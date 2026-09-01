Thành Sen chuyển mình trong diện mạo đô thị mới

Du lịch Hà Tĩnh "tung" nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn 11/09/2026 09:00 Để thu hút du khách về Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng khi thời tiết bước sang thu - đông, nhiều cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh đã chủ động thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá dịch vụ, tạo sức hút mới cho du lịch địa phương.

Phúc Trạch rộn ràng mùa quả ngọt 11/09/2026 05:15 Cây bưởi đang trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh). Những ngày này, các vườn bưởi bước vào vụ thu hoạch, mang lại niềm vui và kỳ vọng về một mùa quả ngọt.

Đề nghị thẩm định hồ sơ trình UNESCO cùng kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Công Trứ 11/09/2026 05:15 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt vừa ký văn bản gửi Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đề nghị tổ chức thẩm định Hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 250 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Công Trứ.

Vấn đề hôm nay: Làm gì để du lịch Hà Tĩnh không “hạ nhiệt” theo mùa? 10/09/2026 20:00 Du lịch Hà Tĩnh đang tăng trưởng tích cực, nhưng khi mùa cao điểm qua đi, nhiều điểm đến bắt đầu vắng khách. Làm gì để du lịch không “hạ nhiệt” theo mùa và giữ sức hút quanh năm?

Bác sĩ nội trú quê Hà Tĩnh duy nhất chọn chuyên ngành Ung thư 10/09/2026 13:30 Trong số 26 bác sĩ quê Hà Tĩnh trúng tuyển và lựa chọn được chuyên ngành đào tạo Bác sĩ Nội trú tại Đại học Y Hà Nội năm 2026, Huyền Trang là người duy nhất theo đuổi chuyên ngành Ung thư.

Những địa danh, di tích tiêu biểu gợi nhắc về cao trào Xô viết ở Hà Tĩnh 09/09/2026 10:34 Hà Tĩnh và Nghệ An đã làm nên đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Ngày nay, trên quê hương núi Hồng - sông La, những địa danh, di tích lịch sử vẫn còn hiện diện như những chứng nhân lặng lẽ, tiếp nối câu chuyện hào hùng về khí thế quật khởi và tinh thần đấu tranh bất khuất của cha ông.

Một đời theo Đảng, trọn nghĩa người lính 09/09/2026 05:15 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, hơn 34 năm trong quân ngũ, cụ Đặng Tưng (104 tuổi, ở thôn Hồng Tiến, xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã đi qua những năm tháng chiến tranh gian khổ. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trao cho cụ không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với cống hiến của người đảng viên kiên trung mà còn gợi nhắc câu chuyện về trách nhiệm giữ gìn lời thề đảng viên.

Khi di tích kể chuyện quê hương Hà Tĩnh 08/09/2026 13:00 Mỗi di tích trên quê hương Hà Tĩnh như một “cuốn sử sống”, lưu truyền ký ức về truyền thống yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn qua bao thế hệ.

Đoàn Famtrip TP Hồ Chí Minh khảo sát các điểm đến ở Hà Tĩnh 06/09/2026 17:51 Chuyến khảo sát của Đoàn Famtrip TP Hồ Chí Minh tại Hà Tĩnh góp phần quảng bá các điểm đến, tạo cơ hội liên kết tour, tuyến và phát triển sản phẩm du lịch.

Sức sống mới ở miền quê Hoa Tân 06/09/2026 09:47 Từ vùng quê còn nhiều khó khăn, thôn Hoa Tân, xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) hôm nay đã đổi thay với đường làng sạch đẹp, những ngôi nhà khang trang...

Về Hoành Sơn, tìm đến dấu tích hai vị “Song Trạng” họ Lê 05/09/2026 07:50 Khu di tích đền thờ và mộ của hai vị Song Trạng Lê Quảng Chí, Lê Quảng Ý tại tổ dân phố Tân Phương (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) là nơi lưu giữ truyền thống hiếu học và cốt cách khoa bảng của các vị tiền nhân.

Du lịch Tiên Điền tìm hướng vượt “điểm nghẽn” mùa vụ 04/09/2026 16:00 Không chỉ dựa vào sức hút của biển Xuân Thành mùa hè, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đang khai thác lợi thế di sản, văn hóa và hạ tầng du lịch để kéo dài mùa đón khách quanh năm.

Duy trì sức hút, du lịch Hà Tĩnh bứt phá trong kỳ nghỉ lễ 2/9 03/09/2026 08:00 Dù thời tiết nghỉ lễ 2/9 khá bất lợi, du lịch Hà Tĩnh vẫn đón hơn 110.000 lượt khách, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh sức hút thực tế của điểm đến nhờ hạ tầng giao thông kết nối tốt, cùng sự chủ động làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Du lịch Hà Tĩnh thu hút khoảng 110.000 lượt khách dịp lễ Quốc khánh 02/09/2026 16:14 Diễn ra trong thời tiết khá bất lợi nhưng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các điểm đến tại Hà Tĩnh đã đón lượng khách tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Tết Độc lập ở bản nhỏ nhất Hà Tĩnh 02/09/2026 08:00 Với đồng bào Chứt ở bản Giàng 2 (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh), Tết Độc lập không chỉ là dịp sum vầy mà còn là thời khắc để nhớ về nguồn cội, nhắc nhau về hành trình tìm nơi định cư và ổn định cuộc sống.

Hà Tĩnh - từ đất khoa bảng đến khát vọng chinh phục tri thức 01/09/2026 05:30 Trải qua bao biến thiên lịch sử, tinh thần hiếu học đã trở thành di sản vô giá, hun đúc nên các giá trị tốt đẹp của vùng đất Hà Tĩnh. Từ chiều sâu truyền thống khoa bảng ngàn xưa đến những đỉnh cao tri thức hôm nay, mạch nguồn ấy vẫn luôn là động lực cốt lõi để các thế hệ người con núi Hồng - sông La vươn lên lập thân, đổi thay cuộc sống và phụng sự quê hương.

Thời tiết không thuận lợi, nhiều điểm đến ở Hà Tĩnh vẫn “hút khách” 31/08/2026 08:00 Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thời tiết mưa nắng đan xen nhưng với sức hút điểm đến, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn đón một lượng khách khá lớn tham quan, nghỉ dưỡng.

Địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh thu hút du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 30/08/2026 17:30 Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh thu hút khá đông du khách về dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ...

Văn hóa dòng họ ở Hà Tĩnh: Trọn đạo cội nguồn, vẹn tình quê hương 29/08/2026 15:38 Văn hóa dòng họ là điểm tựa tâm linh, bồi đắp gia phong và đạo lý cội nguồn của người Hà Tĩnh. Giá trị ấy tiếp tục lan tỏa nhiều giá trị thiết thực cho đời sống hôm nay.

Về Kỳ Xuân khám phá bánh tày Voi 29/08/2026 10:23 Từ nếp dẻo, đậu xanh, thịt lợn..., qua cách làm khéo léo của người dân xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã tạo nên những chiếc bánh tày mang hương vị mộc mạc mà khó trộn lẫn, ai đi xa cũng nhớ về.

PGS.TS Lê Thái Phong: Những giá trị từ quê hương Hà Tĩnh theo tôi suốt hành trình giáo dục 29/08/2026 07:30 Sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh, PGS.TS Lê Thái Phong - tân Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương cho biết, quê hương và gia đình đã góp phần quan trọng hình thành con người, bồi đắp những giá trị mà ông mang theo suốt hành trình học tập, nghiên cứu và đổi mới trong hoạt động giáo dục. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, PGS.TS Lê Thái Phong đã chia sẻ về quá trình này cùng những quan điểm xây dựng môi trường đào tạo gần hơn với thực tiễn.

Vì yêu mà đến Hà Tĩnh 29/08/2026 06:00 Dẫu không sinh ra ở Hà Tĩnh nhưng bằng những nhân duyên khác nhau, nhiều người phương xa đã tìm đến nơi này, rồi tình đất, tình người làm cho họ ở lại, gửi gắm trí tuệ, tâm huyết, góp phần làm nên những đổi thay trên quê hương núi Hồng - sông La.

Hà Tĩnh phát triển nguồn lực văn hóa từ Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị 29/08/2026 05:15 Tại Hà Tĩnh, tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển KT-XH.

Hà Tĩnh rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 28/08/2026 13:30 Từ trung tâm đô thị đến những miền quê, vùng biển, sắc đỏ cờ Tổ quốc rực rỡ khắp nơi, tạo nên không khí phấn khởi, tự hào trong mỗi người dân Hà Tĩnh chào mừng Quốc khánh 2/9.

Các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 28/08/2026 05:15 Với sự chuẩn bị chu đáo về hạ tầng, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ, các khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh đã sẵn sàng đón du khách muôn phương trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đằm sâu nguồn cội từ lễ rằm tháng Bảy 27/08/2026 05:15 Rằm tháng Bảy không chỉ là dịp đoàn tụ gia tộc, tri ân tổ tiên mà còn là điểm tựa tinh thần bền vững, tiếp thêm niềm tự hào để con cháu mỗi dòng họ ở Hà Tĩnh vững bước cống hiến trên hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Vui như đi chợ quê ngày Rằm tháng Bảy 26/08/2026 10:30 Nhộn nhịp, rộn ràng tiếng nói cười từ tinh mơ, chợ quê Hà Tĩnh phiên Rằm tháng Bảy rực rỡ sắc màu sản vật vườn nhà. Người mua, người bán trao tay từng buồng cau, nải chuối gửi gắm lòng thành kính dâng lên tổ tiên; làm sống lại nét sinh hoạt ấm áp, đậm đà tình quê.

Hương thu trên "làng đỏ" Việt Xuyên 25/08/2026 18:17 Trong sắc thu dịu nhẹ, Việt Xuyên (Hà Tĩnh) – “làng đỏ” năm xưa gợi nhớ những trang sử hào hùng và sức sống mới đang vươn lên.

Nhiều điểm đến Hà Tĩnh “hút” khách đặt phòng dịp lễ 2/9 25/08/2026 10:00 Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, lượng phòng đặt trước tại nhiều cơ sở lưu trú ở các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh đã đạt 60-90% công suất; một số điểm đến sinh thái, cộng đồng thậm chí đã kín lịch trong những ngày nghỉ lễ.