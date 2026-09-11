Dâng hương tưởng niệm nhân 96 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và xã Can Lộc bày tỏ lòng thành kính, tri ân những người đã ngã xuống trong cao trào cách mạng 1930 – 1931.
Sáng 11/9, nhân kỷ niệm 96 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2026), các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm và Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh ở xã Can Lộc.
Cách đây 96 năm, cao trào cách mạng 1930 - 1931 ở Hà Tĩnh mở đầu bằng cuộc biểu tình của Nhân dân Can Lộc vào ngày 1/8/1930. Đặc biệt, tại ngã ba Nghèn lịch sử, ngày 12/9/1930, hàng nghìn quần chúng Can Lộc và các vùng lân cận đã kéo về để đấu tranh chống chế độ thực dân, phong kiến, đòi các quyền dân sinh, dân chủ và mít tinh kỷ niệm Quảng Châu Công xã.
Trong những ngày sục sôi khí thế cách mạng ấy, nhiều chiến sĩ cộng sản và những người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã anh dũng hy sinh trước sự đàn áp khốc liệt của kẻ thù. Máu xương của các thế hệ đi trước đã góp phần làm nên truyền thống cách mạng kiên cường của quê hương, hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh của Nhân dân Hà Tĩnh.
Cuộc nổi dậy của Nhân dân Can Lộc cùng phong trào đấu tranh ở nhiều địa phương đã góp phần làm nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh - đỉnh cao của phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1931.
Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm và Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao, sự hy sinh của các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng, vì độc lập, tự do của dân tộc.
Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những giá trị lịch sử, tinh thần của 96 năm Xô viết Nghệ Tĩnh, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh nói chung, xã Can Lộc nói riêng nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục vững bước theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phải thể hiện qua những sản phẩm, nền tảng, dữ liệu, công nghệ và giá trị cụ thể, lấy mức độ hài lòng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh làm thước đo.
Sáng 11/9, nhân kỷ niệm 96 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2026), đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm và Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh ở xã Can Lộc.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến thực chất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Pháp, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như khoa học-công nghệ, năng lượng, hàng không vũ trụ.
BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã họp cho ý kiến một số nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc, Nhà máy điện gió Kỳ Ninh - Hà Tĩnh; kịch bản tăng trưởng kinh tế quý III và quý IV/2026; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh và Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy...
Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Sáng 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 40 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các dự thảo, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.
Rạng sáng 10/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.
Ngày 9/9, tại Điện Kremlin, sau lễ đón trọng thị với nghi thức cấp nhà nước, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đảng ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.