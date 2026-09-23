Hơn 1.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được cập nhật chính sách về thuế

Sáng 23/9, Thuế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật về thuế mới và đối thoại với người nộp thuế. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 6 điểm cầu tại cơ quan thuế cấp cơ sở và UBND phường Vũng Áng, với sự tham dự của hơn 1.000 chủ doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đại diện các tổ chức kinh tế trên địa bàn.

Các đại biểu và đại diện doanh nghiệp tham dự.

Tại hội nghị, đại diện Thuế tỉnh Hà Tĩnh phổ biến, hướng dẫn một số chính sách, pháp luật về thuế mới được áp dụng trong năm 2026. Trọng tâm là các quy định tại Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ và Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ Tài chính về biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế; Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ và Thông tư số 91/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ Tài chính về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Đại diện Thuế tỉnh Hà Tĩnh phổ biến, hướng dẫn một số chính sách, pháp luật về thuế được áp dụng trong năm 2026.

Các đại biểu cũng được quán triệt một số nội dung tại Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ và Thông tư số 87/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ Tài chính về biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân; đồng thời được hướng dẫn nhận diện một số rủi ro pháp lý thường gặp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

﻿ Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu thuế cơ sở và địa phương.

Trong phần đối thoại, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tổ chức kinh tế đã trực tiếp trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách thuế mới và thủ tục hành chính thuế.

Thông qua đối thoại, người nộp thuế có thêm thông tin để chủ động thực hiện đúng các quy định pháp luật, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế và thực hiện các thủ tục hành chính về thuế.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi một số vấn đề liên quan đến chính sách, thủ tục về thuế.

Hội nghị cũng tạo diễn đàn để doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong vận hành, quản trị, qua đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Trong bối cảnh chính sách, pháp luật về thuế tiếp tục được điều chỉnh theo hướng thuận lợi, công bằng và minh bạch, việc thường xuyên cập nhật, hướng dẫn chính sách mới giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt quy định, hiểu đúng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Đại diện cơ quan thuế trực tiếp giải đáp các nội dung được người nộp thuế quan tâm.

Qua hội nghị, Thuế tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; tăng cường tiếp nhận, giải đáp vướng mắc, góp phần tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.