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Chính trị

Dâng hương tưởng niệm nhân 96 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh

Thuý Ngọc
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(Baohatinh.vn) - Đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và xã Can Lộc bày tỏ lòng thành kính, tri ân những người đã ngã xuống trong cao trào cách mạng 1930 – 1931.

Sáng 11/9, nhân kỷ niệm 96 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2026), các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm và Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh ở xã Can Lộc.

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Lãnh đạo tỉnh và xã Can Lộc tưởng nhớ các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh

Cách đây 96 năm, cao trào cách mạng 1930 - 1931 ở Hà Tĩnh mở đầu bằng cuộc biểu tình của Nhân dân Can Lộc vào ngày 1/8/1930. Đặc biệt, tại ngã ba Nghèn lịch sử, ngày 12/9/1930, hàng nghìn quần chúng Can Lộc và các vùng lân cận đã kéo về để đấu tranh chống chế độ thực dân, phong kiến, đòi các quyền dân sinh, dân chủ và mít tinh kỷ niệm Quảng Châu Công xã.

Trong những ngày sục sôi khí thế cách mạng ấy, nhiều chiến sĩ cộng sản và những người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã anh dũng hy sinh trước sự đàn áp khốc liệt của kẻ thù. Máu xương của các thế hệ đi trước đã góp phần làm nên truyền thống cách mạng kiên cường của quê hương, hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh của Nhân dân Hà Tĩnh.

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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dâng hoa tại Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh dâng hương tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh.

Cuộc nổi dậy của Nhân dân Can Lộc cùng phong trào đấu tranh ở nhiều địa phương đã góp phần làm nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh - đỉnh cao của phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1931.

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm và Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao, sự hy sinh của các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng, vì độc lập, tự do của dân tộc.

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Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ dâng hương tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh.

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những giá trị lịch sử, tinh thần của 96 năm Xô viết Nghệ Tĩnh, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh nói chung, xã Can Lộc nói riêng nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục vững bước theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

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