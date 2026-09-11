Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạo chuyển biến thực chất

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Sáng 11/9, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết quý III năm 2026 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên Ban Chỉ đạo cùng dự.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

... tham dự hội nghị.

Đồng chí Lê Thành Đông - Giám đốc Sở KH&CN báo cáo về tiến độ thực hiện kho dữ liệu dùng chung.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (gọi tắt là Nghị quyết 57) quý III năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm.

Theo đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 được cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến tổ chức thực hiện.

Đại tá Nguyễn Duy Đông - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 57.

Ban Chỉ đạo tỉnh, cơ quan thường trực và tổ giúp việc đã duy trì nền nếp hoạt động theo đúng quy chế, bảo đảm vai trò tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi toàn diện việc triển khai; duy trì nghiêm chế độ báo cáo phục vụ Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan có thẩm quyền. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường nắm tình hình, giám sát thường xuyên việc thực hiện.

Các đại biểu theo dõi báo cáo chi tiết về kho dữ liệu dùng chung của đơn vị tư vấn.

Trong tổng số 275 nhiệm vụ Trung ương giao, Hà Tĩnh đã hoàn thành 171 nhiệm vụ; hoàn thành 25 nhiệm vụ theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2026; hoàn thành 3 nhiệm vụ theo kế hoạch 100 ngày cao điểm của Ban Chỉ đạo Trung ương về chuyển đổi số; hoàn thành 7 nhiệm vụ theo kế hoạch 100 ngày cao điểm của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Hồ Đức Đàn - Quyền Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại hội nghị.

Về chuyển đổi số, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh có kết nối Internet đạt 89,2%; 100% thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn có cáp quang đến trung tâm. Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh đang được triển khai; từng bước xây dựng, hoàn thiện các kịch bản điều hành kinh tế xã hội qua Dashboard của IOC, tích hợp lên i-HaTinh.

Tỉnh cũng đã ban hành khung kiến trúc số của tỉnh. Ứng dụng công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế báo cáo tại hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã hoàn thành việc rà soát, phân công, bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ CNTT và chuyển đổi số, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp quản lý.

100% tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố được kiện toàn và duy trì hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, phổ cập kiến thức và kỹ năng số cho người dân. Công tác triển khai Đề án 06 đạt nhiều kết quả nổi bật; đã có hơn 1,2 triệu người được kích hoạt tài khoản định danh điện tử...

Đồng chí Trần Tú Anh - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Hà Tĩnh hiện có 15 tổ chức KHCN được chứng nhận hoạt động trên địa bàn tỉnh; 8 doanh nghiệp KHCN với 16 sản phẩm được hình thành từ việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo; kế hoạch về phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030; thành lập Tổ Công tác hình thành Không gian Đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh. Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 được triển khai nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp tham gia.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, việc phát triển khu công nghệ cao, đô thị thông minh; triển khai trí tuệ nhân tạo (AI); phát triển kinh tế dữ liệu; thực hiện nhiệm vụ KHCN nghiên cứu cơ bản và ứng dụng... tiếp tục được quan tâm.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu làm rõ những khó khăn, vướng mắc và gợi ý giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị ngoài báo cáo tổng hợp, cần có báo cáo chuyên đề liên quan tới hệ thống báo cáo số/Dashboard; hoạt động giám sát, điều hành thông minh (IOC); Đề án 06... và chuyển về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã làm rõ hơn về tiến độ thực hiện các nhóm nhiệm vụ liên quan đến xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quý III năm 2026 đạt được khá toàn diện; mặc dù vậy, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận để tập trung triển khai trong thời gian tới.

Theo đó, đề nghị cấp uỷ, chính quyền, các sở, ngành, địa phương cần kiểm soát chặt tiến độ, rà soát nhiệm vụ được giao, hoàn thành theo đúng thời hạn cam kết; chủ động nguồn kinh phí được giao, đảm bảo tốt hoạt động. Các địa phương phối hợp, đề xuất Sở KH&CN rà soát nhu cầu nâng cấp CNTT, đảm bảo hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Khẩn trương hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và tháo gỡ khó khăn. Đẩy mạnh chuyển đổi số đảm bảo thực chất, chuyển đổi số hoá đồng thời với khai thác dữ liệu...

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị thẳng thắn nhìn nhận, tiếp thu các tồn tại đã chỉ ra; từ đó, tập trung tháo gỡ, nhất là tình trạng chậm tiến độ; xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, chủ động rà soát nhiệm vụ sắp đến hạn, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với tiến độ và chất lượng thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ cương; khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực, đẩy nhanh phát triển hạ tầng số, kho dữ liệu dùng chung và hệ thống điều hành thông minh. Các sở, ngành, địa phương phải chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ, thông suốt, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Việc lựa chọn các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, có sản phẩm đầu ra và khả năng ứng dụng, nhân rộng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Liên quan tới việc chuyển giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm vận hành liên tục, không để gián đoạn nhiệm vụ.

Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phải đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến thực chất; kết quả không chỉ được đánh giá bằng tiến độ hay số lượng nhiệm vụ, mà phải thể hiện qua sản phẩm, nền tảng, dữ liệu, công nghệ và giá trị cụ thể, lấy mức độ hài lòng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh làm thước đo.