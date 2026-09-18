Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An quê Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình (quê xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cập nhật kịch bản tăng trưởng, xác định rõ dư địa để tập trung nguồn lực, đồng thời sớm ổn định các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp...
Sáng 17/9, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán, đi đôi với kiểm soát chất lượng các công trình trên địa bàn.
Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư để chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó thiên tai, đặt an toàn tính mạng con người lên hàng đầu.
Buổi sinh hoạt chuyên đề điểm tại Chi bộ thôn Thạch Điền (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả công tác quản lý đảng viên sau sắp xếp.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp Hội sớm đưa tinh thần của Đại hội vào thực tiễn, trước hết là khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.
Sáng 16/9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đi kiểm tra và làm việc về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh rà soát kỹ các nội dung liên quan đến phân cấp thẩm quyền quyết định chế độ chi ngân sách cho HĐND cấp xã; bảo đảm đúng quy định, phù hợp và khả năng cân đối nguồn lực.
Với tinh thần “Còn thông tin, còn hy vọng; còn liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập thì còn trách nhiệm”, Hà Tĩnh quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh, các đơn vị liên quan của Quân khu 4 trong công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh luôn phát huy phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: quá trình giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân phải bảo đảm trình tự, thủ tục, thời hạn; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từ đó, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền.
Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng 94 học viên đã nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề "Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm - tư duy đột phá - kiến tạo phát triển - quản trị thực thi".
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, đơn vị nêu cao tinh thần chủ động, triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế.