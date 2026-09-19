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Không để gián đoạn cung cấp điện, thông tin liên lạc trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên tai phù hợp thực tế; các sở ngành cấp tỉnh phối hợp với công ty điện lực và các nhà mạng viễn thông đánh giá cơ sở hạ tầng, đảm bảo nguồn điện, thông tin liên lạc được duy trì liên tục, không bị gián đoạn, nhất là trong thời điểm mưa lũ, bão lớn diễn biến phức tạp.

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Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và đồng chí Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Sáng 19/9, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; đồng chí Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì cuộc làm việc của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về triển khai công tác phòng, chống thiên tai những tháng cuối năm 2026.

Tham dự cuộc làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

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UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức làm việc về triển khai công tác phòng, chống thiên tai những tháng cuối năm 2026.
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Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia cuộc làm việc.
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Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia cuộc làm việc.

Thời gian qua, công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo, chủ động triển khai. UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ các quyết định về tổ chức, phê duyệt các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2026.

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Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, báo cáo tại cuộc làm việc.

Các sở, ngành, địa phương đã kiện toàn lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai; công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” từng bước được quan tâm.

Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, đã đảm bảo lực lượng tại chỗ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở các xã, phường từ 15.000 – 20.000 người (dân quân tự vệ, dự bị động viên); lực lượng cơ động từ 800 – 1.000 người; lực lượng tăng cường của Quân khu 4 là 900 người; triển khai tổng đài 112 tiếp nhận, xử lý thông tin.

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Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin về tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai như nắng nóng, mưa lớn, dông, lốc, mưa đá... đã gây thiệt hại về tính mạng, tài sản cho người dân; ảnh hưởng tới năng suất lúa hè thu và hư hỏng một số công trình, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

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Ông Dương Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở Công Thương báo cáo về công tác chuẩn bị nhu yếu phẩm và vận hành hồ đập trong phòng, chống thiên tai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo công tác chuẩn bị, triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả các loại hình thiên tai thời gian qua.

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Đại tá Bùi Hồng Thanh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh phát biểu tại cuộc làm việc.
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Đại tá Nguyễn Duy Đông - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Các đại biểu cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai, như việc rà soát cập nhật phương án ứng phó với thiên tai ở các địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang còn bị động, thiếu kịp thời; nguồn lực đầu tư cho phòng, chống thiên tai đang còn hạn chế; tiến độ thực hiện một số dự án sử dụng nguồn vốn khắc phục thiệt hại do thiên tai năm 2025 còn chậm. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số chưa được quan tâm thực hiện, ứng dụng nhiều trong công tác phòng, chống thiên tai; ý thức của một số người dân trong phòng, chống thiên tai có thời điểm còn chưa cao...

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Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của các đơn vị, địa phương được thực hiện khá đồng bộ, góp phần nâng cao khả năng chủ động, sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

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Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, kết luận cuộc làm việc.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu cần sớm kiện toàn lại Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp, giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên; hình thành Trung tâm thông tin phòng, chống thiên tai để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong ứng phó, khắc phục thiên tai; thiết lập cơ chế tiếp nhận, kết nối, điều phối thông tin trong phòng, chống thiên tai; rà soát, kiểm tra, đánh giá, bổ sung phương án, phương tiện, trang thiết bị, lương thực, nhu yếu phẩm phù hợp tình hình thực tế.

Tổ chức rà soát, cập nhật đến từng hộ dân ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để xây dựng phương án và sẵn sàng tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Tổ chức rà soát, đánh giá và cập nhật quy trình vận hành hồ chứa bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và diễn biến thiên tai.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phòng, chống thiên tai; nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai theo hướng cảnh báo sớm, chính xác, cụ thể; tăng cường tuyên truyền và truyền tin phòng, chống thiên tai trên mọi địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ bị chia cắt, không để bị động, bất ngờ trong phòng ngừa, ứng phó.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ khắc phục thiên tai năm 2025. Chủ động phương án bảo vệ các công trình đê điều, hồ đập trọng điểm, đối với những công trình xung yếu, cần chuẩn bị sẵn vật tư, phương tiện để triển khai biện pháp ứng phó khi cần thiết.

Các sở, ngành cấp tỉnh phối hợp với công ty điện lực và các nhà mạng viễn thông rà soát, đánh giá cơ sở hạ tầng, đảm bảo nguồn điện, thông tin liên lạc được duy trì liên tục, không bị gián đoạn, nhất là trong thời điểm mưa lũ, bão lớn diễn biến phức tạp.

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