[Infographic] Một số nội dung trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp 03/10/2026 16:36 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp; đồng thời khẩn trương xây dựng phương án tổ chức bộ máy, biên chế giai đoạn 2027–2031, bảo đảm sát thực tế, đồng bộ với yêu cầu tổ chức nền hành chính từ Trung ương đến cấp xã.

Xã Cẩm Trung ra mắt điểm hỗ trợ dịch vụ công số tại thôn Đông Trung 02/10/2026 18:01 Mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công số tại thôn Đông Trung” được xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) triển khai thí điểm nhằm đưa các tiện ích số, dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân.

Bộ Công an thanh tra 45 ngày về quản lý vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh 02/10/2026 17:56 Chiều 2/10, Thanh tra Bộ Công an tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh chung tay xây dựng vùng biên không có ma túy và buôn bán người 02/10/2026 17:51 Quán triệt tinh thần chỉ đạo chung, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang phối hợp với các cấp, ngành triển khai nhiều giải pháp xây dựng khu vực biên giới không ma túy, đồng thời phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người.

Cử tri phản ánh bất cập trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến 02/10/2026 17:18 Cử tri Hà Tĩnh phản ánh, các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành trong quá trình vận hành chưa thực sự ổn định; có thời điểm xảy ra lỗi hệ thống, chậm phản hồi...

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh 02/10/2026 17:09 Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Cuộc thanh tra là dịp để tỉnh nhìn nhận, rà soát lại toàn bộ việc chấp hành quy định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 02/10/2026 14:30 Các đơn vị, địa phương đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm mục đích, yêu cầu và an toàn.

Thủ tướng phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng - Hà Tĩnh 02/10/2026 11:51 Theo quyết định vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, quy mô KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của Đoàn, Đội trong năm học mới 02/10/2026 11:49 Năm học mới, công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, qua đó phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ.

Trường Chính trị Trần Phú khai giảng lớp bồi dưỡng giảng viên năm 2026 02/10/2026 11:03 Lớp bồi dưỡng giảng viên năm 2026 góp phần tăng cường kết nối chuyên môn giữa Trường Chính trị Trần Phú với đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận và giảng viên lý luận chính trị trên địa bàn Hà Tĩnh.

Cử tri đề xuất tăng lương, phụ cấp cho cán bộ xã, thôn tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ 02/10/2026 10:35 Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu hoàn thiện chế độ tiền lương, phụ cấp phù hợp đối với cán bộ, công chức cấp xã và đội ngũ cán bộ thôn sau sáp nhập tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Hà Tĩnh dự kiến vào giữa tháng 10 02/10/2026 10:16 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ chủ trì đối thoại tại điểm cầu cấp tỉnh, kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại UBND các xã, phường. Hội nghị dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ 10 - 20/10/2026.

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến 02/10/2026 08:30 Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác tư tưởng phải sát thực tiễn, gần Nhân dân 02/10/2026 05:00 Chiều 1/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền 01/10/2026 19:57 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao công tác xây dựng dự thảo Đề án phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch 01/10/2026 19:18 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri kiến nghị chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội các xã miền núi 01/10/2026 16:23 Tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ vùng núi, phát triển kinh tế lâm nghiệp và tổ chức bộ máy ở cơ sở.

Tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trọng điểm 01/10/2026 15:51 Sáng 1/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Can Lộc ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền hiện đại 01/10/2026 14:47 Từ ứng dụng AI, mã QR tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đến bản đồ số, tour thực tế ảo 360 độ chùa Hương Tích…, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang từng bước đưa công nghệ vào quản lý, điều hành, quảng bá hình ảnh địa phương, phục vụ người dân.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên 01/10/2026 14:05 Thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đẩy mạnh hoạt động và huy động nguồn lực về các địa bàn biên giới.

Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh kết nối, sẻ chia cùng hội viên khó khăn 01/10/2026 11:29 Những năm qua, hội người cao tuổi các cấp trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ hội viên khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên 01/10/2026 09:18 Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên 30/09/2026 20:00 Ngày 30/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 13. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh động viên các đơn vị tham gia diễn tập 30/09/2026 18:53 Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thay mặt Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ nỗ lực luyện tập thực binh, bảo đảm tiến độ và an toàn diễn tập.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ 30/09/2026 17:34 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá kết quả hoạt động trong 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 30/09/2026 16:58 Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng 30/9, các đại biểu nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2026 và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Phường Hà Huy Tập ra mắt nền tảng tiện ích số hỗ trợ cộng đồng 30/09/2026 16:55 “Nền tảng tiện ích số phường Hà Huy Tập” tập hợp thông tin về địa điểm, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn, giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện tra cứu dễ dàng.

Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm tội phạm lừa đảo qua mạng 30/09/2026 16:51 Tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đầu tư công, y tế, giáo dục và đời sống dân sinh.

Phó Thủ tướng: Cán bộ, công chức cấp xã sẽ được tăng phụ cấp lên 55% 30/09/2026 14:06 Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã và Chính phủ đang hoàn thiện theo hướng điều chỉnh tăng từ 25% lên 55% mức lương hiện hưởng.