn là ông Nguyễn Văn Phương. Vào chiều 18-9, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ vị trí Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Quá trình công tác của ông Vương Quốc Tuấn
Ông Vương Quốc Tuấn 49 tuổi, quê quán phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Ông có trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.
- Trước tháng 5-2015, ông Vương Quốc Tuấn là Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.
- Từ tháng 5-2015 đến tháng 6-2020, ông Tuấn giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.
- Từ tháng 7-2020 đến tháng 7-2024, ông giữ chức Phó chủ tịch, rồi Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.
- Ngày 31-7-2024, ông Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Đến ngày 1-7-2025, ông Vương Quốc Tuấn là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tháng 11-2025 đến tháng 9-2026, ông Tuấn giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên tai phù hợp thực tế; các sở, ngành cấp tỉnh phối hợp với công ty điện lực và các nhà mạng viễn thông đánh giá cơ sở hạ tầng, đảm bảo nguồn điện, thông tin liên lạc được duy trì liên tục, không bị gián đoạn, nhất là trong thời điểm mưa lũ, bão lớn diễn biến phức tạp.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình (quê xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030
Chiều 18/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập, kiện toàn tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đảng ủy, tổ chức đảng được kiện toàn, thành lập mới khẩn trương ổn định tổ chức; kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với mô hình mới.
Hà Tĩnh xác định lấy doanh nghiệp và thị trường làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; khuyến khích doanh nghiệp lớn dẫn dắt, đặt hàng công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ đổi mới mô hình kinh doanh.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các địa phương tập trung công tác tuyên truyền lĩnh vực đối ngoại; những kết quả, giải pháp chiến lược để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Chiều 17/9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cập nhật kịch bản tăng trưởng, xác định rõ dư địa để tập trung nguồn lực, đồng thời sớm ổn định các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp...
Sáng 17/9, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán, đi đôi với kiểm soát chất lượng các công trình trên địa bàn.
Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư để chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó thiên tai, đặt an toàn tính mạng con người lên hàng đầu.
Buổi sinh hoạt chuyên đề điểm tại Chi bộ thôn Thạch Điền (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả công tác quản lý đảng viên sau sắp xếp.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp Hội sớm đưa tinh thần của Đại hội vào thực tiễn, trước hết là khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.
Sáng 16/9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đi kiểm tra và làm việc về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh rà soát kỹ các nội dung liên quan đến phân cấp thẩm quyền quyết định chế độ chi ngân sách cho HĐND cấp xã; bảo đảm đúng quy định, phù hợp và khả năng cân đối nguồn lực.
Với tinh thần “Còn thông tin, còn hy vọng; còn liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập thì còn trách nhiệm”, Hà Tĩnh quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh, các đơn vị liên quan của Quân khu 4 trong công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!