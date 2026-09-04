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Hà Tĩnh: khởi công xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân

Hồng Nhung – Tiến Đạt – Bùi Hải
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(Baohatinh.vn) - Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân được triển khai tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) với 890 căn nhà ở xã hội và 165 căn nhà ở thương mại.

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Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm tới dự buổi lễ.

Sáng 4/9, Bộ Công an phối hợp với Tập đoàn Hoành Sơn và Công ty An Gia Phát tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

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Lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu tham dự buổi lễ.
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Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tham dự buổi lễ.

Dự án xây dựng nhà ở cho cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Trần Phú được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, với hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, bảo đảm môi trường sống an toàn, tiện nghi; góp phần giải quyết một phần nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Hà Tĩnh.

Theo quy hoạch, dự án gồm 890 căn nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và 165 căn nhà ở thương mại, với quy mô dân số dự kiến khoảng 3.150 người.

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Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu nhấn nút khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang công an nhân dân, thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Hà Tĩnh, đến nay công trình này đã đủ điều kiện để khởi công.

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Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo

Thượng tướng Đặng Hồng Đức đề nghị, thời gian tới, chủ đầu tư cần tập trung lực lượng, phương tiện để tổ chức thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật; tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường. Các ban, sở, ngành chính quyền tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để hoàn thành công trình theo đúng quy định.

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Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng một phần nhu cầu cấp thiết về nhà ở của cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên địa bàn tỉnh. Công trình thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Hà Tĩnh đối với đời sống, điều kiện sinh hoạt của lực lượng công an, qua đó góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ Nhân dân.

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#Công an #Hà Tĩnh #nhà ở #dự án #chiến sĩ #xã hội #bộ công an

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