Thông tin nhanh về diễn biến, thiệt hại do mưa lũ gây ra ở Hà Tĩnh

Sáng 14/9, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ngập cục bộ, sạt lở, ảnh hưởng giao thông và sản xuất tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Một số hộ dân bị nước tràn vào nhà, diện tích lúa, mía bị thiệt hại; một số tuyến đường, công trình cũng bị ảnh hưởng.

Chính quyền xã Mai Hoa kiểm tra vị trí sạt lở đất trên tuyến đường giao thông.

Kỳ Anh là địa bàn có lượng mưa lớn nhất

Từ 19h ngày 10/9 đến 6h ngày 14/9, lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn trên địa bàn Hà Tĩnh ở mức cao, trong đó nhiều khu vực ghi nhận trên 300 mm.

Cụ thể: Kỳ Anh là địa bàn có lượng mưa lớn nhất với 439,63 mm, tiếp đến là Hương Trạch 420,9 mm; tại Hòa Duyệt, lượng mưa đạt 348 mm, trung tâm đô thị Hà Tĩnh 334,7 mm, Hương Khê 323,8 mm và Chu Lễ 296,4 mm. Các khu vực Cẩm Nhượng, Thạch Đồng, Hoành Sơn, Sơn Kim, Linh Cảm, Hương Sơn và Sơn Diệm cũng ghi nhận lượng mưa từ 119,8 đến 282,4 mm.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại nhiều hồ chứa tăng nhanh. Lúc 7h ngày 14/9, hồ Ngàn Trươi ở mức 39,31/52 m, đạt 43,61% dung tích thiết kế, tăng 125 cm so với cùng thời điểm ngày 13/9; hồ Kẻ Gỗ ở mức 23,54/32,5 m, đạt 38,2% dung tích thiết kế, tăng 145 cm; hồ Sông Rác ở mức 18,3/23,2 m, đạt 47,8%, tăng 160 cm.

Tại hồ Thượng Sông Trí, mực nước đạt 28,68/32 m, tương đương 55,7% dung tích thiết kế, tăng 80 cm. Hồ Kim Sơn đạt 95,41/97 m, tương đương 84,3% dung tích thiết kế, tăng 19 cm so với 17h ngày 13/9. Trong khi đó, mực nước tại Thủy điện Hố Hô ở mức 65,2/70 m, tăng 97 cm so với cùng thời điểm ngày 13/9.

Để chủ động điều tiết, một số hồ chứa đang thực hiện xả tràn.

Lúc 6h sáng nay (14/9), Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả tràn lưu lượng 50m﻿3/giây

Dù lượng mưa lớn, đến 7h ngày 14/9, mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông La vẫn dưới báo động I. Tại các công trình cống lớn, mực nước cũng đang được theo dõi chặt chẽ để phục vụ tiêu thoát nước.

Lúc 1h ngày 14/9, cống Đò Điệm có mực nước thượng lưu 0,95m, hạ lưu 0,81m và đang mở; cống Trung Lương có mực nước thượng lưu 1,35m, hạ lưu 1,4m; cống Đức Xá thượng lưu 1,63m, hạ lưu 1,8m. Hai cống Trung Lương và Đức Xá đều đang mở.

Nhiều địa phương ngập cục bộ, sạt lở

Mưa lớn đã gây một số thiệt hại tại cơ sở. Tại xã Kỳ Văn, nước tràn vào nhà 11 hộ dân. Người dân đã chủ động kê cao đồ đạc, tài sản để hạn chế thiệt hại. 3 tuyến đường gồm 2 ngõ xóm và 1 trục thôn bị ngập; ngầm tràn tại thôn Hồng Xuân cũng bị ngập...

Tại xã Kỳ Xuân, một điểm trên tuyến đường ven biển có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo ở hai đầu khu vực nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Ở xã Vũ Quang, khoảng 4ha mía bị đổ ngã. Mưa lớn cũng gây sạt lở tại 3 vị trí, gồm một điểm trên đường giao thông dài khoảng 15m và 2 điểm tại bờ sông với tổng chiều dài khoảng 40m. Một số điểm sạt lở khác xuất hiện gần nhà dân.

Tại xã Gia Hanh, mưa lớn vào khoảng 4h ngày 11/9 làm hư hỏng mái nhà của một hộ dân với diện tích khoảng 10m². Xã Hương Đô ghi nhận một tuyến đường dài khoảng 80m tại thôn Hồng Hà bị ngập. Tại xã Mai Hoa, sạt lở ở thôn Thanh Bình ảnh hưởng tuyến đường và khu vực sát nhà dân, làm hư hỏng một chuồng chăn nuôi.

Tại xã Kỳ Anh, mưa lớn khiến khoảng 60ha lúa Hè Thu chưa thu hoạch bị gãy đổ hoàn toàn và ngập nước; trong đó, thôn Phú Long có 20ha, thôn Kỳ Phú 40ha. Đây là diện tích lúa nằm ở cuối nguồn nước sông Rác, chín muộn nên chưa kịp thu hoạch trước khi mưa lớn xảy ra.

Trên tuyến Quốc lộ 15, đoạn Km434+600 qua xã Phúc Trạch bị ngập sâu khoảng 40cm. Đơn vị quản lý đã cắm sào cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác và tạm thời cấm người, phương tiện qua lại khu vực ngập sâu để bảo đảm an toàn.

Tại Km434+600 quốc lộ 15 thuộc xã Phúc Trạch nước ngập khoảng 40cm. Đơn vị quản lý đã cắm sào, canh gác cấm người và phương tiện qua lại.

Tại Cảng cá Cửa Nhượng, một phao báo hiệu luồng vào cảng bị đứt dây neo và trôi khỏi vị trí. Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá tỉnh đã tổ chức theo dõi, tìm kiếm, xác định vị trí phao, đồng thời tăng cường thông báo và hướng dẫn tàu cá khi ra vào cảng, lưu ý khu vực phao báo hiệu bị mất.

Theo báo cáo nhanh, đến 7h ngày 14/9, các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại do đợt mưa lớn.

Duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai, Văn phòng Thường trực Chỉ huy PCTT tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình mưa lớn, mực nước và diễn biến thiên tai để kịp thời tham mưu, xử lý các tình huống phát sinh. Công tác thông tin, cảnh báo cũng được tăng cường. Các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai được Văn phòng Thường trực Chỉ huy PCTT tỉnh thường xuyên cập nhật, giúp cơ sở và người dân chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại.

Trong thời gian tiếp theo, các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa, mực nước trên các sông, hồ chứa và tình hình ngập lụt, sạt lở; chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở và các tuyến giao thông xung yếu.

Chi tiết báo cáo nhanh diễn biến, thiệt hại xem tại đây.