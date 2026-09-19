Đồng Lộc đưa dịch vụ công đến gần người dân

(Baohatinh.vn) - Mô hình “Ngày thứ 7 vì dân phục vụ” và “Ngày thứ 5 không giấy hẹn” được triển khai ở Đồng Lộc hướng đến hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn.
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đồng Lộc phối hợp với Đoàn Thanh niên và các lực lượng liên quan triển khai “Ngày thứ 7 vì dân phục vụ” tại các thôn Thanh Hoà, Tân Sơn, đưa hoạt động hỗ trợ thủ tục hành chính đến gần người dân hơn.
Tại các điểm phục vụ, cán bộ trực tiếp kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ, chứng thực chữ ký và giải đáp những vướng mắc của người dân. Cùng với đó, người dân được hướng dẫn tạo tài khoản, kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán, tra cứu kết quả và sử dụng các tiện ích trên VNeID.
Đối với người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, cán bộ hướng dẫn trực tiếp từng thao tác, giúp người dân từng bước làm quen và có thể tự thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.
Đáng chú ý, tổ công tác còn đến tận nhà hỗ trợ những trường hợp khó khăn trong đi lại. Theo đó, người có công, người cao tuổi, già yếu, neo đơn, ốm đau, bệnh tật, người khuyết tật và những trường hợp cần hỗ trợ sẽ được ưu tiên. Cán bộ được phân công trực tiếp tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chứng thực chữ ký tại nhà khi đủ điều kiện theo quy định.
Tổ công tác còn đến tận nhà hỗ trợ những trường hợp khó khăn trong đi lại tại thôn Thanh Hoà.
Cùng với đó, mô hình “Ngày thứ 5 không giấy hẹn” cũng được Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đồng Lộc triển khai từ ngày 13/8. Sau hơn một tháng, Trung tâm đã tiếp nhận 118 hồ sơ thuộc nhóm thủ tục thực hiện theo chuyên đề; 100% hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết ngay trong ngày, không phải chờ giấy hẹn, không có hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.
Để rút ngắn thời gian xử lý, cán bộ, công chức chủ động kiểm tra, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, đồng thời phối hợp với các phòng chuyên môn xử lý nhanh những hồ sơ đủ điều kiện. Qua đó, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.
Việc đưa dịch vụ công về tận thôn và hỗ trợ tại nhà đối với những trường hợp khó khăn giúp người dân tiếp cận thủ tục hành chính thuận tiện hơn, nhất là những người còn hạn chế về điều kiện đi lại và kỹ năng sử dụng công nghệ.
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