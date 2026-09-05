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Trình đề án cải cách chính sách tiền lương tại Hội nghị Trung ương 5

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Các bộ, ngành liên quan được giao tổng kết, đánh giá toàn diện chính sách tiền lương để xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, trình Hội nghị Trung ương 5 vào đầu năm 2027.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, đã ký Quyết định 124 của Ban Chỉ đạo, ban hành Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XIV.

Trước hết, Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị nghiên cứu xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình Hội nghị Trung ương 5.

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

Các đơn vị cũng được giao tổng hợp, hoàn thiện đề án và xây dựng dự thảo nghị quyết; triển khai thực hiện đề án sau khi trình Hội nghị Trung ương 5.

Về việc nghiên cứu xây dựng đề án trình Hội nghị Trung ương 5, Trưởng ban Chỉ đạo giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan đánh giá toàn diện, tổng thể Nghị quyết 27, Nghị quyết 28 của Trung ương, xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Trong đó, dự thảo nội dung đề án phải được hoàn thành trong tháng 8-9.

Các bộ ngành, cơ quan liên quan cũng được giao tiến hành tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội từ sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 27, Nghị quyết số 28 (năm 2018) đến nay. Từ đó, các đơn vị cần nêu rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể về đặc thù của bộ, ngành.

Cụ thể, về chính sách tiền lương, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan đánh giá mức lương tối thiểu (mức lương cơ sở), bảng lương, các chế độ phụ cấp lương, cơ chế tiền lương đối với các đối tượng thuộc ngành quản lý. Những nội dung này cần gửi về Bộ Nội vụ (Thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp.

Liên quan chính sách bảo hiểm xã hội, các đơn vị cần tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội từ khi có Nghị quyết số 28 đến nay, nêu rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất kiến nghị cụ thể về đặc thù của bộ, ngành gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp.

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Nhiệm vụ của Bộ Nội vụ là chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp bài học, kinh nghiệm quốc tế, từ đó đưa ra kiến nghị, đề xuất đối với cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.

Theo kế hoạch, từ tháng 8 đến tháng 10, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự thảo đề án. Tháng 1/2027, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu hoàn thiện dự thảo nghị quyết để tháng 2/2027 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đến tháng 3/2027 trình Ban Chấp hành Trung ương.

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Tags:

#chính sách tiền lương #bảo hiểm xã hội #Hội nghị Trung ương #Phạm Thị Thanh Trà #cải cách

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