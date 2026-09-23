Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại diện một số tập đoàn kinh tế tại Hoa Kỳ

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Ngân hàng JPMorgan Chase và Tập đoàn Visa, trao đổi về thu hút vốn quốc tế, phát triển thị trường tài chính và thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.

ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-dong-tong-giam-doc-toan-cau-ngan-hang-jpmorgan-chasejpg.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Troy Rohrbaugh, Đồng Tổng Giám đốc toàn cầu Ngân hàng JPMorgan Chase. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 23/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện một số tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới.

Tiếp ông Troy Rohrbaugh, đồng Chủ tịch Ngân hàng JPMorgan Chase - một trong những định chế tài chính hàng đầu thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao uy tín và vị thế của Ngân hàng JPMorgan Chase trên thị trường tài chính quốc tế, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Ngân hàng đối với Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tư vấn huy động vốn trên thị trường quốc tế nhiều năm qua.

Ông Troy Rohrbaugh cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; chia sẻ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua; mong muốn tiếp tục hợp tác, đầu tư, hỗ trợ các đối tác Việt Nam phát triển.

Ông Troy Rohrbaugh cho biết cộng đồng các nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô và tiềm năng phát triển dài hạn của Việt Nam; khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường trao đổi thông tin; tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả và hội nhập với các chuẩn mực quốc tế; thúc đẩy tiến trình hội nhập sâu rộng của hệ thống tài chính trong nước với hệ thống tài chính toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đang thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng cao, triển khai nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng, năng lượng và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Ngân hàng JPMorgan Chase trong việc tăng cường kết nối với cộng đồng tài chính và đầu tư quốc tế, qua đó góp phần thu hút dòng vốn chất lượng cao vào Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ngân hàng JPMorgan Chase hỗ trợ Chính phủ, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hiệu quả các nguồn vốn quốc tế, bao gồm phát hành trái phiếu quốc tế, tín dụng xuất khẩu và các kênh huy động vốn quốc tế khác nhằm phục vụ mục tiêu phát triển của đất nước; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý nợ, quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, góp phần hỗ trợ Việt Nam hướng tới mục tiêu đạt mức xếp hạng tín nhiệm đầu tư trong thời gian tới.

Tiếp ông Robert Thomson, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng phụ trách Quan hệ Chính phủ Toàn cầu của Tập đoàn Visa - một trong những doanh nghiệp công nghệ thanh toán hàng đầu thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Tập đoàn Visa đã đồng hành với thị trường Việt Nam trong hơn 30 năm qua, từ những giao dịch thẻ đầu tiên đến các sáng kiến hiện nay về thanh toán số, giao thông công cộng, dịch vụ công, du lịch số và hỗ trợ doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Robert (Bobby) Thomson, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng phụ trách Quan hệ Chính phủ Toàn cầu của Tập đoàn Visa. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Robert (Bobby) Thomson, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng phụ trách Quan hệ Chính phủ Toàn cầu của Tập đoàn Visa. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Trong giai đoạn mới, hai bên có đủ nền tảng hướng đến xây dựng những hệ sinh thái thanh toán số có quy mô lớn hơn, có khả năng nhân rộng và tạo tác động rõ rệt đối với nền kinh tế.

Bày tỏ vui mừng được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Robert Thomson mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi số; triển khai những ưu tiên của Việt Nam trong thanh toán số.

Ông Robert Thomson nhấn mạnh Việt Nam đang phát triển rất năng động với nhiều nét mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là trong phương thức thanh toán điện tử.

Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với ưu tiên đầu tư phát triển của Visa. Vì vậy, Visa mong muốn tiếp tục tham gia sâu hơn vào bức tranh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số và Chính phủ số. Trong đó, thanh toán số là một cấu phần quan trọng của hạ tầng kinh tế số, có tác động trực tiếp tới năng suất, minh bạch, chi phí giao dịch, thương mại điện tử, du lịch, dịch vụ công và khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp; mong muốn Tập đoàn Visa cùng đồng hành với Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu này.

Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tập đoàn Visa tập trung ưu tiên hỗ trợ Việt Nam mở rộng thanh toán số trong khu vực công và dịch vụ công; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển giao thông công cộng số thuận tiện và liên thông; xây dựng hệ sinh thái du lịch số và nâng cao trải nghiệm du khách, nghiên cứu cùng các đối tác Việt Nam xây dựng một hành trình du lịch số liền mạch; đưa doanh nghiệp nhỏ và vừa vào sâu hơn trong nền kinh tế số; chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm và các mô hình cảnh báo sớm về gian lận, phối hợp đào tạo nhân lực và hỗ trợ nâng cao năng lực của ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành với Tập đoàn Visa để biến những sáng kiến hiện nay thành các chương trình quy mô lớn hơn và những kết quả có thể đo lường được.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-dai-dien-mot-so-tap-doan-kinh-te-tai-hoa-ky-post1138045.vnp

Tin liên quan

Tags:

#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #tập đoàn kinh tế Hoa Kỳ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Chất lượng bữa ăn ca góp phần giữ chân người lao động

Chất lượng bữa ăn ca góp phần giữ chân người lao động

Với sự tham gia của tổ chức công đoàn, chất lượng bữa ăn ca tại nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được chú trọng. Những bữa ăn đủ chất, an toàn góp phần bảo vệ sức khỏe, tạo sự gắn bó, giúp người lao động yên tâm làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia đoàn công tác Chính phủ đến chào Tổng Bí thư - Chủ tịch nước và Thủ tướng Lào

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia đoàn công tác Chính phủ đến chào Tổng Bí thư - Chủ tịch nước và Thủ tướng Lào

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia đoàn công tác Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 7

HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 7

Chiều 21/9, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 7 để nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động từ ngày 20/8/2026 (phiên họp thường kỳ thứ 6) đến nay; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Nâng cao vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Nâng cao vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát huy vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Cấp bách chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất

Cấp bách chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất

Ngày 21/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh phối hợp với các ban HĐND tỉnh và cơ quan liên quan hoàn thiện chương trình, tài liệu, đảm bảo điều kiện phục vụ kỳ họp.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia đoàn công tác Chính phủ thăm các công trình, dự án hợp tác hữu nghị Việt - Lào

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia đoàn công tác Chính phủ thăm các công trình, dự án hợp tác hữu nghị Việt - Lào

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia đoàn công tác Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu, đã đến thăm một số công trình, dự án hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào tại Thủ đô Vientiane.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã cho ý kiến một số nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công, phân bổ nguồn vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và chính sách phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Xây dựng nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh phù hợp tình hình thực tiễn

Xây dựng nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh phù hợp tình hình thực tiễn

Các đại biểu nhất trí với các nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, đồng thời góp ý điều chỉnh một số nội dung liên quan tới quá trình soạn thảo, căn cứ pháp lý, các chính sách liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ.
Lan tỏa yêu thương nơi biên cương

Lan tỏa yêu thương nơi biên cương

Những người lính biên phòng luôn mang tấm lòng yêu thương, làm việc ý nghĩa để giúp đỡ, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn, những cảnh đời yếu thế trên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh.
Không để gián đoạn cung cấp điện, thông tin liên lạc trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Không để gián đoạn cung cấp điện, thông tin liên lạc trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên tai phù hợp thực tế; các sở, ngành cấp tỉnh phối hợp với công ty điện lực và các nhà mạng viễn thông đánh giá cơ sở hạ tầng, đảm bảo nguồn điện, thông tin liên lạc được duy trì liên tục, không bị gián đoạn, nhất là trong thời điểm mưa lũ, bão lớn diễn biến phức tạp.
Đồng Lộc đưa dịch vụ công đến gần người dân

Đồng Lộc đưa dịch vụ công đến gần người dân

Mô hình “Ngày thứ 7 vì dân phục vụ” và “Ngày thứ 5 không giấy hẹn” được triển khai ở Đồng Lộc hướng đến hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An quê Hà Tĩnh

Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An quê Hà Tĩnh

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình (quê xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!