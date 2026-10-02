Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Trung tướng Bùi Quang Thanh - Thanh tra viên cao cấp, Chánh Thanh tra Bộ Công an và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Chiều 2/10, Thanh tra Bộ Công an tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại UBND tỉnh Hà Tĩnh. Trung tướng Bùi Quang Thanh - Thanh tra viên cao cấp, Chánh Thanh tra Bộ Công an và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương cùng dự.

Đoàn thanh tra dự hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng dự.

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định số 251/QĐ-X05-P5 ngày 21/9/2026 của Thanh tra Bộ Công an thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đối với UBND tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, đoàn thanh tra do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng - Thanh tra viên cao cấp, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an làm trưởng đoàn. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở được thanh tra gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường; 10 UBND cấp xã; 6 cơ quan, tổ chức, cơ sở sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; 22 cơ sở kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Thời kỳ thanh tra được tính từ ngày 1/1/2023 đến thời điểm thanh tra. Thời hạn thanh tra 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đại biểu cũng đã nghe phổ biến, quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra, quy định về quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng - Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra.

Tiếp đó, đại diện đoàn thanh tra đã phổ biến tóm tắt nội dung kế hoạch thanh tra, lịch thanh tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở.

Trung tá Đinh Công Thành - Phó Trưởng đoàn thanh tra phổ biến tóm tắt nội dung kế hoạch thanh tra.

Chương trình hội nghị tiếp tục với phần báo cáo tóm tắt kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, từ ngày 1/1/2023 đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hơn 4.700 lượt tuyên truyền với hơn 610.000 người tham gia; tổ chức ký cam kết đối với hơn 810.000 hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và hơn 1.100.000 cá nhân; tổ chức 5 đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, xử lý 80 vụ, 159 đối tượng vi phạm; khởi tố 58 vụ, 131 bị can.

Bên cạnh đó, việc yêu cầu, hướng dẫn các cơ quan, cơ sở chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được thực hiện nghiêm; công tác tổ chức đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đăng ký, cấp, đổi, thu hồi các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo thẩm quyền được quan tâm triển khai...

Đại tá Nguyễn Duy Đông - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến liên quan đến nội dung, kế hoạch thanh tra.

Đồng chí Lê Trung Phước - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quang Thanh - Chánh Thanh tra Bộ Công an nhấn mạnh, công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ liên quan trực tiếp đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội của đất nước.

Trung tướng Bùi Quang Thanh - Chánh Thanh tra Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Từ việc thông tin về số vụ, đối tượng vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại toàn quốc và Hà Tĩnh, Chánh Thanh tra Bộ Công an khẳng định: Cuộc thanh tra nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành quy định pháp luật của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch, được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định của Luật Thanh tra.

Chánh Thanh tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở thuộc đối tượng thanh tra nghiêm chỉnh chấp hành quyết định thanh tra; chuẩn bị kỹ lưỡng, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin, tài liệu theo hướng dẫn.

Về phía đoàn thanh tra, cần nghiêm túc tuân thủ quy trình thanh tra. Nếu phát hiện có vấn đề mới phát sinh cần đi sâu phân tích, nghiên cứu, các thành viên phải kịp thời báo cáo Trưởng đoàn để được xem xét, quyết định.

Việc tiến hành thanh tra và đưa ra kết luận đối với từng nội dung phải đảm bảo tiêu chí khách quan, toàn diện, chính xác và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Quá trình làm việc không được làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở được thanh tra.

Chánh Thanh tra Bộ Công an lưu ý, đoàn thanh tra phải chấp hành nghiêm các yêu cầu về bảo vệ bí mật Nhà nước, kỷ luật phát ngôn cũng như Điều lệnh Công an nhân dân trong suốt quá trình thanh tra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ không chỉ là nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm, bảo vệ tính mạng và tài sản Nhân dân, mà còn là nền tảng cốt lõi để duy trì ổn định, góp phần phát triển KT-XH.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

UBND tỉnh xác định cuộc thanh tra là dịp để tỉnh nhìn nhận, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương, cơ sở được thanh tra chấp hành nghiêm quy định, kế hoạch của đoàn để triển khai thực hiện; báo cáo trung thực, khách quan; phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra trong suốt quá trình làm việc.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoàn thành chương trình, nội dung đề ra.