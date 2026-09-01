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Thành Sen chuyển mình trong diện mạo đô thị mới

Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Từ những tuyến phố được chỉnh trang, công trình kiến trúc hiện đại đến hệ thống hồ điều hòa và không gian xanh, Thành Sen (Hà Tĩnh) từng bước khoác lên diện mạo đô thị khang trang, văn minh, hiện đại.

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Thành Sen hôm nay hiện lên với những tuyến phố rộng mở, công trình hiện đại.
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Được hoàn thành chỉnh trang vào giữa năm 2024, tuyến đường Phan Đình Phùng - một trong những trục giao thông trung tâm của Thành Sen - khoác lên diện mạo mới với mặt đường rộng, vỉa hè khang trang, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật được chỉnh trang đồng bộ.
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Dọc tuyến đường Phan Đình Phùng là hàng loạt công trình được đầu tư, chỉnh trang khang trang như Quảng trường Thành Sen, Trường THPT Phan Đình Phùng, công viên Lý Tự Trọng… tạo nên một không gian đô thị văn minh, năng động.
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Trường THPT Phan Đình Phùng được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 120 tỷ đồng theo hướng hiện đại, tạo thêm điểm nhấn kiến trúc và không gian giáo dục giữa lòng đô thị.
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Quảng trường Thành Sen nổi bật với không gian mở và nhiều cây xanh, là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, chính trị lớn của tỉnh.
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Tại nút giao quốc lộ 1 với đường Phan Đình Phùng và Hàm Nghi, cụm biểu tượng văn hóa với hình tượng hoa đăng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của Thành Sen.
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Không chỉ có những tuyến phố rộng mở, Thành Sen còn sở hữu hệ thống hồ điều hòa giúp điều hòa vi khí hậu đô thị.
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Các hồ điều hòa được cải tạo, nâng cấp, tạo nên những khoảng xanh giữa lòng đô thị.
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Công viên trung tâm như một “lá phổi xanh” của Thành Sen.
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Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh là nơi ghi dấu chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vào ngày 15/6/1957.
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Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh khang trang, hiện đại, là nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của tỉnh.
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Giữa diện mạo đô thị đang từng ngày đổi mới, Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài là không gian lắng đọng, nơi lưu giữ ký ức và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
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Công trình vừa được trùng tu, tôn tạo với kinh phí hơn 45 tỷ đồng, trở thành địa chỉ đỏ trang nghiêm, góp phần giáo dục truyền thống và lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
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Dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1, đoạn qua trung tâm Thành Sen cũng đang được người dân quan tâm. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang cảnh quan và tạo thêm động lực phát triển cho khu vực trung tâm.
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Dự án cải tạo sông Cụt (phường Thành Sen) đang bước vào giai đoạn nước rút. Dự án nhằm hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân.
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Thành Sen hiện lên với những tuyến phố rộng mở, công trình hiện đại, hệ thống hồ điều hòa, công viên và không gian xanh đan xen. Những công trình được đầu tư qua từng giai đoạn đang góp phần tạo nên diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, nhưng vẫn giữ được những dấu ấn lịch sử, văn hóa đặc trưng của vùng đất Hà Tĩnh.

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Tags:

#Thành Sen #đô thị hiện đại #Hà Tĩnh #phát triển đô thị

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