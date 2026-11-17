Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh gặp gỡ cử tri.

Sáng 17/11, tại UBND phường Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri các phường: Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Hiếu – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ hội trường UBND phường Hà Huy Tập đến hội trường UBND phường Thành Sen và UBND phường Trần Phú.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh và lãnh đạo phường Hà Huy Tập, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2027; những nội dung chủ yếu dự kiến trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Trương Quang Long - Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh trên địa bàn.

Các cử tri tham dự hội nghị tại UBND phường Hà Huy Tập.

Cử tri dự hội nghị tại điểm cầu UBND phường Thành Sen.

Cử tri các phường đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh cần ban hành Bộ Quy trình chuẩn về xử lý sự cố kỹ thuật hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; quy định cam kết thời gian phản hồi và xử lý sự cố đối với lỗi vượt thẩm quyền cấp xã trong tối đa 2 đến 4 giờ làm việc; hỗ trợ trang bị máy quét tốc độ cao và thiết bị đọc mã QR/CCCD gắn chip phục vụ số hóa tại bộ phận một cửa trung tâm phục vụ hành chính công; rà soát, ban hành danh mục giấy tờ các cơ quan, đơn vị không được bắt buộc người dân nộp bản giấy hoặc kê khai lại khi dữ liệu đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân, kể cả khi thực hiện giao dịch, xử lý nhu cầu phát sinh không phải thủ tục hành chính.

Cử tri Nguyễn Văn Ninh - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Hà Huy Tập kiến nghị liên quan tới quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

Có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp, mở rộng hoặc xây dựng mới nhà văn hóa các tổ dân phố sau sáp nhập; quan tâm bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các tổ dân phố mua sắm máy tính, máy in và các trang thiết bị công nghệ thông tin, bảo đảm điều kiện làm việc; nghiên cứu điều chỉnh tăng mức phụ cấp hằng tháng đối với các chức danh bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận...

Cử tri Nguyễn Văn Hùng - phường Hà Huy Tập kiến nghị các nội dung về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách.

Các sở chuyên ngành xây dựng quy trình xử lý sai lệch dữ liệu theo cơ chế một đầu mối tiếp nhận, các cơ quan tự trao đổi, xác minh, không yêu cầu người dân đi lại nhiều nơi; cần ban hành hướng dẫn thống nhất về giá trị pháp lý và cách khai thác kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử để công chức yên tâm thực hiện.

Ở lĩnh vực y tế, cử tri đề nghị quan tâm trong việc xem xét, phân bổ nguồn lực; rà soát nhu cầu thực tế, có phương án đầu tư xây mới các phòng chức năng còn thiếu; mua mới các thiết bị và máy tính phù hợp; cung ứng đủ nguồn thuốc bảo hiểm y tế.

Quan tâm ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công và các nguồn kinh phí phù hợp để nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất trường học sau sắp xếp; tập trung đầu tư phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học, công trình vệ sinh, nước sạch và các hạng mục bảo đảm an toàn trường học; có cơ chế hỗ trợ các địa phương còn khó khăn trong việc duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia.

Cử tri Trần Thị Thủy Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen kiến nghị một số nội dung tại hội nghị từ điểm cầu UBND phường Thành Sen.

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh thông tin về thời gian triển khai xây dựng Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về phía Tây; phương án, giải quyết khó khăn cho người dân trong vùng quy hoạch; cần quy hoạch xây dựng khu tái định cư trước để Nhân dân yên tâm khi kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng thuận lợi hơn.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng bảng giá đất phù hợp và sát với thực tế; tăng cường phối hợp, có hướng dẫn và trả lời kịp thời những nội dung mà địa phương có văn bản xin ý kiến tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đất đai; tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ chuyên môn để nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện.

Đồng chí Tô Thái Hòa - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tiếp thu, làm rõ các ý kiến của cử tri liên quan tới lĩnh vực quy hoạch, hạ tầng đô thị và tình hình triển khai một số dự án trên địa bàn 3 phường.

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Nội vụ tiếp thu, làm rõ các nội dung liên quan tới lĩnh vực nội vụ.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề bà con quan tâm liên quan tới quá trình triển khai các dự án; quy hoạch đô thị; chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn sau sáp nhập; đầu tư, nâng cấp nhà văn hóa và hạ tầng thiết yếu; biên chế giáo viên, cơ sở vật chất trường học; bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư khám, chữa bệnh và các vấn đề dân sinh khác.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng thông tin những điểm nổi bật về công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua và khẳng định trong kết quả chung đó có sự đóng góp của cán bộ, doanh nghiệp và Nhân dân các phường Hà Huy Tập, Thành Sen và Trần Phú.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh: Năm 2027, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cùng các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Trên cơ sở các mục tiêu đã đề ra, từng cấp, từng ngành sẽ cụ thể hóa thành những nhiệm vụ phù hợp với tình hình địa phương, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện để bà con có thể theo dõi kết quả.

Tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án và mở rộng sản xuất; tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ các dự án đã và đang triển khai, phấn đấu duy trì đà tăng trưởng kinh tế hai con số, tạo thêm việc làm và có thêm nguồn lực để đầu tư cho giao thông, trường học, y tế và các công trình phục vụ đời sống của bà con.

Cùng đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành, con người, nguồn lực để chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa.

Các đại biểu, cử tri lắng nghe phát biểu của đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Khẳng định vị trí quan trọng của 3 phường Hà Huy Tập, Thành Sen và Trần Phú trong không gian đô thị trung tâm của tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần phát huy lợi thế về thương mại, dịch vụ và văn hóa, đồng thời phối hợp giải quyết những vấn đề chung về giao thông, thoát nước và kết nối hạ tầng. Quá trình rà soát quy hoạch, cần tính đến cả nhu cầu trước mắt của người dân và yêu cầu phát triển lâu dài của đô thị.

Từ những vấn đề cử tri quan tâm, đồng chí Nguyễn Duy Lâm đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành và cấp ủy, chính quyền 3 phường nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri. Trách nhiệm này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, việc thuộc thẩm quyền cấp nào, cấp đó phải chủ động xử lý. Việc có thể giải quyết ngay thì khẩn trương thực hiện. Việc cần thời gian phải thông tin rõ cơ quan phụ trách, các bước xử lý và thời hạn trả lời. Nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Trả lời phải đi đôi với giải quyết. Đối với kiến nghị đã được nêu nhiều lần, cần làm rõ vướng mắc ở đâu, trách nhiệm của cơ quan nào và hướng xử lý tiếp theo.

Rà soát quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án và ưu tiên hạ tầng thiết yếu; bảo đảm điều kiện hoạt động của tổ dân phố sau sáp nhập; chăm lo giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa đô thị; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong đó, các phường cần rà soát những thủ tục còn chậm, chủ động hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ và thông tin kịp thời khi hệ thống dịch vụ công gặp sự cố. Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phối hợp với công an và các phường đối chiếu, cập nhật những trường hợp dữ liệu dân cư chưa thống nhất, từng bước sử dụng lại thông tin đã được xác thực để giảm giấy tờ cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm 2026, thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, vậy nên, cấp ủy, chính quyền 3 phường Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc các công trình, dự án; chuẩn bị tốt kế hoạch năm 2027. Đồng thời, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ khó khăn; bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Những việc thiết yếu phục vụ Nhân dân cần được duy trì thông suốt trong mọi điều kiện.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu trò chuyện với cử tri.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thông tin: Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, quyết định những nội dung quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên. Đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến khả năng chủ động của các phường trong thực hiện nhiệm vụ và chăm lo đời sống Nhân dân. Do đó, đề nghị 3 phường rà soát kỹ nhu cầu, xác định rõ việc nào cần ưu tiên và chủ động tham gia ý kiến vào các dự thảo có liên quan.

Khẳng định Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, nhất là những vấn đề đã được bà con phản ánh tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Duy Lâm mong bà con tiếp tục theo dõi, góp ý và phản ánh kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện để các quyết định của tỉnh sát với thực tiễn và mang lại kết quả cụ thể.