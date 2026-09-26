Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và lãnh đạo Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội người Cao tuổi Việt Nam và đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 26/9, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội người Cao tuổi Việt Nam và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Thạch Hà, Thạch Xuân, Việt Xuyên, Toàn Lưu, Đông Kinh, Lộc Hà, Hồng Lộc, Mai Phụ. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và đông đảo cử tri các địa phương.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo xã Thạch Hà chủ trì hội nghị.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc vào ngày 20/11. Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết, đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật. Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, hoạt động giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Chương trình nghị sự bao gồm nhiều dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước, môi trường kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp. Quốc hội cũng dự kiến xem xét thông qua những dự án luật, nghị quyết khác nhằm hoàn thành các nhiệm vụ lập pháp được yêu cầu trong năm 2026, phù hợp với các chủ trương, định hướng và yêu cầu mới được xác định trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các văn kiện khác của Đảng.

Đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua. Cử tri cũng tin tưởng và kỳ vọng vào những quyết sách sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Cử tri Lê Văn Thuận (xã Thạch Hà) kiến nghị một số nội dung liên quan tới tổ chức bộ máy, chính sách đối với cán bộ sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Ý kiến các cử tri cũng tập trung vào những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, tổ chức bộ máy, chính sách đối với cán bộ, người có công, quản lý đất đai và phát triển kết cấu hạ tầng.

Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và cải cách hành chính, cử tri kiến nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, rà soát, ban hành đồng bộ hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết về tổ chức, hoạt động và phân định rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương; hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế phân bổ biên chế, định biên cán bộ, công chức cấp xã phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; xem xét điều chỉnh, tăng chỉ tiêu biên chế công chức chuyên môn cho cấp xã; tiếp tục có chính sách ưu tiên đầu tư hạ tầng viễn thông, internet, thiết bị công nghệ thông tin và nền tảng số cho các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất lượng mạng viễn thông ở khu vực nông thôn, thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực miền núi và đồng bằng; tiếp tục nghiên cứu đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương, điều chỉnh tăng lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã.

Cử tri Nguyễn Văn Quang (xã Lộc Hà ) kiến nghị một số nội dung về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, cử tri đề nghị quan tâm nguồn lực cho các công trình thiết yếu, có cơ chế hỗ trợ kinh phí duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn; có giải pháp kịp thời bình ổn giá vật tư nông nghiệp; tăng cường liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; điều chỉnh, bổ sung cơ chế hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do thiên tai, dịch bệnh theo hướng nhanh chóng, kịp thời hơn.

Đồng chí Đặng Văn Thành - Giám đốc Sở Xây dựng kiến nghị một số nội dung liên quan tới lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Về lĩnh vực hạ tầng giao thông, thủy lợi và phòng, chống thiên tai, cử tri đề nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh đầu tư các tuyến giao thông kết nối xã với các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, quốc lộ và các địa bàn lân cận, ưu tiên các công trình có tính kết nối vùng thay vì đầu tư nhỏ lẻ; hỗ trợ nguồn vốn cho địa phương duy tu, nâng cấp, sửa chữa các tuyến giao thông huyết mạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu đi lại của người dân, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối trên địa bàn...

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp các ý kiến của cử tri tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trân trọng cảm ơn cử tri và Nhân dân Hà Tĩnh đã luôn quan tâm, tin tưởng, đồng hành và đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm đối với hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời trao đổi, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm liên quan tới vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sản xuất nông nghiệp; thu ngân sách, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và giải quyết những vấn đề tồn đọng trên địa bàn; giải quyết chế độ tiền lương cho cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố...

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Thông tin khái quát về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết: Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, phạm vi bao quát hầu hết các lĩnh vực quản trị quốc gia. Kỳ họp tập trung cụ thể hóa các định hướng, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, xử lý những vấn đề thực tiễn cấp bách; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công và các cân đối lớn năm 2027; đồng thời đánh giá, giám sát các chương trình quốc gia và dự án hạ tầng lớn.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng thông tin đến cử tri những nét chính về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong 9 tháng năm 2026. Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ vui mừng trước sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 của Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Hà Tĩnh đang có nhiều cơ hội để mở rộng không gian, tạo lập những động lực tăng trưởng mới, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với quá trình điều chỉnh, mở rộng quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng và triển khai hàng loạt các dự án về công nghiệp, năng lượng, giao thông quy mô lớn, đang mở ra dư địa phát triển đáng kể. Hà Tĩnh cần chuyển mạnh từ tư duy phát triển dựa vào một số dự án, doanh nghiệp lớn sang phát triển đa động lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng cho biết sắp tới sẽ ký ban hành quyết định mở rộng và phát triển Khu kinh tế Vũng Áng.

Các đại biểu và cử tri lắng nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Hà Tĩnh nói chung và các địa phương nói riêng cần tiếp tục chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, bám sát tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, trong đó tăng trưởng kinh tế đạt từ hai con số trở lên. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế để tạo động lực tăng trưởng mới. Kịp thời triển khai Quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh, đẩy nhanh các quy hoạch quan trọng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, dự án hạ tầng khu kinh tế, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu, tạo sức lan tỏa cho toàn tỉnh.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Đẩy mạnh thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; tập trung xử lý các điểm nghẽn về đất đai, bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; phát triển các sản phẩm chủ lực, nâng cao giá trị sản xuất; hỗ trợ kết nối thông tin, quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm và sản phẩm nông nghiệp đến các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đơn vị phân phối. Quan tâm đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân.

Tiếp tục cải cách hành chính, tập trung khắc phục, tìm các giải pháp tháo gỡ những bất cập, điểm nghẽn, những khó khăn thuộc thẩm quyền địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần luôn đồng hành, lắng nghe, cắt giảm thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn nhằm tạo động lực phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Cử tri lắng nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tăng cường đối thoại, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị ngay từ cơ sở.

Đối với những vấn đề thuộc Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ theo dõi, giám sát chặt chẽ việc trả lời, giải quyết các kiến nghị để thông tin đến cử tri.