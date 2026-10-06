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Chính trị

[Infographic] Một số nội dung trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

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Một số nội dung trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ngày 5/10/2026.

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