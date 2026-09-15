Hà Tĩnh đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thay mặt Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm vừa ký ban hành Quyết định số 439-QĐ/TU về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Quyết định cũng đồng thời chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký (14/9/2026).

Trước đó, ngày 31/7/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quyết định số 209-QĐ/TW về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2026.