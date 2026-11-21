Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027 - Ảnh: TTXVN

Với các kết quả phong phú và thiết thực, chuyến công tác để lại ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế, tô đậm hình ảnh Việt Nam năng động, tích cực hội nhập và quyết tâm góp sức cùng các nền kinh tế thành viên của APEC xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Chuyến công tác góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thông điệp về việc nâng cao năng lực thích ứng, tự cường của APEC và khai mở không gian phát triển, kiến tạo động lực tăng trưởng mới đã được truyền tải trọn vẹn qua các bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại các hội nghị của Diễn đàn. Những chuyển đổi mang tính thời đại sâu sắc ở khu vực đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường hợp tác, gắn kết giữa các nền kinh tế, chung sức ứng phó các thách thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC 2026. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, APEC cần là kênh đối thoại chiến lược, cởi mở và xây dựng, là nhịp cầu để các bên hóa giải bất đồng, giảm căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thực chất. Đồng thời, APEC cần trở thành vườn ươm ý tưởng, môi trường thử nghiệm tối ưu cho các mô hình tăng trưởng lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực.

Mô hình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới có sự đồng điệu sâu sắc với các ưu tiên của APEC, trong đó có khơi dậy động lực từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất; chia sẻ tri thức, công nghệ và cơ hội phát triển, cũng như tham gia đề xuất những giải pháp thiết thực để APEC thật sự trở thành không gian hợp tác, đổi mới, cùng thịnh vượng. Hình ảnh Việt Nam luôn mở rộng cửa chào đón các doanh nghiệp, các nhà đầu tư quốc tế và nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, có thể dự báo, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn đã được lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng.

Cùng với đó, các hoạt động gặp gỡ song phương giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các nước góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, nhất là về kinh tế-thương mại, giữa Việt Nam và các nước.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của chuyến công tác là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức tiếp nhận vai trò Chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh dấu thời khắc quan trọng chính thức khởi động Năm APEC Việt Nam 2027.

Với chủ đề Năm APEC 2027 “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”, Việt Nam đón nhận trọng trách Chủ nhà APEC 2027 với niềm vinh dự lớn lao và ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tương lai chung của khu vực. Việt Nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên để Năm APEC 2027 vừa kế thừa, phát huy những giá trị và thành quả của Diễn đàn, vừa mở ra những hướng đi mới giúp các nền kinh tế duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường, cũng như khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi chủ thể trong nền kinh tế.

Trong những năm qua, từ vị thế của một nền kinh tế đi sau trên hành trình hội nhập, Việt Nam luôn nỗ lực vươn lên, trở thành một đối tác năng động, tích cực, có trách nhiệm và hợp tác chặt chẽ cùng các thành viên APEC kiến tạo các khuôn khổ hợp tác. Đặc biệt, với hai lần đăng cai APEC vào năm 2006 và năm 2017, cùng lần đăng cai sắp tới vào năm 2027, Việt Nam ghi đậm dấu ấn trên hành trình đồng hành cùng APEC thúc đẩy liên kết kinh tế và phát triển.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng sống động cho sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò Chủ nhà APEC 2026 của Trung Quốc, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Nhấn mạnh những thành tựu phát triển vượt bậc của Trung Quốc nói chung và Thâm Quyến nói riêng trong những thập niên qua là minh chứng rõ nét cho tính đúng đắn của tầm nhìn cải cách, mở cửa và nỗ lực không ngừng trong đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc về những thành công của Năm APEC 2026, tiếp thêm động lực cho tiến trình liên kết kinh tế và phát triển của châu Á-Thái Bình Dương.

Quyết tâm đưa hợp tác khoa học, công nghệ, đào tạo nhân lực trở thành những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong kỷ nguyên mới cũng được nhấn mạnh tại các cuộc làm việc, tiếp xúc giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các lãnh đạo, đại diện doanh nghiệp Trung Quốc. Giá trị của hợp tác cần được thể hiện ở năng suất của doanh nghiệp, năng lực sáng tạo của con người và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc đang gánh vác trách nhiệm viết tiếp những trang sử vẻ vang của truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, bằng tri thức, năng lực đổi mới sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho đất nước. Chia sẻ tại cuộc gặp gỡ thanh niên Việt Nam-Trung Quốc tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” tại Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong thế hệ trẻ đưa những cảm xúc thiêng liêng tại các “địa chỉ đỏ” thành động lực rèn luyện đạo đức, kỷ luật và ý chí vươn lên, để mỗi người trở thành sứ giả góp phần lan tỏa mạnh mẽ câu chuyện về tình đoàn kết đồng chí, anh em thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc.

Chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ vai trò ngoại giao nguyên thủ để huy động nguồn lực quý báu phục vụ phát triển đất nước; là bước triển khai tích cực đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hội nhập quốc tế. Với quyết tâm cao độ, sự chung tay, đồng lòng của các nền kinh tế thành viên, trong đó có Việt Nam, APEC sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh, vượt qua mọi thách thức của thời đại mới và vững bước trên hành trình gặt hái những thành công rực rỡ, bứt phá hơn nữa.