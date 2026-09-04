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Đời sống

Năng lượng mới từ những không gian chung ở phường Thành Sen

Thục Anh
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(Baohatinh.vn) - Từ công viên, ven hồ điều hòa đến sân nhà văn hóa TDP... đã trở thành điểm hẹn rèn luyện sức khỏe, nơi người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cùng vận động, khởi động ngày mới.

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Từ khoảng 5 giờ sáng, sân nhà văn hóa TDP 12 đã rộn ràng không khí tập luyện thể dục thể thao.
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Hội viên Chi hội Người cao tuổi thuộc TDP 12 đã duy trì đều đặn thói quen thể dục buổi sáng từ nhiều năm nay.
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Ông Trần Xuân Hòa - hội viên Chi hội Người cao tuổi ở TDP 12 chia sẻ: "Tôi duy trì đều đặn các bài tập vào mỗi sáng, từ khởi động, vận động toàn thân đến các động tác dưỡng sinh, giúp cơ thể dẻo dai, linh hoạt và tạo tinh thần sảng khoái để bắt đầu ngày mới".
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Sân công viên Lý Tự Trọng trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân vào mỗi buổi sáng, với nhiều hoạt động như đi bộ, tập thể dục, aerobic và các bài vận động ngoài trời.
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Không khí tập luyện sôi nổi tại công viên Lý Tự Trọng cho thấy phong trào rèn luyện thể thao đang dần trở thành một phần trong nhịp sống thường ngày của người dân phường Thành Sen.
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Tại hồ điều hòa Nam Hà, nhiều người dân đi bộ và thực hiện ﻿các bài tập thể dục góp phần tạo nên không gian buổi sớm tràn đầy sức sống.
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Không gian công cộng được tận dụng hiệu quả khi người dân nhiều lứa tuổi cùng tham gia các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao.
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Các thiết bị tập luyện ngoài trời thu hút nhiều người dân, từ người cao tuổi đến người trẻ, góp phần đa dạng hóa hình thức rèn luyện sức khỏe ngay tại khu dân cư.
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Anh Trần Xuân Hữu - người dân TDP 6 cho biết: "Các thiết bị tập luyện ngoài trời khá dễ sử dụng, phù hợp với nhiều độ tuổi. Mỗi ngày, tôi dành thời gian tập một số bài cơ bản, vừa tranh thủ rèn luyện sức khỏe, vừa tạo thói quen vận động đều đặn".
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Từ sân nhà văn hóa TDP đến công viên và khu vực ven hồ điều hòa, nhiều không gian công cộng ở phường Thành Sen ngày càng sôi động bởi các hoạt động thể dục, thể thao cộng đồng, góp phần lan tỏa lối sống năng động, khỏe mạnh và xây dựng cộng đồng gắn kết tại phường Thành Sen.

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Tags:

#tập thể dục buổi sáng #hồ điều hòa #tiểu công viên

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