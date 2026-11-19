Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sáng 19/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện các dự án và cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy nghe tình hình xử lý các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài và sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo; các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cùng chủ đầu tư các dự án, công trình.

Toàn cảnh cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự cuộc họp.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, Sở Tài chính – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh thông tin, toàn tỉnh có 18 dự án thuộc danh mục theo dõi của Ban Chỉ đạo, trong đó, 11 dự án ngoài ngân sách và 7 dự án đầu tư công.

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo kết quả xử lý dự án tồn đọng kéo dài, tồn tại, vướng mắc và sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Thông báo Kết luận số 07 của Ban Chỉ đạo đã giao 69 nhiệm vụ, đầu việc, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cùng chủ đầu tư, đơn vị thi công đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các mốc tiến độ cụ thể. Đến nay, có 11 nhiệm vụ đã hoàn thành, 41 nhiệm vụ đang triển khai, trong thời hạn giải quyết, 16 nhiệm vụ quá hạn và 1 nội dung đề nghị đưa ra khỏi nhiệm vụ cần theo dõi.

Sở Tài chính cũng đề xuất Ban Chỉ đạo xem xét đưa các dự án đã hoàn thành ra khỏi danh mục theo dõi; đồng thời, bổ sung thêm một số dự án vào danh mục theo dõi.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Trong tổng số 305 dự án có tồn đọng, vướng mắc được theo dõi, chỉ đạo, xử lý, đến nay đã xử lý hoàn thành 287 dự án, còn 18 dự án cần tiếp tục theo dõi, xử lý. Với 18 dự án này, có 17 dự án đã xác định phương án xử lý, tháo gỡ; 1 dự án đã kiến nghị Chính phủ ban hành cơ chế để tháo gỡ.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Về sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh, theo kết quả tổng hợp, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc diện phải xử lý tính từ ngày 1/1/2026 đến nay là 595 cơ sở. Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh được triển khai thường xuyên, quyết liệt, gắn với các mốc thời gian, chế độ báo cáo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu... Đến nay, đã cho thuê, đấu giá thành công số lượng lớn cơ sở nhà, đất dôi dư; các phương án khác như điều chuyển, chuyển đổi công năng đã được hoàn thành theo kế hoạch.

Tổ công tác, tổ giúp việc của tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đã thường xuyên trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, qua đó tạo chuyển biến rõ rệt về kết quả xử lý. Đến ngày 17/11/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành xử lý 498 cơ sở nhà, đất, đạt tỷ lệ 83,7%, cao hơn tiến độ chung của khối địa phương trên toàn quốc và xếp thứ 13/34 tỉnh, thành.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Qua xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư đã góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và thu từ cho thuê nhà, đất. 97 cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại, với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đã lập phương án xử lý.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết liệt của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, cũng như việc xử lý dự án tồn đọng kéo dài, tồn tại, vướng mắc và sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.



Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án trọng điểm trong giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, góp phần duy trì đà tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư phải hết sức quyết liệt, tập trung, linh hoạt trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ cần tập trung rà soát, theo dõi sát tiến độ triển khai các dự án; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. Với các nhiệm vụ đã được giao nhưng không hoàn thành đúng thời hạn, cần đánh giá, làm rõ trách nhiệm cụ thể, làm căn cứ đánh giá xếp loại cán bộ.

Các chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà thầu cần huy động đầy đủ nguồn lực để đẩy nhanh thi công các dự án, công trình, bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Khẳng định việc xử lý dự án tồn đọng kéo dài, tồn tại, vướng mắc và sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư là 2 nội dung được Trung ương đặc biệt quan tâm, đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu với các dự án tồn đọng, kéo dài, UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan cần rà soát đầy đủ hồ sơ, căn cứ pháp lý, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết, làm cơ sở đánh giá thực chất tình hình, kết quả thực hiện và có biện pháp tháo gỡ phù hợp.

Các cơ sở nhà, đất dôi dư phải được quản lý, khai thác và sử dụng đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.