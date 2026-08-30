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Chính trị

Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 gia đình có con độc nhất là liệt sĩ

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định, Huân chương Độc lập hạng Ba là sự tri ân, tôn vinh những gia đình có nhiều hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và các đại biểu tham dự buổi lễ

Sáng 30/8, tại Hội trường UBND xã Lộc Hà, UBND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 gia đình có con độc nhất là liệt sĩ, đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, xã Lộc Hà cùng thân nhân 2 gia đình được trao tặng Huân chương.

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Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà cho biết, gia đình ông Đào Liện (SN 1862 - đã mất) và bà Phan Thị Nguyệt (SN 1863 - đã mất), quê làng Xuân Khánh, xã Thạch Bằng, nay thuộc thôn Xuân Yên, xã Lộc Hà, chỉ có một người con duy nhất là ông Đào Luyện (SN 1888).

Trong cao trào cách mạng 1930 – 1931, ông Đào Luyện tích cực tham gia Đội Tự vệ đỏ, đi đầu trong các cuộc đấu tranh chống thực dân, phong kiến và phá kho thóc chia cho dân nghèo. Bị thực dân Pháp bắt, tra tấn, ông vẫn kiên trung, nhất quyết không khai báo, không phản bội đồng chí, đồng đội và anh dũng hy sinh tại nhà tù Cầu Đông – Hà Tĩnh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Sau khi chồng hy sinh năm 1931, bà Lê Thị Nuôi (SN 1894 - đã mất) một mình nuôi người con duy nhất là ông Đào Thước (hy sinh năm 1954) khôn lớn. Tiếp nối truyền thống cách mạng của cha, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra, ông Đào Thước tình nguyện lên đường ra mặt trận khi tuổi đời còn trẻ, chưa lập gia đình. Ông đã hy sinh trong Chiến dịch Thượng Lào năm 1954. Đến nay, hài cốt của ông vẫn chưa được tìm thấy.

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Đại diện thân nhân hai gia đình tham dự buổi lễ.

Hai thế hệ trong một gia đình, người cha hy sinh trong cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, người con tiếp bước cha, hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp không chỉ là sự mất mát của những người con độc nhất, mà còn là sự hy sinh trọn vẹn của cả một gia đình, một dòng họ vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ghi nhận những cống hiến, hy sinh đặc biệt ấy, Nhà nước đã truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho hai người mẹ – bà Phan Thị Nguyệt và bà Lê Thị Nuôi.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ công bố quyết định của Đảng, Nhà nước về việc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 gia đình có con độc nhất là liệt sĩ.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho thân nhân các gia đình.
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Các đại biểu tỉnh và địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng thân nhân các gia đình được trao tặng Huân chương.
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Ông Đào Ngọc Trác (đại diện dòng họ các gia đình) phát biểu, bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ trong gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định, Huân chương Độc lập hạng Ba là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho các gia đình, ghi nhận những hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là sự tri ân, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và sống, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của cha anh.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công và thân nhân liệt sĩ là trách nhiệm chính trị, tình cảm và đạo lý lâu dài. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công; chủ động nắm bắt hoàn cảnh, kịp thời hỗ trợ các gia đình còn khó khăn; đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần biến lòng biết ơn thành những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, để những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tiếp tục được nối dài bằng những thành quả trong thời bình.

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Tags:

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