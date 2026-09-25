Công dụng của quả lựu đối với sức khỏe

1. Vỏ quả lựu - nguồn chất chống oxy hóa và kháng khuẩn

Vỏ quả lựu thường bị bỏ đi sau khi ăn, nhưng trong y học cổ truyền và hiện đại, đây lại là bộ phận chứa hàm lượng polyphenol, tannin và punicalagin cao nhất của quả lựu.

Vỏ quả lựu có tác dụng:

- Chống viêm và kháng khuẩn đường ruột: Tannin trong vỏ quả lựu có vị chát, làm săn niêm mạc, ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây hại trong đường ruột. Vỏ lựu phơi khô đun nước uống là bài thuốc dân gian hiệu quả giúp cải thiện tình trạng tiêu chảy, lỵ và rối loạn tiêu hóa nhẹ.

- Kháng viêm và làm dịu vùng họng: Nước sắc từ vỏ lựu chứa các hợp chất kháng viêm tự nhiên. Khi dùng nước sắc từ vỏ quả lựu súc họng giúp làm dịu cảm giác đau rát họng, hỗ trợ điều trị viêm họng, viêm lợi và súc miệng sát trùng khoang miệng.

- Tác dụng chăm sóc da: Các chiết xuất từ vỏ lựu giúp ngăn ngừa sự phân hủy collagen, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, làm mờ vết thâm và bảo vệ làn da trước tác động của tia UV cũng như các gốc tự do.

Quả lựu mang lại những công dụng tốt đối với sức khỏe. Ảnh minh họa AI.

. Thịt quả lựu - nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào

Phần thịt lựu mọng nước màu đỏ hồng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, vitamin K, folate, kali và nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho hệ miễn dịch, có tác dụng:

- Tăng cường sức khỏe tim mạch: Hoạt chất punicalagin và anthocyanin trong tép lựu giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ hình thành mảng bám trong lòng mạch. Việc uống nước ép lựu đều đặn hỗ trợ hạ nhẹ huyết áp và cải thiện lưu thông máu.

- Kiểm soát đường huyết và chống oxy hóa: Dù có vị ngọt tự nhiên, chỉ số đường huyết của lựu ở mức trung bình thấp. Các chất chống oxy hóa giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả khi sử dụng với liều lượng hợp lý.

- Nâng cao hệ miễn dịch và cải thiện trí nhớ: Hàm lượng vitamin C cao kết hợp cùng polyphenol giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng thông thường. Ngoài ra, một số nghiên cứu chỉ ra rằng polyphenol trong quả lựu hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ ở người lớn tuổi.

3. Hạt lựu - nguồn chất xơ và axit béo

Nhiều người có thói quen nhai nhè hạt lựu, tuy nhiên hạt lựu lại chứa những dưỡng chất đặc biệt tốt cho sức khỏe nếu được tiêu hóa đúng cách.

- Cung cấp chất xơ dồi dào: Hạt lựu cứng chứa lượng chất xơ không hòa tan cao, giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

- Chứa axit punicic (omega-5): Dầu hạt lựu chứa axit punicic, một loại axit béo tự nhiên có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh viêm mãn tính và cải thiện độ đàn hồi của làn da.

- Hỗ trợ sức khỏe sinh lý và nội tiết: Hạt lựu chứa phytoestrogen tự nhiên, giúp cân bằng nội tiết tố nữ, giảm bớt các triệu chứng khó chịu trong thời kỳ tiền mãn kinh và hỗ trợ sức khỏe xương khớp.

4. Lưu ý khi sử dụng quả lựu

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của quả lựu từ vỏ đến hạt mà vẫn đảm bảo an toàn, người dùng cần chú ý:

- Không lạm dụng nước sắc vỏ lựu: Vỏ lựu có vị chát đậm và có chứa độc tính nhẹ nếu dùng quá liều hoặc dùng liên tục nhiều ngày. Người bị táo bón hoặc có bệnh lý dạ dày nặng nên hạn chế dùng.

- Ăn cả hạt đúng cách: Nhai kỹ hạt lựu trước khi nuốt để tránh gây gánh nặng cho dạ dày. Trẻ nhỏ không nên ăn cả hạt cứng vì nguy cơ bị hóc hoặc gây tắc ruột.

- Tương tác thuốc: Tương tự như nước ép bưởi, nước ép lựu có thể tương tác với một số loại thuốc hạ huyết áp, thuốc chống đông máu hoặc thuốc statin hạ mỡ máu. Người đang điều trị bằng các loại thuốc này nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.