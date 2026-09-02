Hà Tĩnh: Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng vươn mình

Mùa thu năm 1945, triệu triệu người Việt Nam đã nhất tề đứng lên, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám long trời lở đất, giành chính quyền về tay Nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh tư liệu

81 năm trôi qua, đất nước đã đi qua chiến tranh, thống nhất, đổi mới, hội nhập. Hào khí của mùa thu cách mạng, mùa thu độc lập năm 1945 luôn là lời nhắc nhở về sức mạnh yêu nước, ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh ở xã Can Lộc.

Với Hà Tĩnh, hào khí ấy càng có ý nghĩa đặc biệt. Trong Cách mạng Tháng Tám, Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền về tay Nhân dân sớm nhất. Bài học xuyên suốt được rút ra đó là: khi thời cơ đến, có đủ bản lĩnh để nhận diện; có đủ quyết tâm để hành động; có đủ sức mạnh đoàn kết để biến thời cơ thành thắng lợi. Và đó cũng là bài học có ý nghĩa sâu sắc đối với Hà Tĩnh trong công cuộc xây dựng, phát triển hôm nay.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định rõ phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm từ 10% trở lên; đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tạo chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh.

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mở ra những không gian và dư địa phát triển mới cho Hà Tĩnh.

Đặc biệt, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới đây đã mở ra những không gian và dư địa phát triển mới, phù hợp với yêu cầu của đất nước và của tỉnh trong kỷ nguyên vươn mình. Quy hoạch đặt Hà Tĩnh trong mối liên kết rộng lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước, phát huy tối đa lợi thế về công nghiệp, năng lượng, kinh tế biển, cảng biển, logistics, đô thị, nông nghiệp và dịch vụ, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Không gian mới đã mở. Nhưng không gian phát triển chỉ thực sự trở thành động lực khi được lấp đầy bằng những dự án hiệu quả, những con người năng lực, tâm huyết, một bộ máy hành động quyết liệt và một môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng. Yêu cầu đặt ra do vậy là không chỉ có quy hoạch tốt, mà quan trọng hơn là tổ chức thực hiện thật tốt. Không chỉ xác định đúng hướng đi, mà phải đi nhanh hơn, chắc hơn và hiệu quả hơn.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, Hà Tĩnh hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Muốn vậy, phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên, người dân. Một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả phải được đo bằng kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Một chủ trương đúng chỉ có ý nghĩa khi được cụ thể hóa thành những công trình, dự án, chính sách hiệu quả. Động lực phát triển không chỉ đến từ những đại dự án mà còn là sự vươn lên của mỗi doanh nghiệp, sự đổi mới của mỗi làng quê, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp của mỗi người trẻ, sự trân trọng trong từng sáng kiến, ý tưởng...

Hình ảnh Bác Hồ cùng những nội dung tuyên truyền về Đảng, đất nước và Quốc khánh 2/9 được trang trọng giới thiệu trên các tuyến phố, góp phần bồi đắp niềm tự hào, nhắc nhớ truyền thống của dân tộc. Ảnh Đình Nhất

Quốc khánh 2/9 năm nay càng có ý nghĩa khi Hà Tĩnh đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và 35 năm tái lập tỉnh. Một chặng đường lịch sử dài ghi dấu bao mất mát, hi sinh, gian khó và những thành tựu rất đỗi tự hào. Giữa dòng chảy thời gian thao thiết, lòng yêu quê hương, ý chí tự lực, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của con người Hà Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn xuyên suốt. Đó cũng chính là cội nguồn, là sức mạnh nội sinh để Hà Tĩnh vượt qua thách thức, vượt lên giới hạn, xây dựng quê hương giàu mạnh, cùng với cả nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm từ 10% trở lên.

Từ hào khí mùa thu năm 1945, Hà Tĩnh đang bước vào mùa thu mới với một tâm thế mới: tự tin hơn, chủ động hơn, quyết liệt hơn và khát vọng hơn. Đó chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối lịch sử, tri ân quá khứ và viết tiếp tương lai.