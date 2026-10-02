Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của Đoàn, Đội trong năm học mới

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 2/10, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2025 – 2026; triển khai chương trình năm học 2026 – 2027.

Chủ trì hội nghị.

Năm học 2025 - 2026, công tác Đội và phong trào thiếu nhi Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh triển khai hơn 400 hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, "Câu chuyện thời hoa lửa"; gần 1.500 công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng, đại hội Đoàn các cấp; thu hút hơn 240.000 thiếu nhi tham gia.

Các hoạt động học tập, sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh, toàn tỉnh đã trao tặng 6 “Phòng tin học cho em”, xây dựng 20 công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội”, gần 250 “Góc học tập cho em”; tổ chức gần 350 lớp dạy bơi miễn phí, gần 2.000 hoạt động tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước, xâm hại, giáo dục pháp luật cho gần 240.000 thiếu nhi.

Trong năm học, toàn tỉnh kết nạp 26.200 đội viên mới, hỗ trợ gần 20.000 thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn; 100% liên đội tổ chức các hoạt động phát huy quyền tham gia của trẻ em. Công tác xây dựng Đội được triển khai đồng bộ với 69/69 Hội đồng Đội xã, phường được thành lập.

Đoàn phường Sông Trí tham luận nội dung "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, sáng tạo và hoạt động Đoàn - Đội; định hướng học sinh sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm và hiệu quả".

Cùng với công tác Đội, trong năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, tạo môi trường để học sinh, sinh viên rèn luyện, sáng tạo và cống hiến.

Toàn tỉnh tổ chức gần 800 buổi “Thanh niên làm theo lời Bác”, hơn 2.400 hành trình về địa chỉ đỏ với trên 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; triển khai hơn 60.000 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 120.000 lượt đoàn viên, thanh niên. Phong trào chuyển đổi số được đẩy mạnh với gần 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ hơn 200.000 lượt người dân tiếp cận các ứng dụng số; tổ chức hơn 300 hoạt động tập huấn kỹ năng số, an toàn thông tin.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai thiết thực, trao hơn 9.000 suất quà, học bổng với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng; tổ chức 95 hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp, thu hút hơn 28.000 học sinh, sinh viên. Toàn tỉnh kết nạp hơn 14.850 đoàn viên mới, giới thiệu hơn 1.500 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp; trong đó, hơn 800 đoàn viên ưu tú là học sinh được kết nạp vào Đảng.

Đáng chú ý, 67 dự án tình nguyện vì cộng đồng được triển khai; chương trình “Bể bơi cho em” huy động hơn 8 tỷ đồng, trao tặng 3 bể bơi cố định, 15 bể bơi di động và tổ chức 350 lớp bơi miễn phí cho thiếu nhi.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Thị Nhung Quyên phát biểu tại hội nghị.

Năm học mới, công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi Hà Tĩnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, nâng cao chất lượng tổ chức và phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của học sinh, sinh viên, đoàn viên, đội viên. Trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong học tập, rèn luyện, tuyên truyền và hoạt động Đoàn, Đội; phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng, tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Cùng đó, tăng cường chăm lo, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở địa bàn biên giới; phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại; đồng thời củng cố tổ chức Đoàn, Đội vững mạnh, phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, đội viên ưu tú, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 15 cá nhân thuộc các trường học...