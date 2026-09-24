Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ văn hóa - xã hội cấp xã

(Baohatinh.vn) - Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã tại Hà Tĩnh góp phần cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.
Sáng 24/9, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã (lớp thứ 2) năm 2026. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và 69 học viên.
Lớp bồi dưỡng thứ hai được tổ chức trong 5 ngày với 40 tiết, tập trung vào những nội dung gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí trưởng, phó chuyên trách ban văn hóa - xã hội HĐND cấp xã.
Chương trình gồm các nội dung chủ yếu: tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã; quản trị công hiện đại ở địa phương; kỹ năng giám sát việc thi hành pháp luật; giám sát thực hiện chính sách an sinh xã hội; xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác của đại biểu; xây dựng và ban hành nghị quyết; tổ chức, điều hành và phối hợp công việc; ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của HĐND cấp xã.
Các chuyên đề được thiết kế theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, vừa bổ sung kiến thức, cập nhật những yêu cầu mới, vừa rèn luyện kỹ năng cần thiết, giúp học viên vận dụng vào xử lý các tình huống, nhiệm vụ cụ thể trong quá trình công tác.
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phan Duy Vĩnh - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú tin tưởng 69 học viên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn địa phương; cùng giảng viên, báo cáo viên làm rõ những vấn đề đặt ra trong quá trình công tác.
Sau khi tham gia lớp bồi dưỡng, đề nghị các học viên vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương dân chủ, kỷ cương, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.
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