Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Sáng 17/9, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Hà - Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh; Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo, tại Hà Tĩnh, tổng kế hoạch vốn năm 2026 đã được phân bổ và giao chi tiết đến ngày 15/9/2026 (bao gồm vốn kéo dài) là 11.846,637 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn bộ, ngành đầu tư trên địa bàn là 462,918 tỷ đồng; nguồn vốn địa phương quản lý là 11.383,719 tỷ đồng.

Đến ngày 15/9, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn (bao gồm vốn kéo dài) đạt 6.075,688 tỷ đồng, bằng 68,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 51,3% kế hoạch địa phương triển khai. Trong đó, vốn do các bộ, ngành đầu tư trên địa bàn giải ngân đạt 223,98 tỷ đồng, bằng 51,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn do địa phương quản lý giải ngân đạt 5.851,708 tỷ đồng, bằng 69,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 51,4% kế hoạch địa phương triển khai.

Ông Nguyễn Danh Phong - Quyền Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh báo cáo tiến độ triển khai các dự án.

Toàn tỉnh có 30 chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân trên mức bình quân chung của tỉnh (trên 42%); 19 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 40%. Tính theo dự án, có 418 dự án đạt tỷ lệ giải ngân trên 40%; 276 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 40%.

Ông Vũ Duy Minh - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XII phát biểu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 vẫn chịu tác động của một số khó khăn, vướng mắc. Giá nguyên vật liệu biến động làm tăng chi phí, gây áp lực lên tổng mức đầu tư và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số dự án; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số dự án còn chậm; thời gian thực hiện thủ tục đối với dự án khởi công mới còn dài…

Ông Hồ Đức Đàn - Quyền Giám đốc Sở Tài chính báo cáo các nội dung liên quan.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư đã báo cáo cụ thể tiến độ giải ngân từng dự án; phân tích nguyên nhân các dự án có quy mô vốn lớn nhưng tiến độ giải ngân chậm, nhất là những công trình còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công.

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Ý kiến các đại biểu cũng đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn theo từng dự án, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong xử lý vướng mắc, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong 3 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị một số giải pháp cần tập trung để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tiếp tục xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Trên cơ sở rà soát cụ thể từng dự án, từng nguồn vốn, phải làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đối với các dự án có khả năng giải ngân tốt, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phát huy tối đa khối lượng và khả năng giải ngân trong những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan thường xuyên cập nhật tình hình, kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Trên cơ sở tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân và khả năng bố trí vốn, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, rà soát các nguồn vốn đang vướng mắc về thủ tục, cơ chế, chính sách; chủ động đề xuất phương án xử lý, điều chuyển vốn giữa các dự án bảo đảm nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đúng quy định. Đối với các chủ đầu tư, cần khẩn trương hoàn thiện kế hoạch giải ngân chi tiết, bám sát kế hoạch tổng thể của tỉnh; thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, xác định rõ khả năng giải ngân của từng dự án, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.



Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận.

Phân tích những khó khăn, vướng mắc cần tập trung khắc phục, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục tiêu từ nay đến cuối năm, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt mức cao nhất kế hoạch vốn tỉnh đã phân bổ chi tiết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch điều hành quý IV chi tiết đến từng dự án; rà soát toàn bộ danh mục, xác định rõ số vốn còn lại, khối lượng có khả năng hoàn thành và tiến độ thực hiện; chủ động kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền Trung ương; đẩy nhanh phân bổ và giải ngân nguồn vốn các dự án khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, thanh toán, đi đôi với kiểm soát chất lượng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng đó, chuẩn bị điều kiện thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2027 và giai đoạn 2026-2030; rà soát danh mục, hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực; tập trung vốn cho công trình thực sự cần thiết, khắc phục đầu tư dàn trải.

Đối với 4 ban quản lý dự án cấp tỉnh – nơi tập trung phần lớn số vốn chưa giải ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị rà soát, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân, xây dựng tiến độ và cam kết cụ thể đối với phần vốn thuộc trách nhiệm điều hành của ban; tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân được giao.