Tập trung giải pháp đột phá, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu chủ trì.

Chiều 17/9, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 9/2026 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hồ Huy Thành, Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ban, ngành. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp.

Trong 9 tháng năm 2026, mặc dù bối cảnh thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực duy trì đà tăng khá so với cùng kỳ; các sản phẩm mới tạo động lực cho tăng trưởng. Tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm được tập trung đẩy nhanh.

Nông nghiệp phát triển ổn định, vụ xuân được mùa với năng suất lúa bình quân đạt trên 61 tạ/ha, sản lượng trên 35,7 vạn tấn, vượt kế hoạch đề ra. Các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải tiếp tục được mở rộng. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được tập trung triển khai.

Đồng chí Hồ Đức Đàn - Quyền Giám đốc Sở Tài chính báo cáo kết quả kinh tế - xã hội.

Thương mại - dịch vụ, du lịch phục hồi tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2026 đạt khoảng 41.403 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2026 ước đạt 1,42 tỷ USD, đạt 65% so với kế hoạch năm.

Thu ngân sách nhà nước đạt khá; tín dụng tăng trưởng ổn định. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 15/9/2026 đạt 18.567 tỷ đồng, đạt 98% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025.

Thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật, tăng cả về số lượng dự án và quy mô vốn; doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng khá, tạo động lực mới cho tăng trưởng trong giai đoạn tới. Từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, toàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 46 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 180.692 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 412,6 triệu USD. Đến 15/9/2026, toàn tỉnh thành lập mới 2.011 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 15.562 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở NN&MT phát biểu.

Giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn (bao gồm giải ngân vốn kéo dài) tính đến ngày 15/9/2026 là 6.075,688 tỷ đồng, bằng 68,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 51,3% kế hoạch địa phương triển khai.

Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, gắn với các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 95 phiên giao dịch việc làm; tuyển dụng, giới thiệu việc làm cho 3.467 lao động.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được tập trung. Chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh thông tin các nội dung liên quan KKT Vũng Áng.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực, phân tích những yếu tố tác động đến tăng trưởng; làm rõ các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, nhất là những điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin một số nội dung về lĩnh vực giáo dục, y tế.

Trên cơ sở đó, các đại biểu nhận diện những động lực tăng trưởng còn có thể khai thác trong những tháng cuối năm; đề xuất các giải pháp cụ thể, nhất là trong tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, giá vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu ngân sách...



Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt và chịu trách nhiệm rõ hơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, về tăng trưởng kinh tế, phải chủ động tạo các dư địa, động lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2026 và chuẩn bị tiền đề cho các năm tiếp theo. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thống kê tỉnh, các sở, ngành, địa phương cập nhật kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm 2026, xác định rõ dư địa tăng trưởng, từng nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng ngành, địa phương, từng dự án. Các sở, ngành liên quan tiếp tục theo dõi sát các doanh nghiệp, dự án công nghiệp lớn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án; tập trung cao cho Khu kinh tế Vũng Áng; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng KCN Vinhomes Vũng Áng; rà soát xử lý các vấn đề liên quan dự án mới…

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành chấn chỉnh tiến độ xây dựng cơ chế, chính sách; các sở khẩn trương hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn chưa trình UBND tỉnh theo chương trình khung của UBND tỉnh; chủ động triển khai các nhiệm vụ để thúc đẩy tiến độ dự án, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; rà soát, phấn đấu đạt cao nhất nguồn thu ngân sách; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tập trung xử lý các tồn tại, bất cập liên quan quản lý đất đai, xử lý rác thải, công tác bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung, bảo đảm hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt các quy hoạch trước ngày 31/10/2026; tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; tập trung xử lý các dự án tồn đọng, trụ sở dôi dư trên địa bàn.

Về lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sớm ổn định các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp; rà soát để có phương án phân bổ, bố trí giáo viên hợp lý, đảm bảo cơ cấu từng địa phương; cân đối về cơ sở vật chất trường học để đảm bảo điều kiện dạy học; tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ: đẩy nhanh việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ về khoa học và công nghệ, chuyển đổi số; tập trung xây dựng, làm sạch, chuẩn hóa, cập nhật, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu; chủ động rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”; triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.