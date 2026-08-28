Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.

Trong năm đầu vận hành bộ máy mới, BTV Tỉnh ủy đã điều động, luân chuyển 24 cán bộ từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh về giữ chức bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, phường; tăng cường, biệt phái 114 công chức, viên chức cấp tỉnh về các địa bàn còn thiếu nhân lực chuyên môn; đồng thời điều động cán bộ giữa các địa phương, giữa khối Đảng và chính quyền, bổ sung cho những lĩnh vực còn thiếu như đất đai, xây dựng, tài chính, y tế, giáo dục...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tháng 6/2026.

Những con số ấy phản ánh một sự dịch chuyển lớn về vị trí công tác. Cán bộ từ tỉnh về xã; cán bộ cấp huyện cũ xuống cơ sở; người chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác; có người tiếp nhận lĩnh vực mới sau nhiều năm gắn bó với công việc cũ. Những ngày đầu, không ít trụ sở sáng đèn từ sớm đến tối; có cán bộ vượt hàng chục cây số đi làm, ở lại cơ quan nhiều ngày, cuối tuần tiếp tục xuống thôn, tổ dân phố để nắm bắt tình hình, xử lý công việc.

Chính trong sự bộn bề ấy, năng lực, sở trường, khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm của từng người bộc lộ rõ hơn. Cũng từ đó, cấp ủy, tổ chức ở cơ sở nhận diện, bố trí, sử dụng, rèn luyện cán bộ theo yêu cầu của từng vị trí, địa bàn. Những cách làm được kiểm chứng qua vận hành bộ máy mới được đúc kết thành bài học về công tác cán bộ.

Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, khối lượng công việc hành chính của các địa phương, đơn vị tăng lên đáng kể.

PHÂN CÔNG KHÔNG CHỈ LÀ ĐẶT ĐÚNG NGƯỜI VÀO ĐÚNG VỊ TRÍ MÀ CÒN PHẢI LÀM TỐT CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG ĐỂ CÁN BỘ HIỂU VIỆC, HIỂU ĐỊA BÀN VÀ THẤY RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH VỚI LỢI ÍCH CHUNG. Ông Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh

Bài học trước hết là sắp xếp con người phải đi cùng công tác tư tưởng. Ông Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí chia sẻ: “Sau sắp xếp, mỗi cán bộ đều có tâm tư, hoàn cảnh riêng. Vì vậy, phân công không chỉ là đặt đúng người vào đúng vị trí mà còn phải làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ hiểu việc, hiểu địa bàn và thấy rõ trách nhiệm của mình với lợi ích chung. Đồng thời, phải quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách để cán bộ yên tâm công tác. Quan trọng hơn, sau phân công, cấp ủy vẫn phải tiếp tục theo dõi, đánh giá qua thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm cán bộ phát huy được sở trường, năng lực”.

﻿ Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, sau sắp xếp, đội ngũ cán bộ phường Sông Trí nhận thức rõ trách nhiệm của mình với lợi ích chung.

Ở xã Hồng Lộc, trước thực tế một bộ phận cán bộ chưa theo kịp cường độ công việc, địa phương vừa động viên cán bộ cốt cán dám nhận việc khó, phát huy vai trò nêu gương, vừa gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, định hướng những trường hợp có biểu hiện lựa chọn việc nhẹ để phân công lại phù hợp. Qua đó, cấp ủy cũng nhận diện rõ hơn năng lực, sở trường của từng người, xác định những mặt cần tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng.

Cùng với ổn định tư tưởng, các địa phương cũng linh hoạt trong bố trí, sử dụng cán bộ. Tại xã Kỳ Hoa, quan điểm “việc cần người” phải đi trước “người cần việc” được xác định rõ; nhân lực ưu tiên cho những mục tiêu trọng tâm; việc khó được xử lý theo nhóm để cán bộ có chuyên môn hỗ trợ người ít kinh nghiệm hơn. Xã Việt Xuyên chủ động điều động, biệt phái nội bộ cán bộ cho những vị trí đang cần người; đồng thời tăng cường các đoàn công tác hỗ trợ cơ sở. Tại phường Sông Trí, các tổ hỗ trợ chuyên trách được thành lập để tập trung xử lý những vấn đề phát sinh như GPMB, đất đai, đơn thư, kiến nghị....

Đội ngũ cán bộ ở cơ sở tận tình phục vụ Nhân dân.

Thực tế cho thấy, trong một cuộc sắp xếp lớn, hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào việc bố trí đúng người mà còn ở khả năng kết nối, phát huy thế mạnh của từng nguồn cán bộ. Cán bộ từ tỉnh về cơ sở có lợi thế chuyên môn; cán bộ cấp huyện cũ có kinh nghiệm thực tiễn ở địa bàn rộng; cán bộ tại chỗ hiểu dân, hiểu cơ sở; người trẻ mang theo sức bật và cách tiếp cận mới, trong khi những cán bộ có kinh nghiệm tạo độ chín và tính kế thừa. Như tại Thiên Cầm, theo ông Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, “cán bộ ở 15 thôn được sắp xếp, bố trí theo hướng hài hòa giữa người trẻ với những cán bộ giàu kinh nghiệm, mục tiêu là phát huy sở trường, hỗ trợ nhau và cùng trưởng thành qua công việc”.

Trong năm đầu sắp xếp bộ máy, Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, bài bản các nhiệm vụ, giải pháp. Theo đó, chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; rà soát, bố trí nhân sự theo vị trí việc làm; điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu, từ tỉnh về cơ sở; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng; phân cấp, ủy quyền trong công tác tổ chức, cán bộ để địa phương phát huy tính chủ động. Nhờ đó, bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp ở Hà Tĩnh cơ bản vận hành thông suốt; nhiều vị trí từng bước được kiện toàn, đội ngũ dần thích ứng với địa bàn, nhiệm vụ và phương thức làm việc mới.

Dù mới tiếp cận địa bàn, lĩnh vực nhưng nhiều lãnh đạo rất trách nhiệm, trăn trở mở hướng phát triển kinh tế cho địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cũng bộc lộ những hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Chất lượng đội ngũ ở một số nơi chưa đồng đều; còn thừa - thiếu cục bộ, thiếu cán bộ chuyên môn sâu; một bộ phận cán bộ hạn chế về năng lực, kỹ năng xử lý công việc, tư duy đổi mới, kỹ năng số và khả năng giải quyết vấn đề mới ở cơ sở. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng có mặt chưa thật sát chức danh, vị trí việc làm; năng lực tổ chức thực hiện, xử lý vấn đề của một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu có lúc còn bị động, lúng túng. Nhận diện đầy đủ và khắc phục những hạn chế đó chính là bước chuyển từ ổn định bộ máy sang nâng cao chất lượng đội ngũ.

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xác định xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới là “nhiệm vụ then chốt của then chốt”. Thông điệp ấy không chỉ đặt ra yêu cầu về nhân sự sau cuộc sắp xếp lớn, mà khẳng định vai trò của công tác cán bộ đối với chất lượng vận hành của bộ máy mới.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tại điểm cầu Tỉnh ủy tham dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

TỈNH SẼ TIẾP TỤC RÀ SOÁT, CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ; BỐ TRÍ, SỬ DỤNG CÁN BỘ PHÙ HỢP VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM, NĂNG LỰC, SỞ TRƯỜNG, KINH NGHIỆM VÀ YÊU CẦU THỰC TIỄN. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Quán triệt tinh thần đó, sau năm đầu vận hành, Hà Tĩnh xác định yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục hoàn thiện tổ chức mà phải nâng cao năng lực quản trị, năng lực tổ chức thực hiện và hiệu quả phục vụ Nhân dân. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: “Cùng với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm các điều kiện cần thiết, công tác cán bộ tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định, trong đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở là khâu đột phá.

Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, cơ cấu lại đội ngũ; bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, năng lực, sở trường, kinh nghiệm và yêu cầu thực tiễn. Trong đó, ưu tiên bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn sâu tại các vị trí trực tiếp giải quyết công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, thu hút và trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại. Cùng với chuyên môn, nghiệp vụ, phải hết sức coi trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong gần dân, sát dân, trọng dân; lấy thực tiễn cơ sở làm môi trường thử thách, rèn luyện và trưởng thành của cán bộ.

Chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi cán bộ, công chức trong giai đoạn mới.

Công tác đánh giá cán bộ phải tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, khách quan, lấy sản phẩm, kết quả đầu ra, tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu; gắn trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, kịp thời điều chuyển, thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu; đồng thời chủ động phát hiện, trọng dụng, khuyến khích và bảo vệ cán bộ có năng lực, tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch triển khai các kết luận của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về việc tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ; đổi mới, hoàn thiện công tác đánh giá; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng người có năng lực nổi trội.

Một trong những hướng đổi mới mà Hà Tĩnh đang triển khai là xây dựng hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI) với trọng tâm là lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”; nghiên cứu thực hiện đánh giá hằng tháng gắn với KPI.

Hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI) sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Theo bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Tỉnh ủy), việc đánh giá tập thể và cá nhân sẽ từng bước gắn chặt hơn với mục tiêu, nhiệm vụ, chức trách và sản phẩm công việc cụ thể. Cách làm này hướng tới khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, nể nang, hình thức; đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Thực tế cho thấy, khi chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu quản trị ở cấp cơ sở ngày càng cao, việc nâng chất lượng đội ngũ trực tiếp vận hành bộ máy cần được nhìn ở tầm chiến lược. Ngày 16/4/2026, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở giai đoạn 2026-2030, xác định đây là khâu đột phá trong nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Nghị quyết đề ra các giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng gắn với vị trí việc làm; có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong gần dân, sát dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có tư duy đổi mới, năng lực thực thi công vụ, năng lực quản trị tiên tiến, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức quản trị địa phương.

Sự gần gũi, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở góp phần xây dựng uy tín, tạo dựng niềm tin đối với Nhân dân.

Nghị quyết đề ra các giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng gắn với vị trí việc làm; có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong gần dân, sát dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có tư duy đổi mới, năng lực thực thi công vụ, năng lực quản trị tiên tiến, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức quản trị địa phương.

CẦN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CĂN BẢN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CƠ SỞ, NHẤT LÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT XÃ, PHƯỜNG THEO HƯỚNG LẤY CHUẨN NĂNG LỰC LÀM CƠ SỞ THIẾT KẾ MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TS. Nguyễn Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú

TS. Nguyễn Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú cho rằng: “Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang đặt ra những yêu cầu mới đối với năng lực lãnh đạo, quản lý và quản trị phát triển của đội ngũ cán bộ. Do đó, cần tiếp tục đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường theo hướng lấy chuẩn năng lực làm cơ sở thiết kế mục tiêu, nội dung và phương pháp giảng dạy; lấy thực tiễn quản trị địa phương làm môi trường học tập; lấy hiệu quả thực thi nhiệm vụ của học viên sau đào tạo, bồi dưỡng làm tiêu chí đánh giá chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cần chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, từ đánh giá mức độ ghi nhớ sang đánh giá khả năng vận dụng, hướng tới mục tiêu tạo ra sự chuyển hóa sâu sắc trong năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ cơ sở, từ “biết” sang “làm được”, từ “làm đúng quy trình” sang “tạo ra kết quả phát triển”.

﻿ Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới cũng đòi hỏi thực hiện đồng bộ các chế độ, chính sách và điều kiện làm việc. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Cùng với yêu cầu cao đối với cán bộ, tổ chức cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình: thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách; quan tâm cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc, hạ tầng số; mạnh dạn phân cấp, giao quyền gắn với kiểm tra, giám sát để cán bộ có đủ thẩm quyền và nguồn lực thực thi nhiệm vụ. Cán bộ được lựa chọn đúng, được giao việc tương xứng, được rèn luyện qua thực tiễn và được đánh giá bằng kết quả - đó là yêu cầu nhất quán của tỉnh trong xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2026-2030”.

Khi chất lượng cán bộ được chuyển hóa thành chất lượng công vụ, bộ máy sau sắp xếp sẽ thực sự tạo ra năng lực mới, kiến tạo phát triển và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

BÀI, ẢNH: MAI THỦY - KIỀU MINH - TIẾN DŨNG

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.