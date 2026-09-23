Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 13 nghị quyết

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp.

Sáng 23/9, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

Chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Xem xét, quyết định 13 nội dung thuộc 4 nhóm vấn đề

Khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 8 diễn ra khi toàn tỉnh đang tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 và chuẩn bị kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư công, dự toán ngân sách cùng các nhiệm vụ năm 2027. Nhiều vấn đề cần được HĐND tỉnh xem xét, quyết định kịp thời để cụ thể hóa chủ trương, quy định của Trung ương; hoàn thiện cơ sở pháp lý, phân bổ nguồn lực và bảo đảm điều kiện cho các cấp, các ngành, địa phương thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp.

Theo chương trình, kỳ họp xem xét, quyết định 13 nội dung thuộc 4 nhóm vấn đề: tổ chức bộ máy, biên chế và điều kiện hoạt động của đảng ủy xã, phường; phân bổ nguồn lực, mức hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách bảo đảm ANTT ở cơ sở; chính sách phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chế độ chi, chuyển mục đích sử dụng rừng và danh mục khu đất đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Các nội dung trình kỳ họp cụ thể hóa chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương theo thẩm quyền HĐND tỉnh và giải quyết yêu cầu thực tiễn của địa phương. Nhiều chính sách tác động rộng, liên quan trực tiếp đến cơ sở, người dân, doanh nghiệp và việc phân bổ, sử dụng nguồn lực.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; nghiên cứu kỹ hồ sơ, tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra. Khi thảo luận, tập trung làm rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý, đối tượng, phạm vi tác động, nguồn lực, tính khả thi, hiệu quả và điều kiện thực hiện từng chính sách, nhất là những vấn đề còn ý kiến khác nhau.

Đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan báo cáo, giải trình đầy đủ những vấn đề đại biểu quan tâm; nghiêm túc tiếp thu ý kiến thẩm tra, thảo luận để hoàn thiện dự thảo nghị quyết, bảo đảm chặt chẽ, khả thi và sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí Hồ Đức Đàn - Quyền Giám đốc Sở Tài chính trình bày tờ trình.

Tiếp đó, kỳ họp đã nghe các ủy viên UBND tỉnh trình bày trực tiếp 6 tờ trình. Mở đầu là phần báo cáo của đồng chí Hồ Đức Đàn - Quyền Giám đốc Sở Tài chính về 3 tờ trình, gồm: quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phân bổ dự toán chi thường xuyên, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tờ trình.

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tờ trình về giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các tổ chức hội năm 2026. Quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Lê Thành Đông - Giám đốc Sở KH&CN trình bày tờ trình.

Đồng chí Lê Thành Đông - Giám đốc Sở KH&CN thông qua tờ trình quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.

Kỳ họp tiếp tục với phần báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra.

Đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra.

Đại biểu thảo luận các nội dung quan trọng

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan. Theo đó, các ý kiến bày tỏ sự đồng tình với tờ trình và dự thảo các nghị quyết được trình, xem xét tại kỳ họp; đây đều là những nội dung quan trọng, có tác động tới từng đối tượng cụ thể.

Đại biểu Hà Văn Đàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Phố phát biểu thảo luận.

Đại biểu cũng cho ý kiến cụ thể, trọng tâm là nội dung liên quan đến mức chi hoạt động của đảng ủy xã, phường; phát triển nguồn nhân lực; phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính...

Đại biểu Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu thảo luận.

Một số ý kiến cho rằng cần xem xét nâng mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; nghiên cứu xem xét ban hành chính sách cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Hoạch - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Văn phát biểu thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu thảo luận.

Đối với tờ trình kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cần nghiên cứu phạm vi mở rộng mạng lưới cấp nước sang xã Thiên Cầm. Đại biểu đề xuất điều chỉnh nâng mức hỗ trợ đào tạo cho một số đối tượng nhằm khuyến khích phát triển nguồn nhân lực; hướng dẫn bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc và các chức danh của trạm y tế xã...

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, giải trình một số nội dung tại kỳ họp.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, giải trình một số nội dung tại kỳ họp.

Thay mặt Đảng ủy UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo, giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm tại kỳ họp.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ thêm một số nội dung đại biểu quan tâm, nhất là về chính sách phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026 - 2030; chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030; việc giao biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị ở cấp xã. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao đổi thêm về căn cứ xây dựng chính sách, mức hỗ trợ và thời gian thực hiện; qua đó bảo đảm các nghị quyết sau khi được thông qua phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Tiếp đó, thư ký kỳ họp trình bày các dự thảo nghị quyết và đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua. Với sự thống nhất cao, HĐND tỉnh đã thông qua 13 nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh đại diện Tổ thư ký trình bày các dự thảo nghị quyết.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.

Danh sách 13 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 8: 1. Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 3. Nghị quyết về phân bổ dự toán chi thường xuyên, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 4. Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hà Tĩnh. 5. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030. 6. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 7. Nghị quyết danh mục khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (đợt 3) năm 2026. 8. Nghị quyết về việc giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các tổ chức hội năm 2026. 9. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 10. Nghị quyết phân bổ kinh phí chi thường xuyên vốn ngân sách trung ương năm 2026 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. 11. Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 12. Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030. 13. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.

Khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 13 nghị quyết. Các nghị quyết kịp thời cụ thể hóa chủ trương, quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tạo cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN của tỉnh.

Sau kỳ họp, nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành kế hoạch triển khai, phân công rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm và tiến độ thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với các nguồn vốn, kinh phí HĐND tỉnh đã quyết định phân bổ, cần sớm hoàn thiện thủ tục, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, công khai, minh bạch. Các chế độ, chính sách mới cần được hướng dẫn kịp thời, thống nhất, tạo cơ sở để các đối tượng thụ hưởng thuận lợi thực hiện.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách bảo đảm ANTT ở cơ sở và các nội dung, mức chi bảo đảm điều kiện hoạt động của đảng ủy xã, phường; gắn với củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Các chính sách phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu phát triển của tỉnh và nhu cầu thực tiễn; xác định rõ sản phẩm, kết quả đầu ra, tránh dàn trải và hình thức...

Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, nhất là các chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, chính quyền cấp xã và việc quản lý, sử dụng nguồn lực; kịp thời phản ánh khó khăn, bất cập, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Các cấp, các ngành cần tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị kỹ các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm 2027. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, phải thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; giữ vững QP-AN, trật tự an toàn xã hội; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Hiện nay đang bước vào cao điểm mùa mưa bão, thời tiết còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Các cấp, các ngành, địa phương phải chủ động phòng, chống thiên tai; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”; đặt an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân lên trên hết.

Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, các cơ quan cần chủ động chuẩn bị nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh. Hồ sơ trình kỳ họp phải được chuẩn bị sớm, kỹ, đúng quy trình. Đối với đề án, cơ chế, chính sách có phạm vi tác động rộng, liên quan đến nguồn lực lớn hoặc đời sống Nhân dân, cần tăng cường khảo sát thực tiễn, đánh giá đầy đủ tác động và điều kiện thực hiện.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp từ khâu chuẩn bị; nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện nghị quyết. Các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị tốt hoạt động tiếp xúc cử tri; nắm chắc tình hình, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị; đề xuất những vấn đề cần thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị, nhất là nội dung được cử tri kiến nghị nhiều lần hoặc chậm xử lý...