Thành Sen chuyển mình trong diện mạo đô thị mới

(Baohatinh.vn) - Từ những tuyến phố được chỉnh trang, công trình kiến trúc hiện đại đến hệ thống hồ điều hòa và không gian xanh, Thành Sen (Hà Tĩnh) từng bước khoác lên diện mạo đô thị khang trang, văn minh, hiện đại.
Được hoàn thành chỉnh trang vào giữa năm 2024, tuyến đường Phan Đình Phùng - một trong những trục giao thông trung tâm của Thành Sen - khoác lên diện mạo mới với mặt đường rộng, vỉa hè khang trang, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật được chỉnh trang đồng bộ.
Công trình vừa được trùng tu, tôn tạo với kinh phí hơn 45 tỷ đồng, trở thành địa chỉ đỏ trang nghiêm, góp phần giáo dục truyền thống và lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Dự án cải tạo sông Cụt (phường Thành Sen) đang bước vào giai đoạn nước rút. Dự án nhằm hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân.
Để thu hút du khách về Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng khi thời tiết bước sang thu - đông, nhiều cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh đã chủ động thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá dịch vụ, tạo sức hút mới cho du lịch địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt vừa ký văn bản gửi Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đề nghị tổ chức thẩm định Hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 250 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Công Trứ.
Hà Tĩnh và Nghệ An đã làm nên đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Ngày nay, trên quê hương núi Hồng - sông La, những địa danh, di tích lịch sử vẫn còn hiện diện như những chứng nhân lặng lẽ, tiếp nối câu chuyện hào hùng về khí thế quật khởi và tinh thần đấu tranh bất khuất của cha ông.
80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, hơn 34 năm trong quân ngũ, cụ Đặng Tưng (104 tuổi, ở thôn Hồng Tiến, xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã đi qua những năm tháng chiến tranh gian khổ. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trao cho cụ không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với cống hiến của người đảng viên kiên trung mà còn gợi nhắc câu chuyện về trách nhiệm giữ gìn lời thề đảng viên.
Khu di tích đền thờ và mộ của hai vị Song Trạng Lê Quảng Chí, Lê Quảng Ý tại tổ dân phố Tân Phương (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) là nơi lưu giữ truyền thống hiếu học và cốt cách khoa bảng của các vị tiền nhân.
Dù thời tiết nghỉ lễ 2/9 khá bất lợi, du lịch Hà Tĩnh vẫn đón hơn 110.000 lượt khách, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh sức hút thực tế của điểm đến nhờ hạ tầng giao thông kết nối tốt, cùng sự chủ động làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Trải qua bao biến thiên lịch sử, tinh thần hiếu học đã trở thành di sản vô giá, hun đúc nên các giá trị tốt đẹp của vùng đất Hà Tĩnh. Từ chiều sâu truyền thống khoa bảng ngàn xưa đến những đỉnh cao tri thức hôm nay, mạch nguồn ấy vẫn luôn là động lực cốt lõi để các thế hệ người con núi Hồng - sông La vươn lên lập thân, đổi thay cuộc sống và phụng sự quê hương.
Sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh, PGS.TS Lê Thái Phong - tân Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương cho biết, quê hương và gia đình đã góp phần quan trọng hình thành con người, bồi đắp những giá trị mà ông mang theo suốt hành trình học tập, nghiên cứu và đổi mới trong hoạt động giáo dục. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, PGS.TS Lê Thái Phong đã chia sẻ về quá trình này cùng những quan điểm xây dựng môi trường đào tạo gần hơn với thực tiễn.
Dẫu không sinh ra ở Hà Tĩnh nhưng bằng những nhân duyên khác nhau, nhiều người phương xa đã tìm đến nơi này, rồi tình đất, tình người làm cho họ ở lại, gửi gắm trí tuệ, tâm huyết, góp phần làm nên những đổi thay trên quê hương núi Hồng - sông La.
Tại Hà Tĩnh, tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển KT-XH.
Rằm tháng Bảy không chỉ là dịp đoàn tụ gia tộc, tri ân tổ tiên mà còn là điểm tựa tinh thần bền vững, tiếp thêm niềm tự hào để con cháu mỗi dòng họ ở Hà Tĩnh vững bước cống hiến trên hành trình dựng xây quê hương, đất nước.
Nhộn nhịp, rộn ràng tiếng nói cười từ tinh mơ, chợ quê Hà Tĩnh phiên Rằm tháng Bảy rực rỡ sắc màu sản vật vườn nhà. Người mua, người bán trao tay từng buồng cau, nải chuối gửi gắm lòng thành kính dâng lên tổ tiên; làm sống lại nét sinh hoạt ấm áp, đậm đà tình quê.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, lượng phòng đặt trước tại nhiều cơ sở lưu trú ở các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh đã đạt 60-90% công suất; một số điểm đến sinh thái, cộng đồng thậm chí đã kín lịch trong những ngày nghỉ lễ.
Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2026 tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) quy tụ hàng trăm sản phẩm đặc sản, nông sản tiêu biểu từ ba miền, mang đến không gian trải nghiệm đa dạng về ẩm thực, văn hóa và sản vật vùng miền, thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm.
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