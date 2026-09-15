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Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại khu vực phía nam Hà Tĩnh

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Mưa lớn do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực tại phường Sông Trí và phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) bị ngập cục bộ.

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Do nằm ở vị trí thấp trũng so với mặt đường nên Trường THCS Sông Trí, điểm trường tại TDP Hải Thanh (phường Sông Trí) bị ngập.

Do hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ngày 15/9, trên địa bàn các phường thuộc KKT Vũng Áng có mưa lớn gây ngập cục bộ. Đặc biệt, tại Trường THCS Sông Trí, điểm trường tại TDP Hải Thanh (phường Sông Trí) do nằm ở vị trí thấp trũng so với mặt đường nên đã bị ngập trên 1m.

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Lực lượng chức năng di chuyển học sinh, giáo viên đến nơi an toàn.

Chính quyền phường Sông Trí phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương đã huy động lực lượng đến hỗ trợ học sinh và giáo viên di chuyển ra khỏi khu vực trường; tiến hành kê cao các vật dụng dạy học.

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Phường Vũng Áng huy động máy móc khơi thông dòng chảy.
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Các TDP Trường Yên, Cảnh Trường (phường Vũng Áng) có nước dâng từ 50 - 80cm.

Khu vực các TDP Trường Yên, Cảnh Trường (phường Vũng Áng), mực nước đã dâng cao từ 50cm – 80cm, tuy nhiên chưa ảnh hưởng đến khu vực dân cư. Đây là khu vực có nhiều công trình, dự án đang được triển khai thi công nên chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị huy động máy móc khơi thông dòng chảy; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để sẵn sàng di dời người dân lên vị trí an toàn.

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Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

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