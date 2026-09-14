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Đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, đơn vị nêu cao tinh thần chủ động, triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn công tác kiểm tra cống Tây Yên ở phường Vũng Áng.

Sáng 14/9, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cùng đoàn công tác đi kiểm tra công tác ứng phó thiên tai tại phường Vũng Áng. Cùng đi có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Báu Hà, Hồ Huy Thành; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra cống Tây Yên và khu dân cư ở tổ dân phố Cảnh Trường, phường Vũng Áng.

Cống Tây Yên ở phường Vũng Áng được xây dựng từ năm 1963 gồm 6 cửa xả, có tác dụng ngăn mặn, giữ ngọt, cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát lũ cho các địa phương phía Nam của tỉnh.

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Cống Tây Yên xuống cấp, hư hỏng nặng nhưng chậm được khắc phục, sửa chữa.

Trải qua thời gian dài vận hành, công trình hiện xuống cấp, hư hỏng nặng. Các cánh cống nhiều chỗ bị mục nát; hệ thống khung bê tông cốt thép cống hư hỏng, bong tróc, lộ thép ra ngoài. Vào mùa mưa bão, công tác vận hành cống gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới việc tiêu thoát lũ.

Việc sửa chữa cống Tây Yên do Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đảm nhận. Tuy nhiên, tới thời điểm này, việc thi công sửa chữa chưa được triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn công tác kiểm tra tại tổ dân phố Cảnh Trường, phường Vũng Áng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn công tác kiểm tra tại tổ dân phố Cảnh Trường, phường Vũng Áng.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra khu dân cư ở tổ dân phố Cảnh Trường, phường Vũng Áng.

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Khu vực tổ dân phố Cảnh Trường, phường Vũng Áng.

Vào mùa mưa lũ, tổ dân phố Cảnh Trường thường xuyên chịu ảnh hưởng ngập lụt. Hiện nay, các đơn vị chức năng đang triển khai thi công đê quai và lắp đặt một số máy bơm di động để giảm ngập lụt cho khu dân cư.

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Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao cho công tác phòng, chống thiên tai những tháng cuối năm 2026.

Qua kiểm tra hiện trường và nghe các địa phương, đơn vị báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn khẩn trương hoàn thành khắc phục cống Tây Yên trước 20/9, bảo đảm vận hành tiêu thoát trong mùa mưa lũ. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, giám sát, đốc thúc việc khắc phục cống Tây Yên đúng yêu cầu, chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tập trung thi công hoàn thành đê quai, bố trí máy bơm hợp lý, bảo đảm tiêu thoát nước hiệu quả cho tổ dân phố Cảnh Trường. Đồng thời, phường Vũng Áng cần rà soát lại phương án sơ tán dân sát với tình hình thực tế.

Những tháng cuối năm thời tiết còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần chủ động trong phòng, chống thiên tai, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ, ba sẵn sàng”, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và an toàn các công trình, cơ sở hạ tầng, góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của tỉnh.

Trên cơ sở phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt, các địa phương, đơn vị cần đánh giá, rà soát lại, phù hợp với tình hình thực tế, nhất là phương án sơ tán dân vùng xung yếu, vùng nguy hiểm dễ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét khi thời tiết diễn biến phức tạp. Cùng đó, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm, tổ chức ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các địa phương, đơn vị bảo đảm an toàn các công trình hồ, đập, đê, kè trọng điểm, chủ động phương án bảo vệ các vị trí xung yếu, mất an toàn.

Theo Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và nhiễu động gió trên cao, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có mưa lớn diện rộng. Từ 19h ngày 10/9 đến 6h ngày 14/9, lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn trên địa bàn Hà Tĩnh ở mức cao, trong đó nhiều khu vực ghi nhận trên 300 mm.

Mưa lớn đã gây một số thiệt hại tại cơ sở. Tại xã Kỳ Văn, nước tràn vào nhà 11 hộ dân. Người dân đã chủ động kê cao đồ đạc, tài sản để hạn chế thiệt hại. 3 tuyến đường gồm 2 ngõ xóm và 1 trục thôn bị ngập; ngầm tràn tại thôn Hồng Xuân cũng bị ngập...

Tại xã Kỳ Xuân, một điểm trên tuyến đường ven biển có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo ở hai đầu khu vực nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Ở xã Vũ Quang, khoảng 4ha mía bị đổ ngã. Mưa lớn cũng gây sạt lở tại 3 vị trí, gồm một điểm trên đường giao thông dài khoảng 15m và 2 điểm tại bờ sông với tổng chiều dài khoảng 40m. Một số điểm sạt lở khác xuất hiện gần nhà dân.

Tại xã Gia Hanh, mưa lớn vào khoảng 4h ngày 11/9 làm hư hỏng mái nhà của một hộ dân với diện tích khoảng 10m². Xã Hương Đô ghi nhận một tuyến đường dài khoảng 80m tại thôn Hồng Hà bị ngập. Tại xã Mai Hoa, sạt lở ở thôn Thanh Bình ảnh hưởng tuyến đường và khu vực sát nhà dân, làm hư hỏng một chuồng chăn nuôi.

Tại xã Kỳ Anh, mưa lớn khiến khoảng 60ha lúa hè thu ở thôn Phú Long (20ha) và thôn Kỳ Phú (40ha) chưa thu hoạch bị gãy đổ hoàn toàn, ngập nước. Đây là diện tích lúa nằm ở cuối nguồn nước sông Rác, chín muộn nên chưa kịp thu hoạch trước khi mưa lớn xảy ra.

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Chủ đề Phan Thiên Định

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

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