Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị

Chiều 23/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp tham vấn trực tuyến về hồ sơ dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trên cả nước. Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh; cùng dự có đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh tham dự cuộc họp.

Luật Phát triển đô thị được xây dựng nhằm tạo lập hành lang pháp lý ổn định, đồng bộ, đột phá và khả thi để thúc đẩy phát triển TP Hồ Chí Minh, phát triển đô thị đặc biệt, thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt. Luật cũng bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội phù hợp với điều kiện, yêu cầu phát triển và năng lực thực thi của từng địa phương; qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo không gian phát triển mới, thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao và hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại Hà Tĩnh, tỉnh đang nghiên cứu định hướng phát triển Khu kinh tế Vũng Áng theo Luật Phát triển đô thị và Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Với lợi thế cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, vị trí gần tuyến hàng hải quốc tế, hạ tầng kết nối và nền tảng công nghiệp - dịch vụ đã hình thành, Hà Tĩnh xác định việc xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế biển mạnh, mở rộng không gian phát triển, kết nối công nghiệp với logistics, thương mại quốc tế và các dịch vụ giá trị gia tăng cao.

Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Võ Tá Nghĩa góp ý một số nội dung vào dự thảo nghị định.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, góp ý đối với những nội dung của dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị, nhất là các tiêu chí, điều kiện và trình tự, thủ tục liên quan đến việc hình thành, công nhận khu thương mại tự do, khu kinh tế đặc biệt; phát triển các khu đô thị lấn biển; mối quan hệ giữa khu thương mại tự do - khu kinh tế - khu kinh tế đặc biệt; các điều khoản về đảm bảo quốc phòng - an ninh...

Các ý kiến được Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định, bảo đảm các quy định khi ban hành có tính khả thi, tạo thuận lợi cho việc khai thác các không gian phát triển mới và phát huy lợi thế của từng địa phương.