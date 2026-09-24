Trao Huân chương Lao động cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh qua các thời kỳ. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng công bố các quyết định.

Tại buổi lễ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng công bố các quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh qua các thời kỳ.

Theo đó, có 6 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 3 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và 2 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao Huân chương Lao động cho các đồng chí nguyên lãnh đạo, ghi nhận những thành tích, đóng góp trong quá trình công tác.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 6 đồng chí.

Lãnh đạo HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 đồng chí.

Lãnh đạo HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 đồng chí.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng chúc mừng các đồng chí được trao tặng Huân chương Lao động; khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với quá trình công tác, cống hiến của các đồng chí, đồng thời là niềm tự hào chung của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới.