Xây dựng nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh phù hợp tình hình thực tiễn

(Baohatinh.vn) - Các đại biểu nhất trí với các nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, đồng thời góp ý điều chỉnh một số nội dung liên quan tới quá trình soạn thảo, căn cứ pháp lý, các chính sách liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ.
Sáng 20/9, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Công an tỉnh về các nội dung trình Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX.
Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương liên quan.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Theo đó, dự thảo Nghị quyết về quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, có 11 điều nhằm cụ thể hóa, quy định chi tiết các nội dung được Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giao thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
Dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, gồm 8 điều, làm cơ sở phân bổ vốn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, tập trung vào các nội dung cần ưu tiên thực hiện nhằm tạo đột phá trong thực hiện chương trình, bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn được giao theo quy định.
Các đại biểu cũng nghe đại diện Sở Tài chính báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí chi thường xuyên vốn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đại biểu cũng đã phân tích thêm tình hình thực tiễn; góp ý điều chỉnh một số nội dung liên quan tới quá trình soạn thảo, căn cứ pháp lý, các chính sách liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ.
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần ghi nhận các ý kiến góp ý của đại biểu, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng trình Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX xem xét, quyết nghị.
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